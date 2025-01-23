Как Yandex SpeechSense меняет работу контакт‑центров

Yandex SpeechSense анализирует общение операторов с клиентами, помогает найти сильные и слабые стороны в работе специалистов. В основе сервиса — технологии машинного обучения Yandex Cloud: SpeechKit переводит аудио в текст, а YandexGPT изучает смысл диалогов. Система обрабатывает звонки, переписку в чатах и мессенджерах, записи с микрофонов или бейджей, текстовые отзывы клиентов.

Сервис помогает компаниям автоматизировать контроль качества, улучшить работу операторов, получить продуктовую аналитику и найти слабые и сильные места в обслуживании клиентов. При этом система оценивает уровень удовлетворённости каждого клиента без опросов. По сравнению с традиционной ручной оценкой диалогов затраты на контроль качества могут снизиться в три раза.

Для тех, кто хочет глубже разобраться в возможностях Yandex SpeechSense, мы создали бесплатный курс на «Яндекс Практикуме». В нём подробно разбираем функциональность сервиса, учим создавать теги, словари и отчёты. Курс будет полезен как новичкам, так и опытным пользователям речевой аналитики.

Автоматизация анализа разговоров с клиентами Автоматизация анализа разговоров с клиентами

Yandex SpeechSense построен по принципу «пространств» — главных точек входа в сервис. В пространстве можно создать несколько проектов: например, один для отдела продаж, а другой для техподдержки. Это позволяет анализировать каждое направление отдельно.

Доступ к системе определяется ролями. Администраторы управляют проектами, командой и настраивают аналитику. Сотрудники контроля качества и аналитики работают как редакторы — создают теги и отчёты. Операторы видят результаты своей работы в режиме просмотра. При необходимости каждой роли можно дать доступ только к определённому проекту.

Чтобы начать пользоваться сервисом, загрузите данные в одном из форматов:

двухканальные аудиозаписи звонков

текстовые диалоги из чатов и мессенджеров

Добавьте информацию об операторах и клиентах, время разговоров. Для расширенной аналитики будут нужны дополнительные данные, например регионы клиентов.