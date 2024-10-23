Поиск по документам и более точные ответы: новые инструменты для бизнеса в YandexGPT 4

Новые модели в Yandex Cloud будут особенно востребованы у разработчиков собственных IT‑решений, а также у финтеха, ритейла, промышленности и компаний с крупными клиентскими сервисами.

С помощью моделей YandexGPT 4 можно сортировать заявки клиентов, анализировать резюме и решать другие задачи, связанные с обработкой текста. Версия Pro подходит для решения сложных трудоёмких задач, например ответа на вопросы сотрудников по документации. Lite будет полезна в случаях, где важна скорость ответа. Версия Pro в 70% случаев превосходит предыдущую модель по качеству ответов, а Lite теперь демонстрирует результаты, которые были доступны в самой мощной модели Яндекса прошлого поколения. Кроме того, новые модели в среднем в два раза быстрее предыдущих генерируют ответы на вопросы.