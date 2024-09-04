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Как партнёры со специализацией Yandex Cloud Professional могут помочь бизнесу

Рассказываем, какие требования мы предъявляем к компаниям, которые получают специализацию Yandex Cloud Professional. А главное — как такая оценка помогает заказчикам выбрать партнёра для решения технологических задач.

4 сентября 2024 г.
5 минут чтения

Два раза в год Yandex Cloud проводит оценку компетенций партнёров. По результатам мы выдаём специализацию Yandex Cloud Professional компаниям, которые создают проекты на основе наших сервисов и решают сложные технологические бизнес‑задачи.

Специализации могут получить участники партнёрской программы Yandex Cloud, которые соответствуют требованиям:

  • два и более сертифицированных специалиста по облачным технологиям в команде;

  • подтверждение компетенций через успешную реализацию проектов (успешность определяется по отзывам клиентов);

  • соответствие обновлённым требованиям по объёму совместного бизнеса;

  • выполнение на платформе Yandex Cloud технического ассессмента, состоящего из практических заданий на основе реальных кейсов клиентов;

  • успешное собеседование с архитектором Yandex Cloud, который проверяет результаты ассессмента сертифицированных специалистов и задаёт вопросы для дополнительной проверки знаний и навыков.

Компании, подтвердившие специализацию в 2024 году

Специализация

Компании

Услуги

Infrastructure
  • миграция и настройка инфраструктуры
  • создание мультиоблачной и гибридной системы
  • размещение бизнес-приложений

DevOps
  • построение микросервисной архитектуры
  • автоматизация сред разработки
  • создание цифровых продуктов и сервисов на базе технологий Yandex Cloud

Data
Platform
  • создание информативных дашбордов
  • построение озёр и хранилищ данных
  • применение технологий машинного обучения при решении аналитических задач

ML & AI
(SpeechKit
Professional)
  • создание решений на базе технологии Yandex SpeechKit, например умного голосового помощника
  • автоматизация работы контакт-центров
  • улучшение клиентского сервиса

Специализация подтверждает, что уровень услуг компании соответствует стандартам качества Yandex Cloud.

Выбрать партнёра и узнать больше о технологических специализациях Yandex Cloud Professional.

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Команда Yandex Cloud

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Блог
Статьи
Как партнёры со специализацией Yandex Cloud Professional могут помочь бизнесу
4 сентября 2024 г.
5 минут чтения
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