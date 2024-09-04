Как партнёры со специализацией Yandex Cloud Professional могут помочь бизнесу
Рассказываем, какие требования мы предъявляем к компаниям, которые получают специализацию Yandex Cloud Professional. А главное — как такая оценка помогает заказчикам выбрать партнёра для решения технологических задач.
Два раза в год Yandex Cloud проводит оценку компетенций партнёров. По результатам мы выдаём специализацию Yandex Cloud Professional компаниям, которые создают проекты на основе наших сервисов и решают сложные технологические бизнес‑задачи.
Специализации могут получить участники партнёрской программы Yandex Cloud, которые соответствуют требованиям:
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два и более сертифицированных специалиста по облачным технологиям в команде;
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подтверждение компетенций через успешную реализацию проектов (успешность определяется по отзывам клиентов);
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соответствие обновлённым требованиям по объёму совместного бизнеса;
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выполнение на платформе Yandex Cloud технического ассессмента, состоящего из практических заданий на основе реальных кейсов клиентов;
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успешное собеседование с архитектором Yandex Cloud, который проверяет результаты ассессмента сертифицированных специалистов и задаёт вопросы для дополнительной проверки знаний и навыков.
Компании, подтвердившие специализацию в 2024 году
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Специализация
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Компании
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Услуги
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Infrastructure
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DevOps
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Data
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ML & AI
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Специализация подтверждает, что уровень услуг компании соответствует стандартам качества Yandex Cloud.