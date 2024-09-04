Как партнёры со специализацией Yandex Cloud Professional могут помочь бизнесу

Два раза в год Yandex Cloud проводит оценку компетенций партнёров. По результатам мы выдаём специализацию Yandex Cloud Professional компаниям, которые создают проекты на основе наших сервисов и решают сложные технологические бизнес‑задачи.

Специализации могут получить участники партнёрской программы Yandex Cloud, которые соответствуют требованиям:

два и более сертифицированных специалиста по облачным технологиям в команде;

подтверждение компетенций через успешную реализацию проектов (успешность определяется по отзывам клиентов);

соответствие обновлённым требованиям по объёму совместного бизнеса;

выполнение на платформе Yandex Cloud технического ассессмента, состоящего из практических заданий на основе реальных кейсов клиентов;

успешное собеседование с архитектором Yandex Cloud, который проверяет результаты ассессмента сертифицированных специалистов и задаёт вопросы для дополнительной проверки знаний и навыков.

Компании, подтвердившие специализацию в 2024 году Компании, подтвердившие специализацию в 2024 году

Специализация подтверждает, что уровень услуг компании соответствует стандартам качества Yandex Cloud.