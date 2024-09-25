Оставьте заявку для участия в закрытом тестировании Yandex BareMetal, которое начнётся в четвёртом квартале 2024 года.
Запустили Yandex Bare Metal: сервис по аренде выделенных физических серверов
Он позволяет полностью контролировать вычислительные мощности серверов от настройки под свои требования до установки средств виртуализации, операционной системы и ПО.
Федеральный закон «О персональных данных», регулирующий обработку и защиту персональных данных в России.
Международные стандарты, которые обеспечивают качество, безопасность и эффективность процессов и продукции.
Стандарт безопасности для защиты данных банковских карт.
Российский стандарт безопасности, определяющий требования для защиты персональных данных и финансовой информации.
Yandex BareMetal — инфраструктурный сервис по аренде выделенных физических серверов и их гибкой настройке под различные задачи. Серверы размещены в защищённых дата‑центрах Yandex Cloud в России, которые соответствуют требованиям 152‑ФЗ и индустриальным стандартам ISO, PCI DSS и ГОСТ Р 57580. Задачи по обслуживанию оборудования берёт на себя Yandex Cloud.
Сервис интегрирован с облачной консолью Yandex Cloud. В ней можно выбрать подходящую конфигурацию сервера с необходимым количеством ядер и оперативной памяти. Если нужно готовое решение, Yandex BareMetal предоставляет преднастроенный сервер, который можно запустить в работу за 30 минут.
Сервис подходит для размещения:
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собственных систем виртуализации;
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уникальных корпоративных решений;
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приложений, требующих прямого доступа к аппаратному обеспечению сервера.
В Yandex BareMetal доступна KVM‑консоль, с помощью которой можно управлять сервером и восстанавливать к нему доступ.
Уже на этапе Preview в Yandex BareMetal пользователям доступны: подключение Object Storage для надёжного хранения данных, Cloud Backup для резервного копирования и восстановления данных и Managed Service for Kubernetes® для управления кластерами. Также есть возможность использовать инструменты для резервного копирования и управления доступами через IAM‑систему.
Через биллинговую систему Yandex Cloud удобно управлять оплатой и отслеживать расходы на аренду серверов.
На серверах можно разместить любое ПО, например установить операционную систему через пользовательский ISO‑образ. Сетевые связности L2 и L3 позволяют размещать приложения и сервисы, которые требуют от сети поддержки кластеризации на уровне IP‑адресов. На серверах доступны интерфейсы 1 Гбит/с и 10 Гбит/с. Это позволяет эффективно размещать и запускать ресурсоёмкие приложения.
«Нередко наши клиенты используют сочетание облачных и локальных платформ для работы с IT‑системами. Запуская Yandex BareMetal, мы открываем компаниям ещё больше новых сценариев для работы с высоконагруженными сервисами. Они наиболее востребованы у платформ электронной коммерции, сервисов онлайн‑банкинга и видеостриминга».