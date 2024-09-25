Запустили Yandex Bare Metal: сервис по аренде выделенных физических серверов

Федеральный закон «О персональных данных», регулирующий обработку и защиту персональных данных в России.

Международные стандарты, которые обеспечивают качество, безопасность и эффективность процессов и продукции.

Стандарт безопасности для защиты данных банковских карт.

Российский стандарт безопасности, определяющий требования для защиты персональных данных и финансовой информации.

Yandex BareMetal — инфраструктурный сервис по аренде выделенных физических серверов и их гибкой настройке под различные задачи. Серверы размещены в защищённых дата‑центрах Yandex Cloud в России, которые соответствуют требованиям 152‑ФЗ и индустриальным стандартам ISO, PCI DSS и ГОСТ Р 57580. Задачи по обслуживанию оборудования берёт на себя Yandex Cloud.

Сервис интегрирован с облачной консолью Yandex Cloud. В ней можно выбрать подходящую конфигурацию сервера с необходимым количеством ядер и оперативной памяти. Если нужно готовое решение, Yandex BareMetal предоставляет преднастроенный сервер, который можно запустить в работу за 30 минут.