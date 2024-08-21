Управление видеоконтентом для бизнеса: запустили Cloud Video

История развития видеоплатформы: от трансляции посадки марсохода до лидера на рынке стриминга
Март 2016 года
Разработка собственного видеосервиса Яндекса началась в марте 2016 года с трансляции посадки марсохода «ЭкзоМарс». Для этого проекта впервые были использованы внутренние технологии обработки и показа видео.
Июль 2018 года
Во время чемпионата мира по футболу трансляцию матча Россия — Хорватия на главной странице Яндекса и в Яндекс.Эфире одновременно смотрели более 1 млн зрителей. Видеоплатформа тогда установила рекорд по трафику на единицу контента — 1 Тбит/с.
2020 год
Яндекс ТВ Станция начала показывать видео на базе видеоплатформы. В 2021 году запустилась новая архитектура live‑трансляций, что позволило сократить время задержки до 5–7 секунд. Сейчас она транслирует более 800 тысяч параллельных сессий просмотра в пиковые моменты.
2022 год
В Кинопоиске помимо фильмов появились более чем 200 телеканалов с поддержкой live‑субтитров. Во время трансляции чемпионата мира по футболу 2022 года видеотрафик одного матча достиг нового рекорда — 3 Тбит/с в пиковые моменты.