Управление видеоконтентом для бизнеса: запустили Cloud Video

Cloud Video — это видеоинфраструктура с набором готовых инструментов, помогающих бизнесу управлять видеоконтентом и доступом к нему, ограничивая его, например, для внутреннего корпоративного использования. Можно анализировать статистику просмотров и визуализировать данные с помощью Yandex DataLens.

Сервис работает со всеми популярными форматами видеофайлов и поддерживает транскодинг для автоматической корректировки качества в зависимости от скорости интернета.

Cloud Video предоставляется ограниченному числу пользователей по запросу. Оставляйте заявку для бесплатного подключения в режиме технического тестирования.