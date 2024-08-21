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Управление видеоконтентом для бизнеса: запустили Cloud Video

Сервис позволяет гибко интегрировать видеообзоры и отзывы о продуктах на сайты и в веб‑приложения, размещать учебные материалы на LMS‑платформах и проводить онлайн‑трансляции для сотен тысяч зрителей с минимальной задержкой по времени.

21 августа 2024 г.
5 минут чтения

Cloud Video — это видеоинфраструктура с набором готовых инструментов, помогающих бизнесу управлять видеоконтентом и доступом к нему, ограничивая его, например, для внутреннего корпоративного использования. Можно анализировать статистику просмотров и визуализировать данные с помощью Yandex DataLens.

Сервис работает со всеми популярными форматами видеофайлов и поддерживает транскодинг для автоматической корректировки качества в зависимости от скорости интернета.

Cloud Video предоставляется ограниченному числу пользователей по запросу. Оставляйте заявку для бесплатного подключения в режиме технического тестирования.

История развития видеоплатформы: от трансляции посадки марсохода до лидера на рынке стриминга

Март 2016 года

Разработка собственного видеосервиса Яндекса началась в марте 2016 года с трансляции посадки марсохода «ЭкзоМарс». Для этого проекта впервые были использованы внутренние технологии обработки и показа видео.

Июль 2018 года

Во время чемпионата мира по футболу трансляцию матча Россия — Хорватия на главной странице Яндекса и в Яндекс.Эфире одновременно смотрели более 1 млн зрителей. Видеоплатформа тогда установила рекорд по трафику на единицу контента — 1 Тбит/с.

2020 год

Яндекс ТВ Станция начала показывать видео на базе видеоплатформы. В 2021 году запустилась новая архитектура live‑трансляций, что позволило сократить время задержки до 5–7 секунд. Сейчас она транслирует более 800 тысяч параллельных сессий просмотра в пиковые моменты.

2022 год

В Кинопоиске помимо фильмов появились более чем 200 телеканалов с поддержкой live‑субтитров. Во время трансляции чемпионата мира по футболу 2022 года видеотрафик одного матча достиг нового рекорда — 3 Тбит/с в пиковые моменты.

Сегодня видеоплатформа используется во многих внутренних продуктах Яндекса. На базе собственной инфраструктуры теперь показываются видео в разных форматах:

  • рекламные ролики в Яндекс Поиске;

  • имиджевые ролики в карточках на Яндекс Картах;

  • короткие видеообзоры на Яндекс Маркете;

  • клипы на Яндекс Музыке;

  • фильмы, сериалы и онлайн-трансляции на Кинопоиске.

Какие облачные технологии есть в Cloud Video

Видеоконтент автоматически сохраняется в Yandex Object Storage — масштабируемом S3‑хранилище. На облачных мощностях Yandex Compute Cloud выполняется транскодинг, который оптимизирует качество видео для каждого устройства и скорости интернета. Сервис способен выдерживать высокие нагрузки с минимальной задержкой за счёт собственного CDN, который обеспечивает быструю доставку контента пользователям и сокращает задержки до 10 секунд.

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Команда Yandex Cloud

«Для нас важно предоставлять качественную видеоинфраструктуру, которая будет соответствовать запросам пользователей и стандартам надёжности и безопасности облачной платформы. Весь контент, загружаемый в Cloud Video, хранится в защищённом масштабируемом хранилище, мы предоставляем возможность интеграции с другими сервисами Yandex Cloud. При этом консоль сервиса понятна и для нетехнических специалистов».

Плеер собственной разработки поддерживает все популярные форматы видеофайлов. SDK позволяет легко встраивать его в мобильные приложения для iOS и Android, а также в веб‑приложения.

Решайте бизнес‑задачи с Cloud Video

  • Продвигайте товары и услуги с помощью видеообзоров и промороликов — в сервис можно загружать видео и хранить их в облаке, менять обложки, встраивать плеер на сайты и в приложения.

  • Интегрируйте плеер в платформы для онлайн‑обучения, размещайте образовательные ролики и лекции, настраивайте доступ к видео и анализируйте статистику просмотров.

  • Проводите онлайн‑трансляции в высоком качестве с минимальными задержками даже при пиковых нагрузках.

Перейдите в консоль Cloud Video и оставьте заявку, чтобы протестировать возможности сервиса.

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Григорий Атрепьев
Директор по развитию продуктов

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Новости
Управление видеоконтентом для бизнеса: запустили Cloud Video
21 августа 2024 г.
5 минут чтения
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