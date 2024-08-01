Схема автоматической генерации облачной базы данных при развёртывании экстрактора
Загружаем данные в Yandex DataLens напрямую из 1С: инструкция
Денис Смирнов, директор группы компаний «Денвик», рассказывает об «Экстракторе 1С» — инструменте для выгрузки данных, который компания разработала специально для сервиса Yandex DataLens.
Меня зовут Денис, я развиваю компанию «Денвик», которая разрабатывает решения для синхронизации с сервисом 1С. В этой статье я расскажу, как загрузить данные в Yandex DataLens с помощью нашего продукта — «Экстрактора 1С».
Рассмотрим применение инструмента в бизнесе на примере выгрузки оборотного регистра продаж и визуализации валовой прибыли. Статья будет полезна всем, кто давно хотел настроить выгрузку и визуализацию данных из 1С, но не знал, с чего начать.
Зачем нужен «Экстрактор 1С»
Например, это могут быть финансовые показатели, информация о производственных процессах, кадровые сведения, данные о логистике и продажах.
OData (Open Data Protocol) — это стандартный протокол для создания и потребления REST API, который позволяет взаимодействовать с данными через HTTP‑запросы. OData упрощает доступ к данным, предоставляя стандартные методы для фильтрации, сортировки, объединения и выполнения других операций с данными.
Данные обычно выгружают через решения от 1С, после чего объединяют с другими источниками — CRM- и ERP‑системами, базами данных, файлами CSV. На их основе создают аналитические панели, собирают дашборды для мониторинга KPI в реальном времени и отчёты с возможностью фильтрации данных.
Лицензионная политика 1С запрещает прямой доступ к базе данных через SQL‑запросы, поэтому выгрузка информации возможна только с использованием методов 1С или через OData и сторонние решения, такие как «Экстрактор 1С» для Yandex DataLens.
Наш инструмент обеспечивает удобный и безопасный способ извлечения данных и их передачу. В его основе лежит базовое решение «Экстрактор данных 1С в BI», которое мы адаптировали и доработали специально для инструментов Yandex Cloud, чтобы обеспечить быстрый доступ к нужным данным в привычном интерфейсе 1С.
Экстрактор для Yandex DataLens состоит из нескольких компонентов:
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встраиваемое расширение — «Экстрактор 1С»;
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облачная база данных, которая автоматически генерируется при развёртывании экстрактора;
-
токен, по которому Yandex DataLens получает доступ к облачной базе данных в организации.
Но важно учитывать некоторые особенности лицензирования «Экстрактора 1С» для Yandex DataLens, чтобы не совершить ошибок:
-
Каждую базу 1С, которую вы подключаете к Yandex DataLens, нужно лицензировать отдельно.
-
Лицензия на базу включает в себя:
-
доступ к дистрибутивам коннектора 1С для Yandex DataLens;
-
выделенную базу данных ClickHouse® в кластере Yandex Cloud (Yandex Managed Service for ClickHouse®). База создаётся автоматически и не может быть больше 10 ГБ;
-
токен для доступа к базе данных через Yandex DataLens.
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Решение работает исключительно с облачным сервисом Yandex DataLens.
Схема предоставления доступа через токен и передачи данных через СУБД ClickHouse
Теперь перейдём к инструкции по выгрузке данных из 1С и их визуализации в Yandex DataLens.
1. Скачайте дистрибутив и установите экстрактор
1.1. Перейдите на страницу создания нового подключения в вашем аккаунте Yandex DataLens.
1.2. Зарегистрируйтесь на сайте «Денвик».
1.3. На почту, указанную при регистрации, придёт письмо для активации личного кабинета. Перейдите по ссылке.
1.4. В личном кабинете «Денвик» скачайте дистрибутив расширения или конфигурации для интеграции с 1С. Если у вас версия 1С 8.3.12 или ниже, установите экстрактор через объединение конфигураций. Для версий выше 8.3.12 установите экстрактор как расширение.
Страница личного кабинета, откуда можно управлять экстрактором
Лицензионный ключ платный, но можно получить тестовую версию на 10 дней по запросу.
1.5. В личном кабинете «Денвик» получите лицензионный ключ и скачайте дистрибутивы расширения 1С. Если ваша версия 1С их не поддерживает, загрузите конфигурацию для объединения.
Переход на страницу для получения лицензионного ключа
1.6. Установите расширение экстрактора в вашу версию 1С, введите лицензионный ключ и создайте базу данных, активировав подключение. Получите токен в 1С для работы с Yandex DataLens.
После получения токена скопируйте его, перейдите в маркетплейс, выберите Экстрактор 1С и вставьте значение токена в специальное поле
Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что вы:
-
получили доступ к дистрибутиву 1С;
-
установили экстрактор в 1С;
-
получили токен для Yandex DataLens и автоматически создали базу данных на платформе Yandex Cloud.
Конфигурация для версии 8.1 доступна по запросу в службу поддержки «Денвик».
Наш экстрактор позволяет выгружать любые данные из 1С версий 8.2 и 8.3. Источником данных для экстрактора могут быть объекты метаданных 1С:
-
регистры: расчёта, накоплений (движения, обороты, остатки, итоговые данные); сведений (записи, а также срезы последних и первых данных, сохраняемых в регистрах сведений в 1С); бухгалтерии (остатки и обороты);
-
планы видов характеристик, расчёта и счетов;
-
документы, справочники и их табличные части.
Помимо выгрузки данных из объектной модели 1С, можно использовать произвольные запросы для создания сложных конструкций (временных и вложенных таблиц) или для объединения таблиц.
Если нужных данных нет в объектной модели 1С или в конструкторе запросов, их можно загрузить в Yandex DataLens как датасет.
2. Настройте выгрузку оборотного регистра продажи
Пример подготовлен на базе конфигурации Управление нашей фирмой 3.0.
2.1. Откройте меню Экстрактор 1С и создайте новый проект выгрузки.
Меню раздела «Экстрактор 1С»
2.2. Добавьте новую строку в уже созданном проекте:
-
каждый проект выполняется независимо от других;
-
внутри одного проекта каждая строка выполняется последовательно.
Создание нового «Проекта» выгрузки Экстрактором 1С в Yandex Datalens
|
Вид операции
|
Пояснение
|
Запрос
|
Произвольный запрос 1С, который может содержать временные таблицы, вложенные запросы и другие сложные конструкции
|
Объект
|
Источник данных для выгрузки — объектная модель 1С, включающая:
|
Excel
|
Файл Microsoft Excel можно использовать как источник данных
|
CSV
|
Также в качестве источника данных подойдут текстовые файлы CSV
3. Выгрузите данные с использованием объектной модели 1С
В нашем примере для конфигурации Управление нашей фирмой 3.0 используем регистр накопления Продажи. Для 1С ERP Управление торговлей 11 и Комплексная автоматизация 2 используйте аналогичный регистр Выручка и себестоимость продаж.
3.1. Выберите, какие данные хотите выгрузить.
Выбор источника данных
3.2. Укажите нужный уровень детализации выгрузки, например до документа‑регистратора.
Выбор уровня детализации выгрузки
3.3. Настройте набор данных для выгрузки. Если вам нужны вложенные поля в связанных справочниках или других объектах, раскройте нужный объект, выберите поля и добавьте их в правую часть настроек с помощью стрелки.
Выбор перечня выгружаемых полей
3.4. Для настройки многопоточной выгрузки укажите поля (параметры), по которым система будет делить набор данных на партиции (секции) для параллельной выгрузки из 1С в нескольких потоках.
Регистры накопления обычно делят по периодам: день, неделя или месяц, как показано на картинке ниже:
Выбор секционирования данных для многопоточной выгрузки, который позволяет значительно ускорить работу
3.5. Создайте новую таблицу для выгрузки данных или выберите уже созданную.
3.6. Укажите имя таблицы для выгрузки. Если нужно, чтобы поля были на латинице, используйте кнопку Транслитерация для автоматического перевода названий полей.
3.7. На следующем экране в правой части (на стороне таблицы‑приёмника) переименуйте поля в датасете Yandex DataLens.
Сопоставление полей данных источника и таблицы‑приёмника
Многопоточность в «Экстракторе 1С» достигается за счёт создания специализированных обработчиков для регистрации очереди выгрузки. Нужно не только создать их, но и настроить функции разделения партиций в базе данных. При выгрузке объектной модели 1С обработчики создаются автоматически, а при работе с произвольными запросами — вручную.
3.8. Если хотите изменить ключи сортировки или первичные ключи, посмотрите технические настройки создания таблицы в базе данных. Если не уверены, оставьте настройки по умолчанию.
4. Создайте таблицу
Возможности дополнительной настройки обработчиков выгрузки данных
4.1. Сохраните проект и создайте первичную очередь выгрузки для заполнения таблицы‑приёмника историческими данными из 1С. Для этого нажмите поочередно кнопки Сформировать очередь для первичной инициализации выгрузки и Выполнить проект для завершения операции.
Страница для формирования очереди
4.2. Настройте проект на периодическую выгрузку данных, указав расписание. Чаще всего выгрузку делают раз в час — каждые 3600 секунд. Для этого:
-
выберите опцию Каждый день;
-
укажите интервал 3600 секунд.
Проект будет выполняться автоматически по этому расписанию. Таким образом, вы подготовили всё необходимое для автоматизации выгрузки данных из 1С в Yandex DataLens.
Прежде чем пойти дальше, убедитесь, что вы:
-
создали проект и таблицу‑приёмник в базе данных;
-
настроили сопоставление данных между источником и таблицей‑приёмником;
-
сформировали программные обработчики для первичной выгрузки (инициализации) таблицы‑приёмника и регистрации изменений в базе 1С.
5. Подключитесь к Yandex DataLens
5.1. В 1С откройте раздел Экстрактор 1С, выберите Ключ лицензирования и скопируйте токен.
5.2. Перейдите по ссылке и вставьте токен в одноимённое поле.
5.3. Введите имя подключения.
Теперь можно настраивать датасет по выгруженным данным.
6. Визуализируйте данные в Yandex DataLens
В нашем случае это валовая прибыль.
6.1. Создайте новый датасет, используя только что созданное подключение, и перетащите таблицу в правое поле.
Страница с выбором таблицы для датасета в Yandex DataLens
6.2. В закладке Поля исправьте поля фактов и укажите для них агрегацию.
Переименование и указание агрегации для полей
6.3. Добавьте вычисляемое поле Валовая прибыль — разность между полями Выручка и Себестоимость.
Добавление вычисляемого поля Валовая прибыль
6.4. Создайте столбчатую диаграмму:
-
перенесите поле Период на ось X;
-
перенесите поле Валовая прибыль на ось Y;
-
установите группировку поля Период до месяца.
Выбор уровня группировки до месяца для поля Период на гистограмме
6.5. Добавьте подписи, и ваша первая диаграмма будет готова.
Пример получившейся диаграммы
Стилизуйте интерфейс DataLens под свой брендбук, отслеживайте активность бизнес‑пользователей и встраивайте аналитику в свои продукты. Всё это вы можете попробовать в тарифе Business. А мы поддержим, если появятся вопросы, и позаботимся об отказоустойчивости сервиса.
На этом этапе вы настроили в 1С выгрузку регистра Продажи в несколько кликов, теперь:
-
обновления документов в 1С будут появляться в базе данных на платформе Yandex Cloud каждый час;
-
все изменения появятся в интерфейсе Yandex DataLens.
Готово!
На всё время действия подписки на «Экстрактор 1С» для Yandex DataLens вы получите:
-
техподдержку: устранение неполадок, выявление и исправление возможных ошибок в ПО (по рабочим дням, время реакции — 2 часа);
-
консультации и методическую поддержку по настройке ПО;
-
регулярный доступ к обновлениям ПО.
«Экстрактор 1С» для Yandex DataLens сильно упрощает извлечение данных из 1С и их дальнейшую визуализацию и анализ. Благодаря интеграции с Yandex DataLens компании могут эффективно управлять бизнес‑процессами, получая актуальную информацию в реальном времени.
Автоматизация выгрузки данных и создание дашбордов позволяют выявлять скрытые закономерности и тренды. Это помогает принимать обоснованные решения и повышать конкурентоспособность бизнеса. Поддержка и регулярные обновления ПО позволяют системе работать стабильно, а все возникающие вопросы решать своевременно.
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