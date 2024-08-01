Загружаем данные в Yandex DataLens напрямую из 1С: инструкция

Меня зовут Денис, я развиваю компанию «Денвик», которая разрабатывает решения для синхронизации с сервисом 1С. В этой статье я расскажу, как загрузить данные в Yandex DataLens с помощью нашего продукта — «Экстрактора 1С» .

Рассмотрим применение инструмента в бизнесе на примере выгрузки оборотного регистра продаж и визуализации валовой прибыли. Статья будет полезна всем, кто давно хотел настроить выгрузку и визуализацию данных из 1С, но не знал, с чего начать.

Например, это могут быть финансовые показатели, информация о производственных процессах, кадровые сведения, данные о логистике и продажах.

OData (Open Data Protocol) — это стандартный протокол для создания и потребления REST API, который позволяет взаимодействовать с данными через HTTP‑запросы. OData упрощает доступ к данным, предоставляя стандартные методы для фильтрации, сортировки, объединения и выполнения других операций с данными.

Данные обычно выгружают через решения от 1С, после чего объединяют с другими источниками — CRM- и ERP‑системами, базами данных, файлами CSV. На их основе создают аналитические панели, собирают дашборды для мониторинга KPI в реальном времени и отчёты с возможностью фильтрации данных.

Лицензионная политика 1С запрещает прямой доступ к базе данных через SQL‑запросы, поэтому выгрузка информации возможна только с использованием методов 1С или через OData и сторонние решения, такие как «Экстрактор 1С» для Yandex DataLens.

Наш инструмент обеспечивает удобный и безопасный способ извлечения данных и их передачу. В его основе лежит базовое решение «Экстрактор данных 1С в BI» , которое мы адаптировали и доработали специально для инструментов Yandex Cloud, чтобы обеспечить быстрый доступ к нужным данным в привычном интерфейсе 1С.

Экстрактор для Yandex DataLens состоит из нескольких компонентов: