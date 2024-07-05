Продуктовый дайджест Yandex Cloud (июнь)

Платформа данных Платформа данных

Yandex WebSQL

WebSQL — первый сервис, для которого мы настроили интеграцию с Yandex MetaData Hub. Все подключения хранятся в Connection Manager, но управлять ими (создавать, удалять или изменять) можно и из интерфейса WebSQL. Все обновления в WebSQL отобразятся в Connection Manager и наоборот.

Во вкладке Подключения теперь можно просматривать кластеры управляемых баз данных Yandex Cloud, которые доступны в выбранном каталоге. Это ускорит создание подключения, поскольку большая часть информации о кластере заполнится автоматически. Кстати, формы создания подключений тоже обновили.

Добавили возможность публиковать сохранённые запросы и запросы из истории.

А ещё теперь можно делиться ссылками на разные сущности в интерфейсе WebSQL: например, отправить коллеге ссылку на подключение, опубликованный сохранённый запрос или страницу с правами доступа.

Все изменения ищите в Release notes.

Yandex DataLens Обновили мобильную вёрстку. Выкатили в прод шапку с меню‑бургером и новую страницу навигации со списком чартов, где можно открыть превью каждого из них. Переработали внешний вид страниц: увеличили шрифты, укрупнили контролы, заменили старые модалки на аккуратные шторки. Добавили мобильное оглавление для дашбордов и многое другое — заходите посмотреть.

Реализовали отмену и восстановление изменений в Wizard. Теперь можно убрать или повторно применить изменения, которые вносились в пределах текущей версии.

Добавили возможность посмотреть, где используется объект и с какими объектами он взаимодействует. Достаточно на странице навигации или в окне редактирования объекта нажать значок Связанные объекты .

Для виджетов Текст и Заголовок теперь можно указывать такой же цвет фона, как у чартов и селекторов: белый — для светлой темы интерфейса, серый — для тёмной. Для этого в окне настройки виджета выберите цвет фона Базовый .

Добавили отключение предпросмотра данных по умолчанию на уровне датасета. Эта функциональность будет особенно полезна для датасетов с большим числом сложных вычисляемых полей. Полный список обновлений ищите в Release notes.

Yandex MetaData Hub Добавили фильтрацию по имени в списке подключений.

Теперь можно просматривать операции выбранного подключения.

Исправили ошибку просмотра подключений к пользовательским инсталляциям баз данных.

Параметры подключения можно будет редактировать. Полную историю изменений ищите в документации.

Yandex Managed Service for ClickHouse® Поддержали версию 24.5 для ClickHouse®. Добавили: тип данных Dynamic для работы со слабоструктурированными данными (пока в режиме эксперимента);

формат выходных данных NPY, с помощью которого можно экспортировать данные в нативный формат Python‑библиотеки NumPy;

поддержку .tar, .zip и .7z‑архивов для табличной функции S3. Теперь данные из файлов внутри архива можно читать без предварительной распаковки;

оптимизацию потребления памяти при выполнении JOIN. Ещё больше изменений — в Release notes .

Yandex Managed Service for Greenplum® Добавили возможность управлять настройками внешних источников данных для PXF разных типов: S3, JDBC, Hive и других.

Yandex Managed Service for Apache Airflow™ Логи заданий Apache Airflow теперь можно сохранять в S3. Раньше, если было включено автоматическое масштабирование воркеров (т. е. заданы разные минимальные и максимальные значения для их количества), лог задания нельзя было посмотреть после его выполнения. Он хранился на дополнительном, выключенном воркере. Сейчас мы исправили этот недостаток, лог задания можно посмотреть всегда.

В Yandex Lockbox появилась возможность хранить подключения, переменные и конфигурационные данные DAG‑файлов. Yandex Lockbox интегрируется в Managed Service for Apache Airflow™ через провайдер Yandex Lockbox Secret Backend . В результате доступ к хранилищу секретов настраивается автоматически.

Yandex Managed Service for GitLab

Функциональность Правила ревью изменений (Approval rules) вышла в публичный доступ для всех пользователей 1 июля 2024 года. Она позволит гибко настраивать обязательные правила ревью кода, который ждёт добавления в целевую ветку проекта.

Подробнее — в документации.

Также добавили в документацию практическое руководство Безопасное хранение паролей для GitLab CI в виде секретов Yandex Lockbox.

Yandex Load Testing Добавили в документацию практическое руководство Вызов нагрузочного тестирования из GitLab CI.

Бессерверные вычисления Бессерверные вычисления

API Gateway

Реализовали визуальный мастер настройки нового эндпойнта в API Gateway. Эта функциональность упростит процесс конфигурации API Gateway. Теперь можно генерировать спецификации OpenAPI, а не писать их вручную. Чтобы добавить расширение x-yc-apigateway-integration в спецификацию OpenAPI с помощью конструктора, заполните в консоли управления форму, которая откроется при создании или изменении API‑шлюза.

Список доступных интеграций и другие подробности ищите в документации.

Безопасность Безопасность

В Smart Web Security появилась новая функциональность — Advanced Rate Limiter (в стадии Preview).

Advanced Rate Limiter позволяет ограничивать нагрузку на веб-приложения и устанавливать лимит на количество HTTP-запросов за определённый промежуток времени.

Пользователи, которым нужно следить за производительностью работы своих веб-ресурсов, теперь могут ограничивать выбранный трафик по количеству запросов в определённый временной интервал, чтобы на защищаемый ресурс приходило контролируемое количество запросов.

Преимущества и возможности ARL:

защита бэкендов от резкого увеличения нагрузки и сохранение их работоспособности;

дополнительная защита API с помощью контроля HTTP-параметров;

гибкая настройка лимитов в зависимости от параметров трафика;

лимит на одиночные запросы или на группу запросов;

режим Dry run для тестирования правил и анализа трафика;

логирование работы ARL.

Начать работать →

Yandex Cloud Support Center Yandex Cloud Support Center

Обновили форму обращений Support Center, чтобы вы могли быстрее получить ответы на вопросы о платформе и сервисах Yandex Cloud. Оптимизация формы обращения позволит пользователям минимизировать ошибки при указании ресурсов и упростить дальнейшую работу с созданным тикетом.

При заполнении темы вашего обращения консоль предложит подсказки, которые могут помочь быстрее решить возникший вопрос.