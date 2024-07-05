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Продуктовый дайджест Yandex Cloud (июнь)

Все новости сервисов Yandex Cloud — в одном дайджесте. В этом выпуске: новые возможности в Yandex WebSQL и Yandex Cloud Support Center, обновления Yandex MetaData Hub и других сервисов платформы.

5 июля 2024 г.
15 минут чтения

Инфраструктура и сеть

Yandex Compute Cloud

Теперь все пользователи Compute Cloud смогут создавать виртуальные машины с несколькими сетевыми интерфейсами с помощью UI, CLI и Terraform. Подробнее читайте в документации.

А ещё добавили возможность создавать группы виртуальных машин с подключением к файловому хранилищу.

Yandex Object Storage

Чтобы сделать более гибким управление доступами, поддержали Identity and Access Management для групп пользователей в бакетных политиках Terraform и ACL.

IaC: Terraform

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Платформа данных

Yandex WebSQL

WebSQL — первый сервис, для которого мы настроили интеграцию с Yandex MetaData Hub. Все подключения хранятся в Connection Manager, но управлять ими (создавать, удалять или изменять) можно и из интерфейса WebSQL. Все обновления в WebSQL отобразятся в Connection Manager и наоборот.

Во вкладке Подключения теперь можно просматривать кластеры управляемых баз данных Yandex Cloud, которые доступны в выбранном каталоге. Это ускорит создание подключения, поскольку большая часть информации о кластере заполнится автоматически. Кстати, формы создания подключений тоже обновили.

Добавили возможность публиковать сохранённые запросы и запросы из истории.

А ещё теперь можно делиться ссылками на разные сущности в интерфейсе WebSQL: например, отправить коллеге ссылку на подключение, опубликованный сохранённый запрос или страницу с правами доступа.

Все изменения ищите в Release notes.

Yandex DataLens

  • Обновили мобильную вёрстку. Выкатили в прод шапку с меню‑бургером и новую страницу навигации со списком чартов, где можно открыть превью каждого из них. Переработали внешний вид страниц: увеличили шрифты, укрупнили контролы, заменили старые модалки на аккуратные шторки. Добавили мобильное оглавление для дашбордов и многое другое — заходите посмотреть.

  • Реализовали отмену и восстановление изменений в Wizard. Теперь можно убрать или повторно применить изменения, которые вносились в пределах текущей версии.

  • Добавили возможность посмотреть, где используется объект и с какими объектами он взаимодействует. Достаточно на странице навигации или в окне редактирования объекта нажать значок Связанные объекты.

  • Для виджетов Текст и Заголовок теперь можно указывать такой же цвет фона, как у чартов и селекторов: белый — для светлой темы интерфейса, серый — для тёмной. Для этого в окне настройки виджета выберите цвет фона Базовый.

  • Добавили отключение предпросмотра данных по умолчанию на уровне датасета. Эта функциональность будет особенно полезна для датасетов с большим числом сложных вычисляемых полей.

Полный список обновлений ищите в Release notes.

Yandex Data Transfer

Ещё больше новостей — в Release notes.

Yandex MetaData Hub

Полную историю изменений ищите в документации.

Yandex Managed Service for ClickHouse®

Поддержали версию 24.5 для ClickHouse®. Добавили:

  • тип данных Dynamic для работы со слабоструктурированными данными (пока в режиме эксперимента);

  • формат выходных данных NPY, с помощью которого можно экспортировать данные в нативный формат Python‑библиотеки NumPy;

  • поддержку .tar, .zip и .7z‑архивов для табличной функции S3. Теперь данные из файлов внутри архива можно читать без предварительной распаковки;

  • оптимизацию потребления памяти при выполнении JOIN.

Ещё больше изменений — в Release notes.

Yandex Managed Service for Greenplum®

Добавили возможность управлять настройками внешних источников данных для PXF разных типов: S3, JDBC, Hive и других.

Yandex Managed Service for Apache Airflow

  • Логи заданий Apache Airflow теперь можно сохранять в S3. Раньше, если было включено автоматическое масштабирование воркеров (т. е. заданы разные минимальные и максимальные значения для их количества), лог задания нельзя было посмотреть после его выполнения. Он хранился на дополнительном, выключенном воркере. Сейчас мы исправили этот недостаток, лог задания можно посмотреть всегда.

  • В Yandex Lockbox появилась возможность хранить подключения, переменные и конфигурационные данные DAG‑файлов. Yandex Lockbox интегрируется в Managed Service for Apache Airflow через провайдер Yandex Lockbox Secret Backend. В результате доступ к хранилищу секретов настраивается автоматически.

Инструменты разработчика

Yandex Managed Service for GitLab

Функциональность Правила ревью изменений (Approval rules) вышла в публичный доступ для всех пользователей 1 июля 2024 года. Она позволит гибко настраивать обязательные правила ревью кода, который ждёт добавления в целевую ветку проекта.

Подробнее — в документации.

Также добавили в документацию практическое руководство Безопасное хранение паролей для GitLab CI в виде секретов Yandex Lockbox.

Yandex Load Testing

Добавили в документацию практическое руководство Вызов нагрузочного тестирования из GitLab CI.

Бессерверные вычисления

API Gateway

Реализовали визуальный мастер настройки нового эндпойнта в API Gateway. Эта функциональность упростит процесс конфигурации API Gateway. Теперь можно генерировать спецификации OpenAPI, а не писать их вручную. Чтобы добавить расширение x-yc-apigateway-integration в спецификацию OpenAPI с помощью конструктора, заполните в консоли управления форму, которая откроется при создании или изменении API‑шлюза.

Список доступных интеграций и другие подробности ищите в документации.

Безопасность

В Smart Web Security появилась новая функциональность — Advanced Rate Limiter (в стадии Preview).

Advanced Rate Limiter позволяет ограничивать нагрузку на веб-приложения и устанавливать лимит на количество HTTP-запросов за определённый промежуток времени.

Пользователи, которым нужно следить за производительностью работы своих веб-ресурсов, теперь могут ограничивать выбранный трафик по количеству запросов в определённый временной интервал, чтобы на защищаемый ресурс приходило контролируемое количество запросов.

Преимущества и возможности ARL:

  • защита бэкендов от резкого увеличения нагрузки и сохранение их работоспособности;

  • дополнительная защита API с помощью контроля HTTP-параметров;

  • гибкая настройка лимитов в зависимости от параметров трафика;

  • лимит на одиночные запросы или на группу запросов;

  • режим Dry run для тестирования правил и анализа трафика;

  • логирование работы ARL.

Начать работать →

Yandex Cloud Support Center

Обновили форму обращений Support Center, чтобы вы могли быстрее получить ответы на вопросы о платформе и сервисах Yandex Cloud. Оптимизация формы обращения позволит пользователям минимизировать ошибки при указании ресурсов и упростить дальнейшую работу с созданным тикетом.

При заполнении темы вашего обращения консоль предложит подсказки, которые могут помочь быстрее решить возникший вопрос.

Также вы сможете указать в форме обращения конкретный ресурс вашей организации. Это позволит быстрее диагностировать вашу проблему. Вы сможете выбрать ресурс из автоматически загружающегося списка, что позволит минимизировать ошибки ручного ввода, а также упростить поиск ресурса внутри организации, аналогично поиску в консоли.

Теперь все ресурсы, указанные вами в отправленном обращении, будут кликабельны, что позволит перейти на них прямо из созданного тикета. Это удобно как для автора обращения, так и для других ролей, имеющих доступ к организации.

Документация

Добавлены цены для региона Казахстан.

Инфраструктура и сеть

Yandex Load Testing

Yandex Monitoring

  • Обновлён «Справочник метрик»: добавлены метрики Message Queue.

Yandex Object Storage

Платформа данных

Yandex Data Proc

  • Обновлён раздел Правила тарификации: добавлены цены за использование платформы Intel Ice Lake (Compute Optimized).

Yandex DataLens

  • Добавлена «История изменений» за май.

Yandex Managed Service for Apache Airflow

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Yandex Managed Service for ClickHouse

Yandex Managed Service for Greenplum®

Yandex Managed Service for MongoDB

Yandex Managed Service for MySQL®

Yandex Managed Service for OpenSearch

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Yandex Managed Service for Redis

Yandex Message Queue

Yandex MetaData Hub

Yandex Monitoring

  • Обновлен «Справочник метрик»: добавлены метрики Message Queue.

Yandex Object Storage

Контейнеры

Yandex Managed Service for Kubernetes

Инструменты разработчика

Yandex Load Testing

Yandex Managed Service for GitLab

Бессерверные вычисления

Yandex Queue

Yandex Object Storage

Безопасность

Yandex Identity and Access Management

Yandex Lockbox

Мониторинг и управление ресурсами

Yandex Cloud Organization

Yandex Identity and Access Management

Yandex Monitoring

  • Обновлен «Справочник метрик»: добавлены метрики Message Queue.
Машинное обучение

Yandex Translate

Бизнес‑инструменты

Yandex DataLens

  • Добавлена «История изменений» за май.

Yandex Wiki

Другие обновления

Безопасность в Yandex Cloud

Обзор платформы Yandex Cloud

  • Добавлено описание термина Стеки LAMP и LEMP в разделе «Облачная терминология».

Практические руководства платформы Yandex Cloud

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Команда Yandex Cloud

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Мероприятия

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Продуктовый дайджест Yandex Cloud (июнь)
5 июля 2024 г.
15 минут чтения
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