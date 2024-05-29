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Тестируйте новую технологию генеративного ответа

Новый инструмент для автоматической генерации ответов на вопросы пользователей теперь доступен клиентам Yandex Cloud в рамках закрытого тестирования. Используйте его для автоматизации ответов в чат-ботах, поиска по документации и других сценариях.

29 мая 2024 г.
5 минут чтения

С помощью технологии генеративного ответа компании смогут автоматизировать текстовую коммуникацию с пользователями, например в чат-ботах или при поиске по документации компании. Технология, на основе которой работает Нейро от Яндекса, использует в качестве базы знаний данные с сайта или веб-приложения компании. И благодаря этому даёт точные и информативные ответы пользователям.

Новые возможности генеративного ответа в поиске по документации Yandex Cloud

Технология генеративного ответа доступна в режиме бета-тестирования. Перейдите на страницу документации Yandex Cloud, введите запрос в поиске и получите ответ, сформированный с помощью нейросети YandexGPT и сервиса Yandex Search API.

В документацию

Технология генеративного ответа реализована на базе YandexGPT 3. При ответе на запрос она изучает все возможные источники компании, подбирает релевантную информацию и собирает её в единый ответ. В результаты поиска можно добавить ссылки на страницы, на основании которых ответ был составлен. Так пользователи смогут перепроверить или уточнить факты и углубиться в интересующую их тему.

Технология понимает естественный язык общения — это значит, что пользователям при написании запроса не нужно подбирать узкоспециальные термины или формулировки, а можно писать вопросы так, как они приходят в голову. Это упрощает и поиск на сайте, и общение с поддержкой клиентов, где часто задают вопросы в свободной форме.

author
Команда Yandex Cloud

«Автоматизация текстовых коммуникаций — один из самых частых сценариев, в котором бизнес пробует работать с нейросетями. Чтобы улучшать и ускорять эксперименты компаний, мы стараемся оперативно делиться лучшими генеративными технологиями Яндекса в рамках сервисов облачной платформы».

Технология доступна клиентам облачной платформы бесплатно и поддерживается через API в рамках сервиса поисковых запросов Yandex Search API. Узнайте подробнее, как работает технология генеративного ответа.

author
Алексей Долотов
CPO YandexGPT API

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Новости
Тестируйте новую технологию генеративного ответа
29 мая 2024 г.
5 минут чтения
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