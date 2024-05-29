Тестируйте новую технологию генеративного ответа

Технология генеративного ответа реализована на базе YandexGPT 3. При ответе на запрос она изучает все возможные источники компании, подбирает релевантную информацию и собирает её в единый ответ. В результаты поиска можно добавить ссылки на страницы, на основании которых ответ был составлен. Так пользователи смогут перепроверить или уточнить факты и углубиться в интересующую их тему.

Технология понимает естественный язык общения — это значит, что пользователям при написании запроса не нужно подбирать узкоспециальные термины или формулировки, а можно писать вопросы так, как они приходят в голову. Это упрощает и поиск на сайте, и общение с поддержкой клиентов, где часто задают вопросы в свободной форме.