Data Platform Solution Library включает готовые решения для работы с данными в облаке на всех этапах: от обработки и хранения до анализа и визуализации. Новый раздел будет полезен разработчикам и дата-инженерам.

Из Data Platform Solution Library вы сможете попасть в репозиторий на GitHub . В нём опубликованы решения с подробными примерами. Вы узнаете, как в Data Warehose (DWH) решать такие задачи, как эффективное использование Delta Lake и охлаждения данных в S3. Кроме этого, доступны решения для интеграции данных. Они помогают объединить данные из нескольких разрозненных источников и предоставить их в консолидированном виде конечным пользователям. Так, в библиотеке описаны сценарии переноса данных из Yandex Direct и аналитики данных из Яндекс Метрики.