Все материалы библиотеки подготовлены экспертами Yandex Cloud на основе реальных задач клиентов и опыта работы со средними и крупными компаниями. В каждом разделе собраны практические руководства, примеры кода, подробная документация и обучающие курсы.
Запустили Data Platform Solution Library — библиотеку решений для работы с данными в облаке
Data Platform Solution Library поможет ускорить работу с данными в облаке и упростить разработку IT‑решений. Рассказываем, какие сценарии можно реализовать с помощью примеров и рекомендаций из нашей библиотеки.
Data Platform Solution Library включает готовые решения для работы с данными в облаке на всех этапах: от обработки и хранения до анализа и визуализации. Новый раздел будет полезен разработчикам и дата-инженерам.
Из Data Platform Solution Library вы сможете попасть в репозиторий на GitHub. В нём опубликованы решения с подробными примерами. Вы узнаете, как в Data Warehose (DWH) решать такие задачи, как эффективное использование Delta Lake и охлаждения данных в S3. Кроме этого, доступны решения для интеграции данных. Они помогают объединить данные из нескольких разрозненных источников и предоставить их в консолидированном виде конечным пользователям. Так, в библиотеке описаны сценарии переноса данных из Yandex Direct и аналитики данных из Яндекс Метрики.
В библиотеке вы также найдёте статьи, вебинары и другие дополнительные материалы для работы с данными в облаке. Мы продолжаем развивать раздел и скоро в нём появятся рекомендации по машинному обучению, real-time аналитике, репликации баз данных и не только.
Data Platform Solution Library
Узнайте, как эффективно работать с данными на всех этапах: от обработки и хранения до анализа и визуализации.