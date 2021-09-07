Дайджест новостей за август

Полное расписание Yandex Scale 2021 уже на сайте Полное расписание Yandex Scale 2021 уже на сайте

Основа любой конференции — это ее спикеры. На сайте Yandex Scale опубликован полный список докладчиков и выступлений. Изучайте подробности и планируйте день, составляя свое индивидуальное расписание прямо на сайте.

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Процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения (Ice Lake) в Yandex Compute Cloud Процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения (Ice Lake) в Yandex Compute Cloud

Платформа «Intel Ice Lake» с процессорами Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения стала доступна для пользователей Yandex.Cloud. Мы первая публичная облачная платформа в России, которая предоставила пользователям виртуальные машины на базе новой линейки процессоров Intel.

По данным Intel®, производительность на распространенных рабочих нагрузках для ЦОДов по сравнению с предыдущим поколением увеличилась в среднем на 46%. При этом стоимость в пересчете на одно ядро в Yandex.Cloud снизилась приблизительно на 10%. Кроме того, теперь виртуальные машины размером до 32 vCPU размещаются на одной NUMA-ноде, что может дать дополнительный прирост производительности виртуальных машин с числом ядер от 20 до 32.

Окончание поддержки CentOS 8 Окончание поддержки CentOS 8

Компания Red Hat® в конце декабря 2021 года прекращает поддержку своего бесплатного Linux-дистрибутива CentOS Linux 8. В качестве альтернативы CentOS Linux 8 разработчик предлагает мигрировать на непрерывно обновляемую бету CentOS Stream с экспериментальными функциями и изменениями, которые могут работать нестабильно. При этом пользователи должны помогать Red Hat выявлять уязвимости новых версий и тестировать технологии, которые впоследствии будут внедрены в Red Hat Enterprise Linux.

Но есть еще три альтернативы — AlmaLinux, Oracle Linux и Ubuntu — и мы рассказали про них подробнее.

Новости сервисов Новости сервисов

Новый сервис Yandex Data Streams Новый сервис Yandex Data Streams

Yandex Data Streams позволяет настраивать потоки данных, их обработку и поставку данных в системы хранения Yandex.Cloud без написания кода. Сервис совместим с Amazon Kinesis Data Streams, поэтому данные можно отправлять из любых других приложений с использованием решений типа fluentd или logstash, AWS Kinesis SDK или с помощью стандартного HTTP-протокола. Потоки данных в Data Streams реплицируются по всем зонам доступности.

Yandex Data Streams находится в Public Preview и предоставляется бесплатно.

Прямой экспорт данных AppMetrica в Yandex Managed Service for ClickHouse Прямой экспорт данных AppMetrica в Yandex Managed Service for ClickHouse

Мы реализовали быстрый и удобный экспорт сырых данных вашего приложения из AppMetrica в Yandex Managed Service for ClickHouse. Управляемый ClickHouse, помимо эффективного хранения данных, позволит провести сложную аналитическую обработку данных, включая расчеты агрегатов и применение готовых функций измерения конверсий воронки продаж. Сервис Yandex DataLens поможет быстро визуализировать данные и построить дашборд, чтобы поделиться результатом с коллегами.

Yandex Network Load Balancer Yandex Network Load Balancer

Теперь вы можете указывать конкретные внутренние IP-адреса для обработчиков внутренних сетевых балансировщиков.

Пример добавления обработчика с внутренним IP-адресом при помощи CLI в документации.

Биллинг Биллинг

В настройках бюджетов в биллинге Yandex.Cloud появились новые опции расчетного периода. Вы можете выбрать расчет за месяц, квартал или год. С началом каждого периода бюджет будет автоматически перезапускаться. Если вам не подходят предыдущие три опции, вы можете выбрать настраиваемый период, но такой бюджет, после окончания периода не перезапустится автоматически.

Yandex Cloud Marketplace Yandex Cloud Marketplace

Новые продукты в маркетплейсе образов Новые продукты в маркетплейсе образов

Обновление образов Обновление образов

Публикации в блогах Публикации в блогах

Elasticsearch — поисковая система и аналитическая СУБД в облаке Elasticsearch — поисковая система и аналитическая СУБД в облаке

Elasticsearch — это высокомасштабируемая поисковая система и нереляционное хранилище данных с веб-интерфейсом, REST API и не формализованными JSON-документами. В нашем блоге рассказали о возможностях Elasticsearch, полнотекстовом поиске по множеству языков и аналитических инструментах, которые работают в реальном времени. И, конечно, об управляемом сервисе Yandex Managed service for Elasticsearch.

Компания Elastic ограничила доступ к сервису Elasticsearch для пользователей Yandex Cloud с апреля 2024 года. В связи с этим Yandex Managed service for Elasticsearch стал недоступен на платформе. Мы рекомендуем использовать Yandex Managed service for OpenSearch, который сопоставим по функциональности с Elasticsearch. Чтобы легко перенести данные в сервис Yandex Managed Service for OpenSearch, воспользуйтесь нашей инструкцией.

«Меня бесило звонить бизнесам»: основатель TextBack о том, как запустить платформу мессенджер-маркетинга с 5 млн сообщений в день «Меня бесило звонить бизнесам»: основатель TextBack о том, как запустить платформу мессенджер-маркетинга с 5 млн сообщений в день

Кейс о том, как создать сервис, который спасет от надоедливых звонков и ускорит общение между клиентом и менеджером. Через TextBack каждый месяц рассылают 150 000 000 сообщений такие клиенты, как Porsche, Burger King и еще два Минфина.

TextBack — компания-участник программы Yandex Cloud Boost с интересной историей успеха. Читать на VC.RU →

Как продукт создал для себя рынок и заодно изменил российскую ивент-индустрию: история Eventicios Как продукт создал для себя рынок и заодно изменил российскую ивент-индустрию: история Eventicios

Основатели Eventicios принимали участие в подготовке фестиваля ИТ-индустрии в Самаре, а в итоге практически с нуля создали рынок мобильных приложений для мероприятий. Читайте в нашей статье на VC о том, как развивался стартап и зачем начинать разработку продукта в облаке. Читать на VC.RU →

Подкаст про API Gateway в Serverless мире и инструменты облака Подкаст про API Gateway в Serverless мире и инструменты облака

Поговорили про API Gateway и основные инструменты облака, разобрали сценарии и поделись полезной литературой для чтения. Ведущий подкаста Антон Черноусов, developer advocate в Yandex.Cloud. Слушать →

Где искать новые локации для бизнеса: строим интерактивную карту в Yandex DataLens Где искать новые локации для бизнеса: строим интерактивную карту в Yandex DataLens

В блоге на VC мы рассказали о том, как с помощью Yandex ID и бесплатного тарифа DataLens вы можете найти локацию для открытия вашего бизнеса. На примере пиццерии объяснили, как визуализировать данные по продажам и расположению точек продаж с помощью статистики сети ресторанов «Додо Пицца» и статистики по поисковым запросам «Яндекса». Подробнее →

Как облака позволяют увеличить вычислительные мощности и ускорить разработку научных проектов Как облака позволяют увеличить вычислительные мощности и ускорить разработку научных проектов

В статье на «Хайтек» Алена Дробышевская, руководитель направления по машинному обучению Yandex.Cloud, рассказала о востребованных направлениях развития облачных технологий в науке. Читать →

Истории успеха Истории успеха

Как Райффайзенбанк создал голосового помощника на базе технологий Yandex SpeechKit Как Райффайзенбанк создал голосового помощника на базе технологий Yandex SpeechKit

Райффайзенбанк разработал голосового ассистента, чтобы улучшить качество клиентского сервиса и не заставлять людей ждать на линии. Сейчас он принимает более 80% входящих звонков и в 35% случаев самостоятельно отвечает на все вопросы клиентов. В результате клиенты быстрее получают консультацию, а банк уже снизил расходы на обработку таких звонков на 65%. Голосовой помощник использует технологию Yandex SpeechKit для точного распознавания и синтеза естественной речи.

Блокчейн в контейнере: как Waves Enterprise развернула в Yandex.Cloud кредитную платформу для поддержки бизнеса Блокчейн в контейнере: как Waves Enterprise развернула в Yandex.Cloud кредитную платформу для поддержки бизнеса

В 2020 году компания Waves Enterprise на основе Yandex.Cloud запустила платформу на блокчейне, чтобы автоматизировать выдачу беспроцентных и льготных кредитов малому и среднему бизнесу для поддержки в условиях пандемии.

Look for sale помогает продавцам на маркетплейсах сократить путь от выбора товара до выручки Look for sale помогает продавцам на маркетплейсах сократить путь от выбора товара до выручки

Благодаря преимуществам сервисов платформы данных у Look for sale получилось очень быстро вырасти — после горизонтального масштабирования баз данных они начали стабильно обрабатывать постоянно растущий сайт популярного маркетплейса: с 4,3 млн артикулов товаров в сутки в ноябре и 6,5 млн в марте до 8,1 млн в апреле.

Рефакторинг сервисов при миграции в Yandex.Cloud: опыт Renault Россия и OpsGuru Рефакторинг сервисов при миграции в Yandex.Cloud: опыт Renault Россия и OpsGuru

У Renault Россия получилось выстроить в Yandex.Cloud несколько уровней инфраструктуры с использованием как управляемых сервисов, так и современных cloud-native продуктов и практик. Это позволило значительно оптимизировать вложения в ее развитие и поддержку.

Мероприятия Мероприятия

Вебинар «Отвечаем на частые вопросы крупных компаний к облачному провайдеру» Вебинар «Отвечаем на частые вопросы крупных компаний к облачному провайдеру»

На вебинаре обсудили распространенные вопросы про Yandex.Cloud, а также темы безопасности, обучения, бюджетов и облачных сервисов в крупном бизнесе.

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Вебинар «Как контролировать расходы на облако» Вебинар «Как контролировать расходы на облако»

Рассказали, как пользоваться функцией «Бюджеты» в биллинге, и показали, как всего за пару кликов можно посмотреть детальную статистику потребления и затрат, благодаря интеграции с DataLens.

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Практикум DataLens: собираем дашборд на данных из ClickHouse Практикум DataLens: собираем дашборд на данных из ClickHouse

На практикуме мы демонстрировали работу c предрассчитанными геослоями, доступными в Yandex Cloud Marketplace, и обогатили ими дашборд DataLens, созданный на собственных данных из ClickHouse.

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Документация Документация

Появился отдельный раздел документации для сервиса Yandex Cloud Interconnect.

Обновились следующие документы:

Релизы YC CLI Версия интерфейса командной строки YC CLI 0.80.0. Изменения в сервисах Yandex.Cloud:

Добавлена поддержка сервиса Yandex Cloud Organization.

В Cloud Functions добавлена команда yc serverless trigger create logging для создания триггеров на Cloud Logging.

для создания триггеров на Cloud Logging. В Application Load Balancer добавлены:

команды для работы с gRPC-маршрутами:

yc application-load-balancer virtual-host append-grpc-route ;

; yc application-load-balancer virtual-host prepend-grpc-route ;

; yc application-load-balancer virtual-host insert-grpc-route ;

; yc application-load-balancer virtual-host remove-grpc-route ;

; yc application-load-balancer virtual-host update-grpc-route ;

; команда yc application-load-balancer virtual-host update-http-route для обновления HTTP-маршрутов.

для обновления HTTP-маршрутов. Добавлена поддержка Managed Service for Redis версии 6.2 и Managed Service for Apache Kafka ® версии 2.8.

версии 2.8. В Managed Service for MongoDB:

Добавлена команда yc managed-mongodb hosts stepdown для переключения хоста-мастера.

для переключения хоста-мастера. Для команд yc managed-mongodb cluster get и yc managed-mongodb cluster update добавлено поле backup-retain-period-days , показывающее сколько дней хранятся автоматические резервные копии.

и добавлено поле , показывающее сколько дней хранятся автоматические резервные копии. В Managed Service for MySQL добавлена команда yc managed-mysql hosts update HOST --replication-source HOST для указания источника репликации каскадной реплики.

для указания источника репликации каскадной реплики. В Managed Service for SQL Server добавлена команда yc managed-sqlserver database restore для восстановления базы данных из резервной копии.

для восстановления базы данных из резервной копии. В Data Proc для команд yc dataproc cluster create и yc dataproc cluster update добавлен флаг --deletion-protection , который позволяет установить для кластера защиту от случайного удаления.

Yandex API Gateway Добавлено практическое руководство по разработке навыка Алисы и сайта с авторизацией.

Добавлено практическое руководство по разработке Telegram-бота.

Yandex Cloud DNS Во все инструкции добавлена поддержка Terraform.

Yandex Cloud Logging Добавлен справочник API.

Yandex Cloud Organization Добавлена инструкция о том, как получить информацию о пользователях, которые зарегистрированы в организации.

Yandex Container Registry Добавлены инструкции по работе с Helm-чартом: как получить список чартов, загрузить чарт в репозиторий, скачать и удалить чарт из реестра.

Yandex Data Streams Описаны методы AWS Kinesis API и общие ошибки при работе с ними.

Yandex Data Transfer Добавлена инструкция по подготовке к трансферу кластеров-источников MongoDB и кластеров-приемников MongoDB и ClickHouse.

Yandex Managed Service for Apache Kafka® Добавлено практическое руководство по миграции данных с помощью MirrorMaker 2.0.

Добавлены сценарии использования Confluent Schema Registry.

Yandex Managed Service for Kubernetes Добавлена инструкция по настройке контроллера сетевых политик Cilium.

Добавлено практическое руководство по настройке Application Load Balancer Ingress-контроллера.

Yandex Managed Service for MongoDB Дополнено описание настроек кластера MongoDB.

Добавлена инструкция по переключению первичной реплики кластера.

Yandex Managed Service for MySQL® Добавлена информация об управлении правами пользователей.

Yandex Managed Service for Redis™ Добавлено практическое руководство по миграции базы данных.

Yandex SpeechKit Добавлена инструкция по импорту данных для SpeechKit Brand Voice.

Продукты Microsoft в Yandex.Cloud Добавлено практическое руководство по обновлению редакции Windows Server до Datacenter.