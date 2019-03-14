Новые сервисы в Яндекс.Облаке: как мы выросли со дня запуска

Мы постоянно добавляем в Яндекс.Облако новые сервисы и развиваем существующие. В декабре 2018 года мы открыли доступ к инфраструктурным сервисам. С их помощью уже на старте можно было наладить обработку и хранение данных, безопасный доступ и обмен трафиком. В Яндекс.Облаке сразу же стал доступен и набор платформенных сервисов, позволяющих пользоваться проверенными технологиями Яндекса. Мы предоставили управляемые базы данных, API синтеза и распознавания речи и уникальный гибридный перевод. Три месяца спустя мы видим, что правильно оценили готовность рынка — доля потребления платформенных сервисов растёт. Крупные клиенты уже по достоинству оценили простоту и скорость внедрения решений на базе PaaS Яндекс.Облака в коммерческую эксплуатацию.

Посмотрите, какие новые сервисы появились в Яндекс.Облаке после запуска:

Инфраструктурные:

Yandex Network Load Balancer — позволяет создавать и настраивать балансировщики для обеспечения отказоустойчивости вашего приложения или для распределения сетевого трафика по облачным ресурсам

Yandex Instance Groups — компонент сервиса Yandex Compute Cloud, предназначенный для развёртывания и горизонтального масштабирования виртуальных машин

Yandex Message Queue — универсальное масштабируемое решение для обмена сообщениями между приложениями.

Yandex Container Registry — сервис для развёртывания Docker-образов контейнеров и управления ими в инфраструктуре Облака.

Платформенные:

Yandex Managed Service for Redis/MySQL — автоматизирует процесс внедрения и поддержки кластеров баз данных в инфраструктуре Облака. Мы расширили список доступных СУБД с трёх до пяти: помимо ClickHouse, PostgreSQL и MongoDB теперь можно использовать Redis и MySQL.

Новые сервисы на данной стадии не тарифицируются. Получить к ним доступ можно на сайте — при условии, что вы уже являетесь пользователем Облака. Подтверждение доступа придёт в виде письма на email, указанный в настройках консоли.