Прирост производительности управляемых сервисов по работе с данными Yandex Cloud

Архитектура системы, разработанная для обеспечения непрерывной работы и минимизации времени простоя, как правило, за счёт резервирования.
Главный узел в распределённой системе, который обрабатывает операции записи и/или координирует работу других, подчинённых ему узлов.
Копия (или второстепенный узел) данных или системы, которая синхронизируется с мастером для обеспечения отказоустойчивости или распределения нагрузки.
Конфигурация теста (бенчмарка TPC‑C), имитирующая операции только одного «склада», что приводит к высокой интенсивности запросов к одному и тому же набору данных.
Конфигурация теста (бенчмарка TPC‑C), имитирующая операции 100 «складов», что распределяет нагрузку по значительно большему объёму данных по сравнению с профилем с одним складом.
Конфигурации, которые мы использовали для каждого сервиса
|
Сервис
|
Версия
|
Профили vCPU/RAM (v3 vs v4a)
|
Диск
|
Топология
|
Yandex Managed Service for PostgreSQL
|
16
|
s3‑c4‑m16 vs s4a‑c4‑m16 (4 vCPU/16 ГБ)
|
network‑ssd 1000 ГБ
|
Мастер (D) + Реплика (A) / Одноузловой (D)
|
Yandex Managed Service for MySQL®
|
8
|
s3‑c4‑m16 vs s4a‑c4‑m16 (4 vCPU/16 ГБ)
|
network‑ssd 1000 ГБ
|
Мастер (D) + Реплика (A) / Одноузловой (D)
|
Yandex Managed Service for Valkey™
|
8.1
|
4 vCPU/16 ГБ vs 16 vCPU/256 ГБ
|
network‑ssd‑io‑m3 1023 ГБ
|
Single‑node (D)
|
Yandex StoreDoc
|
8
|
4 vCPU/16 ГБ vs 16 vCPU/256 ГБ
|
network‑ssd‑io‑m3 1023 ГБ
|
Single‑node (D)
|
Yandex Managed Service for OpenSearch
|
—
|
Конфигурации s3/s4a c 4 vCPU/16 ГБ
|
network‑ssd‑io‑m3
|
1 и 3 узла (MASTER+DATA), набор http_logs
|
Yandex Managed Service for ClickHouse®
|
25.8
|
s3‑c8‑m32 (8 vCPU, 100% vCPU rate, 32 ГБ RAM)
|
network‑ssd 1 ТБ
|
1 однонодовый шард и 3‑нодовый отдельный ZooKeeper®
Стоит отметить важную деталь. В высокодоступной топологии, когда мастер находится в зоне D, а реплика в зоне A, разница в производительности CPU на коротких OLTP‑прогонах почти незаметна. Это происходит потому, что задержки на репликацию и передачу данных по межзонной сети «маскируют» реальные ограничения процессора.
Чтобы получить чистое сравнение производительности Compute, мы проводили дополнительные тесты. Для этого использовали одноузловые стенды или размещали мастер в той же зоне (D), где находился генератор нагрузки.
Ещё один нюанс касается выбора параметра warehouse в TPC‑C. Профиль с одним warehouse создаёт высокую нагрузку на одни и те же данные. Это провоцирует локальные конфликты, в основном блокировки строк. Профиль с сотней warehouses, напротив, распределяет нагрузку, что снижает «борьбу» за одни и те же ресурсы. Такой профиль позволяет лучше оценить «чистую» производительность CPU. Мы приводим оба результата, чтобы можно было сопоставить разные транзакционные паттерны с нашими стендами.