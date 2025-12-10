Связаться с намиПодключиться

Прирост производительности управляемых сервисов по работе с данными Yandex Cloud

Мы обновили базовую платформу Compute и сравнили её производительность на standard‑v4a и standard‑v3. В статье — цифры и выводы: где выросла пропускная способность и снизились хвостовые задержки.

10 декабря 2025 г.
20 минут чтения
  • В августе — октябре 2025 года мы провели синтетические тесты на двух платформах: standard‑v3 и standard‑v4a.
  • Тестировали Yandex Managed Service for PostgreSQL, Yandex Managed Service for MySQL®, Yandex Managed Service for Valkey, Yandex StoreDoc, Yandex Managed Service for OpenSearch, Yandex Managed Service for ClickHouse®.
  • Для нагрузочного тестирования использовали HammerDB, memtier_benchmark, YCSB и OpenSearch Benchmark.
  • Для оценки производительности использовали различные метрики: NOPM и TPM для OLTP-систем, ops/sec и docs/sec для NoSQL-баз и поискового движка, а также перцентили задержки (p95 и p99).
  • В тестах для PostgreSQL и MySQL® применяли стандарт TPC‑C в HammerDB, для Valkey — memtier_benchmark, для StoreDoc — YCSB, для OpenSearch — OpenSearch Benchmark.
  • Платформа standard‑v4a демонстрирует более высокую пропускную способность и меньшую задержку по сравнению с standard‑v3 в большинстве тестов.
  • Для Valkey результаты зависят от сценария: standard‑v3 эффективнее при одиночном чтении (GET) на небольших узлах (4 vCPU), а standard‑v4a — при пакетной записи и работе с атомарными счётчиками. На узлах с 16 vCPU производительность платформ практически одинакова.
  • В StoreDoc standard‑v4a показала прирост пропускной способности на 30–40% и снижение хвостовых задержек.
  • В OpenSearch standard‑v4a продемонстрировала более высокую пропускную способность и меньшие хвостовые задержки при индексировании.
  • В тестах с ClickHouse® standard‑v4a показала значительное сокращение времени выполнения запросов по сравнению с standard‑v3.
  • standard‑v4a показывает стабильный рост пропускной способности и снижение задержек в большинстве сервисов, но выбор платформы зависит от конкретного профиля нагрузки.
В августе — октябре 2025 года мы прогнали серию синтетических тестов на двух платформах: standard‑v3 и standard‑v4a. Проверили:

Для нагрузочного тестирования использовали HammerDB, memtier_benchmark, YCSB и OpenSearch Benchmark.

Мы стремились к «стандартной» методике и воспроизводимости. Для этого фиксировали размеры кластеров, зоны доступности и длительность прогона. Результаты оценивали по набору метрик.

Для OLTP‑систем, которые обрабатывают транзакции в реальном времени, мы использовали две метрики:

  • NOPM — новые заказы в минуту,
  • TPM — общее число транзакций в минуту.

Для NoSQL‑баз и поискового движка мы смотрели на две ключевые метрики:

  • ops/sec — операций в секунду,
  • docs/sec — документов в секунду.

Кроме того, мы измеряли перцентили задержки: p95 и p99. Они показывают время, в которое уложилось 95 или 99% всех запросов. Эти метрики помогают оценить, насколько стабильно работает система, и увидеть так называемые хвостовые задержки.

В статье расскажем, какие приросты показала платформа standard‑v4a на OLTP‑нагрузках. Разберём, чем отличаются платформы на Valkey в сценариях с низкой конвейеризацией и при пакетной записи, покажем, как изменились хвостовые задержки в StoreDoc и OpenSearch. В конце поделимся выводами для проектирования.

Стандартный тест для измерения производительности систем обработки транзакций в реальном времени (OLTP), имитирующий нагрузку, схожую с деятельностью оптовой компании.

Кибибайт, единица измерения цифровой информации, равная 1024 байтам.

Преимущественно чтение.

Только запись.

read‑modify‑write — чтение‑изменение‑запись.

Механизм, который отправляет несколько команд в одном сетевом пакете. Это помогает уменьшить RTT (Round‑Trip Time), то есть время на отправку запроса и получение ответа.

Добавление в индекс.

Добавление без конфликтов и переиндексация.

Набор шифров для протокола TLS, определяющий алгоритм шифрования (AES‑128‑GCM) и алгоритм проверки целостности данных (SHA‑256).

Режим работы базы данных, при котором каждая отдельная SQL‑операция (транзакция) автоматически фиксируется (сохраняется) сразу после её выполнения.

Как тестировали платформы

Мы использовали стандартные профили и открытые инструменты:

  • Для PostgreSQL и MySQL® — нагрузку типа TPC‑C в HammerDB. Это стандартный тест для эмуляции OLTP‑паттернов, то есть сценариев обработки транзакций. Тест включал две минуты на «разогрев» и пять минут основного прогона. Мы настраивали параметры VU (число параллельных виртуальных пользователей) и warehouse (количество «складов» в базе данных).
  • Для Valkey — инструмент memtier_benchmark. Мы тестировали на датасете из 1 млн ключей размером 1 КиБ. Использовали разные профили: read‑heavy, write‑only и RMW. Тесты проводились с разной глубиной пайплайна — 1, 8, 16 и 32.
  • Для StoreDoc — YCSB, открытый бенчмарк для NoSQL‑систем. Мы использовали 1 млн записей (recordcount) и 5 миллионов операций (operationcount) в разных сценариях (workloads A/B/F). Тесты запускали с разным числом потоков: 32, 48, 96 и 128. Измеряли пропускную способность (throughput) и перцентили задержки p95 и p99.
  • Для OpenSearch — OpenSearch Benchmark. Тесты проводили на большом наборе данных http_logs, который содержит почти 250 млн документов. Мы использовали два сценария для оценки индексирования, когда производительность упирается в CPU: index‑append и append‑no‑conflicts‑index‑reindex‑only.

Важный технический нюанс: подключение HammerDB к MySQL выполняли по TLS с шифром TLS_AES_128_GCM_SHA256. Все финальные замеры проводили с параметром autocommit=ON.

Эти наборы тестов не претендуют на абсолютную полноту. На другой схеме данных или при ином профиле запросов результаты могут отличаться.

Архитектура системы, разработанная для обеспечения непрерывной работы и минимизации времени простоя, как правило, за счёт резервирования.

Главный узел в распределённой системе, который обрабатывает операции записи и/или координирует работу других, подчинённых ему узлов.

Копия (или второстепенный узел) данных или системы, которая синхронизируется с мастером для обеспечения отказоустойчивости или распределения нагрузки.

Конфигурация теста (бенчмарка TPC‑C), имитирующая операции только одного «склада», что приводит к высокой интенсивности запросов к одному и тому же набору данных.

Конфигурация теста (бенчмарка TPC‑C), имитирующая операции 100 «складов», что распределяет нагрузку по значительно большему объёму данных по сравнению с профилем с одним складом.

Конфигурации, которые мы использовали для каждого сервиса

Сервис

Версия

Профили vCPU/RAM (v3 vs v4a)

Диск

Топология

Yandex Managed Service for PostgreSQL

16

s3‑c4‑m16 vs s4a‑c4‑m16 (4 vCPU/16 ГБ)

network‑ssd 1000 ГБ

Мастер (D) + Реплика (A) / Одноузловой (D)

Yandex Managed Service for MySQL®

8

s3‑c4‑m16 vs s4a‑c4‑m16 (4 vCPU/16 ГБ)

network‑ssd 1000 ГБ

Мастер (D) + Реплика (A) / Одноузловой (D)

Yandex Managed Service for Valkey

8.1

4 vCPU/16 ГБ vs 16 vCPU/256 ГБ

network‑ssd‑io‑m3 1023 ГБ

Single‑node (D)

Yandex StoreDoc

8

4 vCPU/16 ГБ vs 16 vCPU/256 ГБ

network‑ssd‑io‑m3 1023 ГБ

Single‑node (D)

Yandex Managed Service for OpenSearch

Конфигурации s3/s4a c 4 vCPU/16 ГБ

network‑ssd‑io‑m3

1 и 3 узла (MASTER+DATA), набор http_logs

Yandex Managed Service for ClickHouse®

25.8

s3‑c8‑m32 (8 vCPU, 100% vCPU rate, 32 ГБ RAM)

network‑ssd 1 ТБ

1 однонодовый шард и 3‑нодовый отдельный ZooKeeper®

Стоит отметить важную деталь. В высокодоступной топологии, когда мастер находится в зоне D, а реплика в зоне A, разница в производительности CPU на коротких OLTP‑прогонах почти незаметна. Это происходит потому, что задержки на репликацию и передачу данных по межзонной сети «маскируют» реальные ограничения процессора.

Чтобы получить чистое сравнение производительности Compute, мы проводили дополнительные тесты. Для этого использовали одноузловые стенды или размещали мастер в той же зоне (D), где находился генератор нагрузки.

Ещё один нюанс касается выбора параметра warehouse в TPC‑C. Профиль с одним warehouse создаёт высокую нагрузку на одни и те же данные. Это провоцирует локальные конфликты, в основном блокировки строк. Профиль с сотней warehouses, напротив, распределяет нагрузку, что снижает «борьбу» за одни и те же ресурсы. Такой профиль позволяет лучше оценить «чистую» производительность CPU. Мы приводим оба результата, чтобы можно было сопоставить разные транзакционные паттерны с нашими стендами.

Yandex Managed Service for PostgreSQL

В сервисе на профиле с одним warehouse платформа standard‑v4a стабильно превосходит standard‑v3.

При нагрузке в 20 VU standard‑v4a показала 54 753 NOPM и 130 232 TPM. На той же нагрузке standard‑v3 — 25 210 NOPM и 62 049 TPM. При росте нагрузки до 40 VU значения составили 55 357 и 131 784 у standard‑v4a против 37 318 и 89 984 у standard‑v3.

Данные мониторинга это подтверждают: standard‑v4a достигает большей производительности при меньшей загрузке CPU. На тех же 20 VU утилизация процессорного времени (пользовательского и системного) на standard‑v4a составила около 51% против ≈74% у standard‑v3. Среднее время транзакции на standard‑v4a также оказалось вдвое ниже: 8 мс против 16 мс.

Тип транзакции в тесте TPC‑C, имитирующий операцию обработки и регистрации платежа клиента.

Интересно посмотреть и на хвостовые задержки — метрики p95 и p99. В этом профиле HammerDB доминирует процедура PAYMENT, которая занимает более 80% времени всего прогона. Её 99‑й перцентиль — достигающий 1300–1400 мс — определяет общие «хвосты» при росте числа виртуальных пользователей. На standard‑v4a эти «хвосты» оказались сопоставимы или ниже, чем на standard‑v3, но при более высокой пропускной способности.

Всё это говорит о том, что у standard‑v4a есть хороший запас для масштабирования. Платформа обеспечивает более предсказуемые задержки при росте параллелизма нагрузки.

Весь спектр уровней одновременной нагрузки или числа одновременно выполняемых задач: например, от малого до большого количества виртуальных пользователей.

Yandex Managed Service for MySQL®

В сервисе на профиле с сотней warehouses прирост на standard‑v4a заметен во всём диапазоне параллельности:

  • При 30 VU standard‑v4a выдаёт 13 620 NOPM и 31 676 TPM.
  • Для standard‑v3 эти показатели — 6301 NOPM и 14 764 TPM.

При 50 VU разрыв сохраняется: 18 635 NOPM и 43 356 TPM у standard‑v4a против 10 773 NOPM и 25 154 TPM у standard‑v3.

Интересно, что на тесте с 30 VU MySQL на standard‑v4a активнее загружал vCPU: ≈38% против ≈28% на standard‑v3. Но, несмотря на это, средняя задержка была заметно ниже — 60 мс против ≈140 мс.

Для OLTP‑сценариев это означает, что платформа standard‑v4a позволяет выполнять больше операций при меньших хвостовых задержках.

Yandex Managed Service for Valkey

В этом сервисе платформы ведут себя по‑разному. Производительность зависит от глубины пайплайна и типа операций, особенно на малых конфигурациях с 4 vCPU.

Результаты тестов Valkey на standard‑v3 и standard‑v4a

Профиль

Конфигурация

standard‑v3

standard‑v4a

Вывод

GET‑heavy, пайплайн = 1 (кеш)

4 vCPU

≈68k ops/sec, avg ≈3.5 мс, p99 ≈6.6 мс

≈46k ops/sec, avg ≈5.2 мс, p99 ≈7.2 мс

standard‑v3 быстрее (≈+30–35%)

SET‑only, пайплайн = 16 (пакетная запись)

4 vCPU

≈174k ops/sec, p99 ≈127 мс

≈228k ops/sec, p99 ≈60 мс

standard‑v4a быстрее (≈+30%; p99 в два раза ниже)

INCR‑only (атомарные счётчики), пайплайн = 16

4 vCPU

≈503k ops/sec

≈552k ops/sec

standard‑v4a слегка лучше (≈+10%)

Любые профили

16 vCPU

Примерно равно, различия в пределах погрешности

Примерно равно

Паритет

При увеличении конфигурации до 16 vCPU баланс выравнивается. Различия в производительности становятся минимальными во всех профилях.

Таким образом, для Valkey выводы зависят от сценария. Для кеширования с одиночными GET‑запросами на малых узлах (4 vCPU) standard‑v3 показывает лучшую производительность. В то же время standard‑v4a демонстрирует преимущество при пакетной записи и работе с атомарными счётчиками. На конфигурациях с 16 vCPU обе платформы показывают паритет, с небольшими отклонениями по хвостовым задержкам.

Далее рассмотрим, как платформы повели себя в документном хранилище StoreDoc на профилях YCSB.

Yandex StoreDoc

На сценариях YCSB A, B и F standard‑v4a показала прирост пропускной способности на 30–40%.

Также мы зафиксировали снижение хвостовых задержек (p95) как при чтении, так и при обновлении.

Например, в сценарии A прирост операций в секунду составил 36–43% в диапазоне 32–128 потоков. При этом задержка p95 при чтении снизилась на ≈6–28%.

В сценарии F прирост достиг ≈36–43% при заметном снижении задержек p95.

Это подтверждает, что standard‑v4a лучше масштабируется при росте параллелизма. Прирост виден и в смешанных RMW‑сценариях (чтение‑изменение‑запись), и в профилях с высокой долей чтения.

Теперь посмотрим на OpenSearch, где мы сделали основной акцент на индексировании.

Yandex Managed Service for OpenSearch

В этом сервисе мы использовали набор данных http_logs, состоящий почти из 250 млн документов. Сценарий index‑append (добавление в индекс) оказался тем тестом, где производительность упиралась в CPU. Это позволило нам чётко увидеть разницу между платформами:

  • Один узел, только индексация (index‑only): standard‑v4a показал пропускную способность выше на ≈73% (141 тыс. против 82 тыс. docs/sec). Хвостовая задержка p99 была ниже на ≈39% (615 мс против 1011 мс). Медианная задержка на standard‑v4a составила 262 мс против 451 мс на standard‑v3.
  • Три узла, только индексация (index‑only): средняя пропускная способность на standard‑v4a была выше на ≈44% (254 644 против 176 987 docs/sec). Задержка p99 — ниже на ≈35% (320 мс против 490,6 мс).
  • Три узла, полный тест: прирост пропускной способности составил ≈65% (267 тыс. против 162 тыс. docs/sec). Задержка p99 оказалась ниже на ≈34% (305 мс против 462 мс).
Вывод стабильный: при длительном индексировании узлы на standard‑v4a поддерживают более высокий и ровный темп записи. При этом они демонстрируют меньшие хвостовые задержки.

Yandex Managed Service for ClickHouse®

Для первого теста использовали Star Schema Benchmark (SSB) — специализированный бенчмарк для тестирования производительности аналитических СУБД (OLAP) и хранилищ данных.

Конфигурации ClickHouse®

Компонент

Конфигурация standard‑v4a

Конфигурация standard‑v3

Версия

25.8

25.8

Шард

s3‑c8‑m32

s3‑c8‑m32

vCPU

8

8

vCPU rate

100%

100%

RAM

32 ГБ

32 ГБ

Хранилище

network‑ssd, 1 ТБ

network‑ssd, 1 ТБ

ZooKeeper

s3‑c4‑m16 (3 экземпляра)

s3‑c4‑m16 (3 экземпляра)

ZooKeeper / vCPU

4

4

ZooKeeper / RAM

16 ГБ

16 ГБ

ZooKeeper / хранилище

network‑ssd, 10 ГБ

network‑ssd, 10 ГБ

Данные сгенерировали с помощью инструмента dbgen с коэффициентом масштабирования 100 — это 60 млн строк.

Создали пять таблиц:

  • customer,
  • lineorder,
  • part,
  • supplier,
  • date.

Запросы генерировали с помощью команды ./qgen -s 100. Шаблоны запросов брали из инструкции, включая запросы с Q1.1 до Q4.3.

Наиболее показательный запрос вида:

`SELECT`
`C_NATION,`
`S_NATION,`
`D_YEAR,`
`sum(LO_REVENUE) AS REVENUE`
`FROM`
`customer,`
`lineorder,`
`supplier,`
`date`
`WHERE`
`LO_CUSTKEY = C_CUSTKEY`
`AND LO_SUPPKEY = S_SUPPKEY`
`AND LO_ORDERDATE = D_DATEKEY`
`AND C_REGION = 'ASIA' AND S_REGION = 'ASIA'`
`AND D_YEAR >= 1992 AND D_YEAR <= 1997`
`GROUP BY`
`C_NATION,`
`S_NATION,`
`D_YEAR`
`ORDER BY`
`D_YEAR ASC,`
`REVENUE DESC;`

Этот SSB‑запрос (семейство Q3.x) считает годовую выручку от заказов между странами внутри региона Азия. В нём присутствуют все пять созданных таблиц, среди которых происходит фильтрация, агрегация и сортировка данных.

Во время выполнения теста загрузка CPU составила порядка 90–95% на протяжении всего времени выполнения, загрузка RAM — 60–70%.

Время выполения запроса:

  • на кластере с standard‑v4a — 59,995 секунд,
  • на кластере с standard‑v3 — 212,244 секунд.
Для второго теста использовали ClickBench — открытый бенчмарк для тестирования производительности аналитических СУБД (OLAP) на реальных запросах.

Конфигурации ClickHouse

Параметр

Конфигурация standard‑v4a

Конфигурация standard‑v3

Версия ClickHouse

25.8

25.8

ID кластера

c9q8eaa3b1b55ekdncno

c9q8u3mjsavr3rm7vc5o

Шард

s3‑c8‑m32

s3‑c8‑m32

vCPU (шард)

8 vCPU

8 vCPU

vCPU rate (шард)

100%

100%

RAM (шард)

32 ГБ

32 ГБ

Хранилище (шард)

network‑ssd, 1 ТБ

network‑ssd, 1 ТБ

ZooKeeper

s3‑c4‑m16, 3 экземпляра

s3‑c4‑m16, 3 экземпляра

ZooKeeper / vCPU

4 vCPU

4 vCPU

ZooKeeper / vCPU rate

100%

100%

ZooKeeper / RAM

16 ГБ

16 ГБ

ZooKeeper / хранилище

network‑ssd, 10 ГБ

network‑ssd, 10 ГБ

Тестирование проводили по методике из официального репозитория ClickHouse. Создали таблицу hits с данными, загрузили данные из набора файлов Parquet и вставили их в таблицу hits.

Скрипт (run.sh) инициирует запросы из файла queries.sql. Он исполняет каждый запрос несколько раз и печатает массив из времени выполнения в секундах (или null при ошибке) — по одной строке на запрос. Размер таблицы: 14 497 374 306 байт.

По результатам запросов суммарное среднее время по всем тестам составляет:

  • standard‑v4a — 219,0046667 секунды,
  • standard‑v3 — 312,4466667 секунды.

Разница между значениями составляет 35% — это говорит о более быстрой обработке запросов на standard‑v4a.

Практические выводы

Платформа standard‑v4a показывает стабильный рост пропускной способности и снижение задержек в управляемых реляционных и NoSQL‑сервисах, а также при индексировании в OpenSearch. Для in‑memory‑кеша (Valkey) выбор зависит от профиля нагрузки. При операциях одиночного чтения (GET) на небольших узлах (4 vCPU) преимущество остаётся у standard‑v3. Для пакетных записей и атомарных операций лучше подходит standard‑v4a. На узлах с 16 vCPU производительность платформ практически одинакова.

Важно отметить, что тестовые стенды подбирались под конкретные задачи. При других настройках репликации, размерах дисков и пайплайнах обработки запросов относительные цифры производительности могут отличаться.

Чтобы проверить производительность вашей базы данных, которая уже размещена в Yandex Cloud, достаточно восстановить копию кластера из последнего бэкапа, поменять на нём параметры вычислительных ресурсов на standard‑v4a и проверить производительность на ваших тестах. Так вы сможете на своих данных узнать перфоманс новой платформы, не прерывая текущих продакшен‑процессов.

author
Леонид Савченков
Руководитель продуктовой архитектуры платформы данных, Yandex Cloud

