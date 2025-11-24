Partner Conf’25: итоги главной партнёрской конференции Yandex B2B Tech
Единая партнёрская программа охватит всех действующих партнёров Yandex Cloud и Яндекс 360 — более 1100 компаний по всей России, которые внедряют технологии Yandex B2B Tech в 7 тыс. заказчиков в разных отраслях.
Фокусные направления партнёрской программы — искусственный интеллект, безопасность, работа с данными в разных вариантах поставки — как облачном, так и on‑premises. По оценке Yandex B2B Tech, совокупный потенциальный объём рынка этих решений может удвоиться к 2030 году и составить 855 млрд рублей.
На конференции также состоялась церемония награждения премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025. Партнёры получили награды в 11 номинациях за внедрение современных цифровых решений и вклад в развитие совместного бизнеса.
Ключевые обновления в работе с партнёрами Yandex B2B Tech
Расширение карты технологических компетенций
Партнёрская программа развивается вокруг ключевых продуктовых направлений Yandex B2B Tech. Это Infrastructure & DevOps, Data Platform, Security, ML & AI, а также Яндекс 360 и Яндекс Браузер.
Обновление статусной системы
Карта технологических компетенций становится основой статусной системы из двух уровней — Expert и Professional.
Статус партнёра определяется финансовыми результатами совместного бизнеса и уровнем квалификации команды. Для Expert требуется пройти расширенное обучение по продуктам Yandex B2B Tech, для Professional — получить техническую сертификацию от компании. Статусы открывают доступ к расширенной партнёрской премии, раннему доступу к продуктам и инвестициям в комаркетинг. Статусы выдаются раз в год, с возможностью ускоренного получения статуса на полгода. Для каждого партнёра формируется специальный бюджет в размере 30% от премии, который можно будет тратить на маркетинг, сертификации или мотивацию команды продаж.
Расширение портфеля решений on‑premises
Одним из стратегических направлений становится усиление работы с проектами в формате on‑premises. Всё больше продуктов Yandex B2B Tech становятся доступными в контуре клиента. Для продуктов on‑premises также вводится статусная система, которая будет доступна для продуктов Яндекс 360, YDB, DataLens и Yandex AI Studio. При работе с продуктами по модели on‑premises партнеры смогут получать вознаграждение до 35%.
Прозрачная модель вознаграждений
Партнёрская программа получила единую структуру вознаграждений: теперь базовая премия для всех участников составит 10%, при этом максимальная партнёрская премия может доходить до 45% в зависимости от статуса и вклада в сделку.
Обновление подхода к защите сделок и проектов партнёра
Меняется система распределения премий. Приоритет отдаётся привлечению новых клиентов и защите сделок партнёров.
Для Яндекс 360 премия за нового клиента при регистрации сделки составляет 20%. Если партнёр продолжает работу с клиентом на следующий год, а заказчик показывает рост потребления больше 25%, то премия за продление сделки будет составлять 20%. Если рост годового потребления меньше 25%, то премия составит 5%.
По продуктам Yandex Cloud премия за нового клиента при регистрации сделки составляет 15%. Также в инструменте регистрации проекта появляются дополнительные сценарии использования. Теперь можно продлевать такие регистрации на следующий год, а также регистрировать проекты с клиентами, которые уже используют сервисы Yandex Cloud.
В on‑premises, помимо единой базовой премии, добавляется до 20% премии при регистрации сделки. Это усиливает защищённость инвестиций партнёров, а также прозрачность взаимодействия.
«Рынок корпоративных технологий и запросы бизнеса стремительно меняются. Чтобы обеспечить эти потребности, Yandex B2B Tech делает ставку на партнёрский канал. Именно партнёры помогают масштабировать не только продажи решений, но и техническую экспертизу по фокусным продуктовым направлениям — в том числе ИИ, информационной безопасности и платформе данных. Именно поэтому мы строим расширенную карту партнёрских компетенций, чтобы дать партнёрам разного типа выбор и путь развития в интересных им продуктах и технологиях. Также мы инвестируем и в защиту бизнеса партнёров, выстраивая долгосрочное сотрудничество. Частью этой стратегии является и новое направление on‑premises, где мы выбираем партнёрскую модель основным каналом продаж».
Премия Yandex B2B Tech Partner Awards 2025
На церемонии вручения Yandex B2B Tech Partner Awards отметили партнёров года в восьми продуктовых и трёх специальных номинациях. В этом году премия впервые объединила все направления бизнес‑группы Yandex B2B Tech.
Награды вручали на основе экспертной оценки представителей бизнеса и продуктовой команды Yandex B2B Tech. В числе критериев оценки — количество, сложность и масштаб проектов, реализованных для клиентов, развитие компетенций в области технологий Yandex B2B Tech и комплексный подход в реализации решений.
Партнёр года: специальные номинации
Партнёр года по развитию отраслевых решений — «Мастердата». Компанию наградили за реализацию и развитие сложных проектов по внедрению и настройке BPM, CRM‑решений в Yandex Cloud для компаний фармацевтического сектора. «Мастердата» первой организовала и реализовала продажу бизнес‑решений в Yandex Cloud по модели SaaS.
Партнёр года по развитию продаж — «ВымпелКом». По итогам года компания продемонстрировала показатели роста выручки от продажи решений Yandex Cloud на 120% и увеличила число клиентов на 30%.
Партнёр года по развитию регионального бизнеса — «Первый Бит». Компания продемонстрировала широкую региональную представленность и значительное количество продаж региональным клиентам всего стека сервисов Yandex B2B Tech.
Партнёр года: продуктовые номинации
ML & AI — AtsAero. Партнёр эффективно работает с ML & AI‑сервисами Yandex Cloud в форматах облачных поставок и on‑premises, подтверждая гибкость и техническую экспертизу. Особое достижение — развитие Conversational AI с интеграцией возможностей генеративного ИИ, повышающее функциональность диалоговых систем.
Data Platform — Navicon. Компанию наградили за развитие центра компетенций по направлению BI, организацию и проведение BI Show, а также за создание кастомных дашбордов в публичной галерее Yandex DataLens.
Infrastructure — «Крайон». Партнёра наградили за активное участие сейлз‑команды в инфраструктурных проектах клиентов Enterprise‑сегмента, а также за регулярное развитие направления Yandex Cloud и помощь в генерации нового облачного бизнеса по широкому спектру инфраструктурных сценариев.
DevOps — KTS. Компанию оценили за вклад в развитие технологического сообщества и комплексное DevOps‑сопровождение клиентов на базе технологий Yandex Cloud.
Security — Hilbert Team. Награда — за технологическую и маркетинговую поддержку направления и развитие услуг на базе группы продуктов Security, в частности — по направлению DevSecOps.
YDB — «Инфосистемы Джет». Компанию отметили за выдающийся вклад в развитие YDB и развитие центра компетенций.
Яндекс 360 — Softline. Партнёр продемонстрировал самые высокие показатели продаж продуктов Яндекс 360, большое региональное покрытие (регионы и команды), а также наибольшее количество крупных проектов в различных вертикалях и стратегических отраслях.
Яндекс Трекер — DBI. Оценили за вклад в развитие продукта, а также за высокую техническую экспертизу, количество сертифицированных специалистов, реализацию комплексных проектов и автоматизацию бизнес‑процессов.
Яндекс Браузер — «Системный Софт». Наградили за проактивное фокусное продвижение нового продукта, самое большое количество лидов, высокий уровень технической экспертизы, а также за наибольшее количество проектов, разработанных самостоятельно.