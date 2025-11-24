Partner Conf’25: итоги главной партнёрской конференции Yandex B2B Tech

Ключевые обновления в работе с партнёрами Yandex B2B Tech

Расширение карты технологических компетенций

Партнёрская программа развивается вокруг ключевых продуктовых направлений Yandex B2B Tech. Это Infrastructure & DevOps, Data Platform, Security, ML & AI, а также Яндекс 360 и Яндекс Браузер.

Обновление статусной системы

Карта технологических компетенций становится основой статусной системы из двух уровней — Expert и Professional.

Статус партнёра определяется финансовыми результатами совместного бизнеса и уровнем квалификации команды. Для Expert требуется пройти расширенное обучение по продуктам Yandex B2B Tech, для Professional — получить техническую сертификацию от компании. Статусы открывают доступ к расширенной партнёрской премии, раннему доступу к продуктам и инвестициям в комаркетинг. Статусы выдаются раз в год, с возможностью ускоренного получения статуса на полгода. Для каждого партнёра формируется специальный бюджет в размере 30% от премии, который можно будет тратить на маркетинг, сертификации или мотивацию команды продаж.

Расширение портфеля решений on‑premises

Одним из стратегических направлений становится усиление работы с проектами в формате on‑premises. Всё больше продуктов Yandex B2B Tech становятся доступными в контуре клиента. Для продуктов on‑premises также вводится статусная система, которая будет доступна для продуктов Яндекс 360, YDB, DataLens и Yandex AI Studio. При работе с продуктами по модели on‑premises партнеры смогут получать вознаграждение до 35%.

Прозрачная модель вознаграждений

Партнёрская программа получила единую структуру вознаграждений: теперь базовая премия для всех участников составит 10%, при этом максимальная партнёрская премия может доходить до 45% в зависимости от статуса и вклада в сделку.

Обновление подхода к защите сделок и проектов партнёра

Меняется система распределения премий. Приоритет отдаётся привлечению новых клиентов и защите сделок партнёров.

Для Яндекс 360 премия за нового клиента при регистрации сделки составляет 20%. Если партнёр продолжает работу с клиентом на следующий год, а заказчик показывает рост потребления больше 25%, то премия за продление сделки будет составлять 20%. Если рост годового потребления меньше 25%, то премия составит 5%.

По продуктам Yandex Cloud премия за нового клиента при регистрации сделки составляет 15%. Также в инструменте регистрации проекта появляются дополнительные сценарии использования. Теперь можно продлевать такие регистрации на следующий год, а также регистрировать проекты с клиентами, которые уже используют сервисы Yandex Cloud.

В on‑premises, помимо единой базовой премии, добавляется до 20% премии при регистрации сделки. Это усиливает защищённость инвестиций партнёров, а также прозрачность взаимодействия.