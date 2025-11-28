Нейроаналитик — это первый шаг к автономной аналитике, где агенты не только отвечают на вопросы, но и координируются между собой для решения комплексных задач. Следующий этап — проактивный мониторинг: системы будут сами обнаруживать аномалии, прогнозировать проблемы и предлагать решения до того, как бизнес задаст вопрос.
Обновили Нейроаналитика — в нём появился режим для аналитики большого объёма данных
С его помощью бизнес сможет, например, определить оптимальное место для нового склада или выбрать продукт для проведения промоакции. Нейроаналитик встроен в интерфейс сервиса Yandex DataLens в формате чата.
Нейроаналитик научился работать с большим объёмом информации — теперь он может обрабатывать 10–20 графиков одновременно, делать более качественные и точные выводы по данным за несколько секунд.
Более 1,5 тыс. компаний уже используют Нейроаналитика. Среди них «Магнит», Lamoda, «Петрович» и другие компании. В Яндекс Go Нейроаналитик помогает командам Такси, Доставки и Шеринговых сервисов анализировать ключевые показатели на основе данных по совокупной месячной аудитории 58,4 млн пользователей. Нейроаналитик изучает числовые ряды графиков, метаданные и документацию отчётов, чтобы оперативно выявлять сезонные изменения спроса и резкие отклонения в метриках: от количества поездок до использования станций зарядки. Это позволяет командам быстро проверять гипотезы и повышать эффективность сервисов.
Согласно опросу AI+BI Analytics 2025 Global Report, 24% компаний планируют за следующий год утроить количество сотрудников, работающих с ИИ‑аналитикой. 56% компаний называют рост качества принимаемых решений своей главной целью ИИ‑аналитики. Аналогичное число компаний рассчитывают с помощью ИИ‑аналитики оптимизировать расходы и улучшить операционную эффективность. При этом, как показывают данные исследования, к концу 2025 года 43% организаций уже активно используют технологии ИИ‑аналитики в бизнес‑процессах.
Технология работает на основе больших языковых моделей на платформе Yandex AI Studio. ИИ‑агент взаимодействует с необходимыми для ответов данными, работает с дополнительным контекстом и предоставляет пользователям быстрые инсайты.
Модели понимают запросы на естественном языке и могут адаптировать ответ под бизнес‑роль пользователя: например, финансовый директор получает анализ в контексте денежных потоков, а маркетолог — с акцентом на эффективности рекламных каналов и клиентской аналитике. Кроме того, Нейроаналитик сохранил возможность точечной работы с отдельными графиками — он может интерпретировать визуализации, генерировать формулы для расчётов и помогать с реализацией сложных типов визуализаций на Javascript.