Согласно опросу AI+BI Analytics 2025 Global Report, 24% компаний планируют за следующий год утроить количество сотрудников, работающих с ИИ‑аналитикой. 56% компаний называют рост качества принимаемых решений своей главной целью ИИ‑аналитики. Аналогичное число компаний рассчитывают с помощью ИИ‑аналитики оптимизировать расходы и улучшить операционную эффективность. При этом, как показывают данные исследования, к концу 2025 года 43% организаций уже активно используют технологии ИИ‑аналитики в бизнес‑процессах.

Технология работает на основе больших языковых моделей на платформе Yandex AI Studio. ИИ‑агент взаимодействует с необходимыми для ответов данными, работает с дополнительным контекстом и предоставляет пользователям быстрые инсайты.

Модели понимают запросы на естественном языке и могут адаптировать ответ под бизнес‑роль пользователя: например, финансовый директор получает анализ в контексте денежных потоков, а маркетолог — с акцентом на эффективности рекламных каналов и клиентской аналитике. Кроме того, Нейроаналитик сохранил возможность точечной работы с отдельными графиками — он может интерпретировать визуализации, генерировать формулы для расчётов и помогать с реализацией сложных типов визуализаций на Javascript.