Связаться с намиПодключиться

Как промышленные компании создают цифровые сервисы на базе облака

Рассказываем, как промышленность работает с облаком и получает ощутимый бизнес‑эффект: АЛРОСА использует ML‑модели для прогнозирования качества бриллиантов, а «Северсталь» развивает B2B‑платформу для закупки металлопроката.

30 октября 2025 г.
15 минут чтения
Краткий пересказ YandexGPT
  • 82% российских компаний планируют увеличить расходы на облачные технологии в 2026 году.
  • В промышленности облачные ресурсы часто применяют для быстрого старта проектов, например для запуска корпоративных порталов и платформ электронной коммерции.
  • АЛРОСА использует аналитическую ML-модель «Алмаз-Бриллиант» для прогнозирования характеристик бриллиантов из алмазного сырья. Модель обучена на исторических данных и помогает планировать ассортимент и формировать ценовые ориентиры.
  • «Платферрум» (проект «Северстали») — цифровая B2B-платформа для поставщиков и покупателей металла, которая позволяет упростить поиск товаров, оформление заказов и дополнительных услуг.
  • «Платферрум» изначально проектировался как облачная платформа, что ускоряет запуск новых компонентов, упрощает масштабирование и снижает операционные издержки.
  • Ключевой тренд 2024–2025 годов — создание и внедрение агентских и мультиагентских систем.
  • Облачные технологии позволяют быстро проверять гипотезы, адаптировать модели под разные контексты и масштабировать их без капитальных вложений.
  • Yandex Cloud предоставляет компаниям доступ к инфраструктуре, готовым ML-моделям, инструментам для low-code- и no-code-разработки и партнёрской сети интеграторов.
Тезисы сформулированыYandexGPT
Спасибо!

По данным Telecom Daily, 82% российских компаний планируют увеличить расходы на облачные технологии в 2026 году. Такие сервисы легко адаптировать под конкретные задачи: их можно быстро внедрить, удобно масштабировать и настраивать.

В промышленности облачные ресурсы чаще всего применяют для быстрого старта проектов: запуска корпоративных порталов, платформ электронной коммерции и создания собственных цифровых продуктов.

В этой статье — два примера таких решений. Мы поговорили с командами АЛРОСА и «Платферрума» (проекта «Северстали») о том, как они используют облако: от внедрения аналитических ML‑моделей до запуска облачной B2B‑платформы.

author
Команда Yandex Cloud

Шкала GIA — международная шкала цвета бриллиантов (D–Z): D — полностью бесцветный, к Z усиливается жёлтый или коричневый оттенки. Цвет определяют сравнением с эталонами при контролируемом освещении.

Как АЛРОСА прогнозирует характеристики бриллиантов из алмазного сырья

Алмаз — это сырьё, а бриллиант — товар. Между ними сложная цепочка: от оценки качества до огранки. Чтобы заранее понимать, какие бриллианты и в каких пропорциях получатся из партий алмазов, мы разработали аналитическую ML‑модель «Алмаз‑Бриллиант».

Необработанные алмазы оценивают по ГОСТ: важны размер, форма, цвет и наличие дефектов. Кристаллы могут быть бесцветными, с желтоватым или коричневатым оттенком, иметь включения и микротрещины или, напротив, быть идеально чистыми. В зависимости от характеристик им присваивают определённую группу, которая влияет на итоговую огранку.

Важно, что из одного и того же кристалла алмаза могут получиться два или даже больше бриллиантов — и каждый будет отличаться цветом, формой и весом. Почему так:

  • Неоднородность кристалла. Внутри одного алмаза встречаются зоны с разной прозрачностью, оттенком и количеством включений.
  • Подстройка под внутреннюю структуру. Чтобы сохранить ценность, кристалл часто распиливают на несколько заготовок — каждый будущий бриллиант получается разным.
  • Компромисс огранки. Огранщик балансирует между сохранением массы, скрытием включений и целевой формой — отсюда различия в весе и пропорциях.
  • Цвет раскрывается после огранки. Даже внешне однородный алмаз может дать камни в разных цветовых категориях из‑за особенностей преломления света.

Например, из алмаза высокой цветовой группы 1С по ГОСТ могут получиться бриллианты цветов D, E, F или G по международной шкале GIA (или 1, 2+, 2, 2− соответственно по ГОСТ) — в разных долях, в зависимости от конкретного кристалла и технологии обработки. Именно такие распределения и учится предсказывать наша система.

Классификация цветов бриллиантов по шкале GIA и ГОСТ

GIA

ГОСТ

Описание GIA

Описание ГОСТ

D

1

Exceptional White+

Бесцветные высшие, а также с голубоватым оттенком

E

2+

Exceptional White

Бесцветные

F

2

Rare White

Бесцветные / С едва уловимым оттенком

G

2−

White+

С едва уловимым оттенком

H

3+

White

С незначительным оттенком

I

3−

Tinted White+

С незначительным оттенком

J

4

Tinted White

С небольшим желтоватым, сиреневым и серым оттенком, а также с незначительным коричневым оттенком

K

5

Tinted Color+

С видимым жёлтым или серым оттенком

L

6+

Tinted Color

С видимым жёлтым или серым оттенком

M

6

Faint Yellow

С видимым жёлтым или серым оттенком

N–OP

7

Very Light Yellow

С ясно видимым жёлтым и лимонным оттенком

QR

8‑1

Light Yellow

Очень слабо окрашенные жёлтые

ST

8‑2

Light Yellow

Очень слабо окрашенные жёлтые

UV

8‑3

Light Yellow

Слабо окрашенные жёлтые

WX

8‑4

Yellow

Легко окрашенные жёлтые

YZ–FLY

8‑5

Yellow — Light Fancy Yellow

Светло‑жёлтые

FY

Fancy

Fancy Yellow

Жёлтые

L–M–VLB

6‑1

Faint Brown

Со слабым видимым коричневым оттенком

N–OP–VLB

9‑1

Very Light Brown

С ясно видимым коричневым оттенком

QR–ST–VLB

9‑2

Light Brown

Очень слабо окрашенные коричневые

UV–VLB

9‑3

Light Brown

Слабо окрашенные коричневые

WX–VLB

9‑4

Light Brown

Легко окрашенные коричневые

YZ–VLB

9‑5

Brown — Fancy Light Brown

Светло‑коричневые

В основе системы «Алмаз‑Бриллиант» — набор ML‑моделей, обученных на исторических данных, где сопоставлены характеристики сырьевых кристаллов и параметры уже огранённых камней. Алгоритмы ищут устойчивые закономерности и на их основе прогнозируют, какие сочетания признаков вероятнее всего получатся из того или иного кристалла.

Для обучения применялась библиотека с открытым исходным кодом CatBoost. Первые эксперименты запускали в облачной среде на анонимизированных данных — это позволило гибко масштабировать вычислительные мощности, быстро проверять гипотезы и без лишних затрат подбирать архитектуру модели. После валидации решение развернули во внутреннем контуре, где оно применяется в операционной работе.

На выходе модель выдаёт вероятностные распределения по цвету, массе, чистоте и форме. Эти прогнозы помогают планировать ассортимент и формировать ценовые ориентиры, но окончательное слово остаётся за экспертами. Работа с системой ведётся через BI‑среду: специалисты задают параметры, анализируют отчёты и принимают управленческие решения.

Полноэкранное изображение

Для отрасли это означает более точные ожидания по экономике партии ещё до распила и огранки, сокращение сроков подготовки предложений для сбыта и выравнивание качества экспертизы на разных площадках. У подобных решений не много прямых аналогов, и это становится конкурентным преимуществом, а также основой для дальнейшего развития аналитики.

author
Алексей Волков
Руководитель цифровой лаборатории «Алроса ИТ»

Сервисный металлоцентр — это компания, которая занимается дистрибуцией металлопроката и оказывает дополнительные услуги по его обработке и переработке.

Как «Платферрум» помогает клиентам на всех этапах покупки и продажи металла

Один из фокусов нашей компании — сопровождение клиентов на каждом этапе покупки металла. Чтобы обеспечить быстрый поиск товаров на рынке металлопроката и перенести все бизнес‑процессы в цифровую среду, мы разработали «Платферрум» — цифровую B2B‑платформу для поставщиков и покупателей. С её помощью все, кто продаёт и покупает металл, в формате «одного окна» могут найти, сравнить и купить металлопрокат. А ещё — оформить дополнительные услуги: например, отсрочку платежа, СМЦ, аналитику.

«Платферрум» — не первый B2B‑маркетплейс, но наша платформа специализируется именно на металлургической отрасли. Например, функция «Запрос цены» позволяет покупателям быстро узнавать котировки множества поставщиков одновременно. А сервис коммерческого кредитования «Платферрум Кредо» помогает более эффективно распоряжаться финансами и планировать деятельность.

Вот так выглядит интерфейс ещё одного популярного инструмента платформы — «Адресной сделки в отсрочку»:

Полноэкранное изображение

С его помощью можно быстро оформить заказ в отсрочку. Покупатель и поставщик могут прикрепить счёт, а «Платферрум» проверит данные и произведёт оплату. В установленные сроки клиент получит заказ, а затем вернёт деньги «Платферрум» в течение срока, который установлен тарифом.

«Платферрум» изначально проектировался как облачная платформа. Это значит, что от тестирования до продакшн‑среды он работает на виртуальных ресурсах. Для хранения данных используется управляемая база данных, для обмена потоками информации — сервис потоковой передачи сообщений, модули запускаются в контейнерах под управлением оркестратора, а аналитика и дашборды собраны в BI‑инструменте. Такой стек ускоряет запуск новых компонентов, упрощает масштабирование и снижает операционные издержки на поддержание инфраструктуры.

Масштабирование происходит практически мгновенно: при росте нагрузки команда добавляет виртуальные ресурсы — процессорную мощность или объём оперативной памяти либо подключает новый управляемый сервис. Это не требует закупки оборудования и долгой настройки, поэтому разработчики могут сосредоточиться на продукте, а не на инфраструктуре.

Результаты подтверждают востребованность продукта: с начала 2025 года через «Платферрум» продано более 95 тыс. тонн продукции, 1,3 тыс. клиентов воспользовались сервисом «Запрос цены». Сегодня через него проходит около 80% всех заказов на платформе, а 55% сделок оформляются с помощью «Отсрочки на металл».

Как промышленность переходит от IT‑пилотов к полноценной разработке

Опыт АЛРОСА и «Северстали» — два разных подхода к созданию цифровых решений: от применения машинного обучения для работы с сырьём до разработки B2B‑платформы для автоматизации закупок. За каждым таким проектом стоит полноценная среда, в которой можно быстро запускать пилоты, дорабатывать их под бизнес‑задачи и превращать в устойчивые цифровые сервисы.

Мы попросили менеджера по работе с клиентами Yandex Сloud из промышленной сферы Артёма Терновых рассказать, как меняется роль облачных платформ в промышленности и какие тренды определяют развитие отрасли.

author
Владимир Селиванов
Технический директор «Платферрум»

Ключевой тренд 2024–2025 годов — создание и внедрение агентских и мультиагентских систем. Уже сегодня бизнесу доступны инструменты для разработки таких решений — например Yandex AI Studio, которая позволяет создавать агентов и настраивать сложные сценарии взаимодействия с корпоративными системами. Пока промышленная сфера находится на этапе апробации кейсов, но уже через 1–2 года компании перейдут от пилотов к масштабной эксплуатации. Аналогичный путь прошла видеоаналитика: если в 2020 году предприятия только тестировали, например, контроль за гранулометрическим составом руды или наличием средств индивидуальной защиты, то сегодня такие решения повсеместно активно работают и приносят доказанный экономический эффект.

С генеративным искусственным интеллектом произойдёт то же самое: на смену экспериментам придут комплексные системы, развёрнутые в облаке и охватывающие всю производственную цепочку. Более того, в перспективе — появление отраслевых LLM, обученных на специфических промышленных данных и научной литературе по физико‑химическим процессам добычи и обогащения.

Переход от точечных ML‑экспериментов к сквозным облачным решениям становится возможным благодаря изменению отношения к R&D. Даже в консервативной промышленной среде растёт готовность пробовать новое: облачные технологии позволяют без капитальных вложений быстро проверять гипотезы, адаптировать модели под разные контексты и масштабировать их.

Чтобы такие решения не оставались изолированными, важна инфраструктура, где можно быстро разрабатывать, масштабировать и надёжно запускать продукты. Облако эту среду даёт. Вместо месяцев на закупку и настройку железа — минуты на развёртывание нужной конфигурации. Управляемые сервисы снимают рутину администрирования и позволяют командам сосредоточиться на бизнес‑логике. Безопасность обеспечивают гибридные архитектуры: критически важные данные остаются в контуре предприятия, а в облако выгружаются обезличенные наборы. Сертификаты ФСТЭК и соответствие 152‑ФЗ снимают барьеры для внедрения.

Yandex Cloud сегодня — технологический хаб для промышленности. Компании получают доступ не только к инфраструктуре, но и к экосистеме: готовым ML‑моделям, инструментам для low‑code- и no‑code‑разработки, партнёрской сети интеграторов. По сути, облако становится «нервной системой», которая связывает все компоненты в единый интеллектуальный организм — основу для будущих мультиагентных систем, где человек и AI действуют как команда.

author
Артём Терновых
Менеджер по работе с клиентами Yandex Cloud
Как промышленные компании создают цифровые сервисы на базе облака
30 октября 2025 г.
15 минут чтения
Войдите, чтобы сохранить пост