С его помощью можно быстро оформить заказ в отсрочку. Покупатель и поставщик могут прикрепить счёт, а «Платферрум» проверит данные и произведёт оплату. В установленные сроки клиент получит заказ, а затем вернёт деньги «Платферрум» в течение срока, который установлен тарифом.
Как промышленные компании создают цифровые сервисы на базе облака
Рассказываем, как промышленность работает с облаком и получает ощутимый бизнес‑эффект: АЛРОСА использует ML‑модели для прогнозирования качества бриллиантов, а «Северсталь» развивает B2B‑платформу для закупки металлопроката.
- 82% российских компаний планируют увеличить расходы на облачные технологии в 2026 году.
- В промышленности облачные ресурсы часто применяют для быстрого старта проектов, например для запуска корпоративных порталов и платформ электронной коммерции.
- АЛРОСА использует аналитическую ML-модель «Алмаз-Бриллиант» для прогнозирования характеристик бриллиантов из алмазного сырья. Модель обучена на исторических данных и помогает планировать ассортимент и формировать ценовые ориентиры.
- «Платферрум» (проект «Северстали») — цифровая B2B-платформа для поставщиков и покупателей металла, которая позволяет упростить поиск товаров, оформление заказов и дополнительных услуг.
- «Платферрум» изначально проектировался как облачная платформа, что ускоряет запуск новых компонентов, упрощает масштабирование и снижает операционные издержки.
- Ключевой тренд 2024–2025 годов — создание и внедрение агентских и мультиагентских систем.
- Облачные технологии позволяют быстро проверять гипотезы, адаптировать модели под разные контексты и масштабировать их без капитальных вложений.
- Yandex Cloud предоставляет компаниям доступ к инфраструктуре, готовым ML-моделям, инструментам для low-code- и no-code-разработки и партнёрской сети интеграторов.
По данным Telecom Daily, 82% российских компаний планируют увеличить расходы на облачные технологии в 2026 году. Такие сервисы легко адаптировать под конкретные задачи: их можно быстро внедрить, удобно масштабировать и настраивать.
В промышленности облачные ресурсы чаще всего применяют для быстрого старта проектов: запуска корпоративных порталов, платформ электронной коммерции и создания собственных цифровых продуктов.
В этой статье — два примера таких решений. Мы поговорили с командами АЛРОСА и «Платферрума» (проекта «Северстали») о том, как они используют облако: от внедрения аналитических ML‑моделей до запуска облачной B2B‑платформы.
Шкала GIA — международная шкала цвета бриллиантов (D–Z): D — полностью бесцветный, к Z усиливается жёлтый или коричневый оттенки. Цвет определяют сравнением с эталонами при контролируемом освещении.
Как АЛРОСА прогнозирует характеристики бриллиантов из алмазного сырья
Алмаз — это сырьё, а бриллиант — товар. Между ними сложная цепочка: от оценки качества до огранки. Чтобы заранее понимать, какие бриллианты и в каких пропорциях получатся из партий алмазов, мы разработали аналитическую ML‑модель «Алмаз‑Бриллиант».
Необработанные алмазы оценивают по ГОСТ: важны размер, форма, цвет и наличие дефектов. Кристаллы могут быть бесцветными, с желтоватым или коричневатым оттенком, иметь включения и микротрещины или, напротив, быть идеально чистыми. В зависимости от характеристик им присваивают определённую группу, которая влияет на итоговую огранку.
Важно, что из одного и того же кристалла алмаза могут получиться два или даже больше бриллиантов — и каждый будет отличаться цветом, формой и весом. Почему так:
- Неоднородность кристалла. Внутри одного алмаза встречаются зоны с разной прозрачностью, оттенком и количеством включений.
- Подстройка под внутреннюю структуру. Чтобы сохранить ценность, кристалл часто распиливают на несколько заготовок — каждый будущий бриллиант получается разным.
- Компромисс огранки. Огранщик балансирует между сохранением массы, скрытием включений и целевой формой — отсюда различия в весе и пропорциях.
- Цвет раскрывается после огранки. Даже внешне однородный алмаз может дать камни в разных цветовых категориях из‑за особенностей преломления света.
Например, из алмаза высокой цветовой группы 1С по ГОСТ могут получиться бриллианты цветов D, E, F или G по международной шкале GIA (или 1, 2+, 2, 2− соответственно по ГОСТ) — в разных долях, в зависимости от конкретного кристалла и технологии обработки. Именно такие распределения и учится предсказывать наша система.
Классификация цветов бриллиантов по шкале GIA и ГОСТ
|
GIA
|
ГОСТ
|
Описание GIA
|
Описание ГОСТ
|
D
|
1
|
Exceptional White+
|
Бесцветные высшие, а также с голубоватым оттенком
|
E
|
2+
|
Exceptional White
|
Бесцветные
|
F
|
2
|
Rare White
|
Бесцветные / С едва уловимым оттенком
|
G
|
2−
|
White+
|
С едва уловимым оттенком
|
H
|
3+
|
White
|
С незначительным оттенком
|
I
|
3−
|
Tinted White+
|
С незначительным оттенком
|
J
|
4
|
Tinted White
|
С небольшим желтоватым, сиреневым и серым оттенком, а также с незначительным коричневым оттенком
|
K
|
5
|
Tinted Color+
|
С видимым жёлтым или серым оттенком
|
L
|
6+
|
Tinted Color
|
С видимым жёлтым или серым оттенком
|
M
|
6
|
Faint Yellow
|
С видимым жёлтым или серым оттенком
|
N–OP
|
7
|
Very Light Yellow
|
С ясно видимым жёлтым и лимонным оттенком
|
QR
|
8‑1
|
Light Yellow
|
Очень слабо окрашенные жёлтые
|
ST
|
8‑2
|
Light Yellow
|
Очень слабо окрашенные жёлтые
|
UV
|
8‑3
|
Light Yellow
|
Слабо окрашенные жёлтые
|
WX
|
8‑4
|
Yellow
|
Легко окрашенные жёлтые
|
YZ–FLY
|
8‑5
|
Yellow — Light Fancy Yellow
|
Светло‑жёлтые
|
FY
|
Fancy
|
Fancy Yellow
|
Жёлтые
|
L–M–VLB
|
6‑1
|
Faint Brown
|
Со слабым видимым коричневым оттенком
|
N–OP–VLB
|
9‑1
|
Very Light Brown
|
С ясно видимым коричневым оттенком
|
QR–ST–VLB
|
9‑2
|
Light Brown
|
Очень слабо окрашенные коричневые
|
UV–VLB
|
9‑3
|
Light Brown
|
Слабо окрашенные коричневые
|
WX–VLB
|
9‑4
|
Light Brown
|
Легко окрашенные коричневые
|
YZ–VLB
|
9‑5
|
Brown — Fancy Light Brown
|
Светло‑коричневые
В основе системы «Алмаз‑Бриллиант» — набор ML‑моделей, обученных на исторических данных, где сопоставлены характеристики сырьевых кристаллов и параметры уже огранённых камней. Алгоритмы ищут устойчивые закономерности и на их основе прогнозируют, какие сочетания признаков вероятнее всего получатся из того или иного кристалла.
Для обучения применялась библиотека с открытым исходным кодом CatBoost. Первые эксперименты запускали в облачной среде на анонимизированных данных — это позволило гибко масштабировать вычислительные мощности, быстро проверять гипотезы и без лишних затрат подбирать архитектуру модели. После валидации решение развернули во внутреннем контуре, где оно применяется в операционной работе.
На выходе модель выдаёт вероятностные распределения по цвету, массе, чистоте и форме. Эти прогнозы помогают планировать ассортимент и формировать ценовые ориентиры, но окончательное слово остаётся за экспертами. Работа с системой ведётся через BI‑среду: специалисты задают параметры, анализируют отчёты и принимают управленческие решения.
Для отрасли это означает более точные ожидания по экономике партии ещё до распила и огранки, сокращение сроков подготовки предложений для сбыта и выравнивание качества экспертизы на разных площадках. У подобных решений не много прямых аналогов, и это становится конкурентным преимуществом, а также основой для дальнейшего развития аналитики.
Сервисный металлоцентр — это компания, которая занимается дистрибуцией металлопроката и оказывает дополнительные услуги по его обработке и переработке.
Как «Платферрум» помогает клиентам на всех этапах покупки и продажи металла
Один из фокусов нашей компании — сопровождение клиентов на каждом этапе покупки металла. Чтобы обеспечить быстрый поиск товаров на рынке металлопроката и перенести все бизнес‑процессы в цифровую среду, мы разработали «Платферрум» — цифровую B2B‑платформу для поставщиков и покупателей. С её помощью все, кто продаёт и покупает металл, в формате «одного окна» могут найти, сравнить и купить металлопрокат. А ещё — оформить дополнительные услуги: например, отсрочку платежа, СМЦ, аналитику.
«Платферрум» — не первый B2B‑маркетплейс, но наша платформа специализируется именно на металлургической отрасли. Например, функция «Запрос цены» позволяет покупателям быстро узнавать котировки множества поставщиков одновременно. А сервис коммерческого кредитования «Платферрум Кредо» помогает более эффективно распоряжаться финансами и планировать деятельность.
Вот так выглядит интерфейс ещё одного популярного инструмента платформы — «Адресной сделки в отсрочку»:
«Платферрум» изначально проектировался как облачная платформа. Это значит, что от тестирования до продакшн‑среды он работает на виртуальных ресурсах. Для хранения данных используется управляемая база данных, для обмена потоками информации — сервис потоковой передачи сообщений, модули запускаются в контейнерах под управлением оркестратора, а аналитика и дашборды собраны в BI‑инструменте. Такой стек ускоряет запуск новых компонентов, упрощает масштабирование и снижает операционные издержки на поддержание инфраструктуры.
Масштабирование происходит практически мгновенно: при росте нагрузки команда добавляет виртуальные ресурсы — процессорную мощность или объём оперативной памяти либо подключает новый управляемый сервис. Это не требует закупки оборудования и долгой настройки, поэтому разработчики могут сосредоточиться на продукте, а не на инфраструктуре.
Результаты подтверждают востребованность продукта: с начала 2025 года через «Платферрум» продано более 95 тыс. тонн продукции, 1,3 тыс. клиентов воспользовались сервисом «Запрос цены». Сегодня через него проходит около 80% всех заказов на платформе, а 55% сделок оформляются с помощью «Отсрочки на металл».
Как промышленность переходит от IT‑пилотов к полноценной разработке
Опыт АЛРОСА и «Северстали» — два разных подхода к созданию цифровых решений: от применения машинного обучения для работы с сырьём до разработки B2B‑платформы для автоматизации закупок. За каждым таким проектом стоит полноценная среда, в которой можно быстро запускать пилоты, дорабатывать их под бизнес‑задачи и превращать в устойчивые цифровые сервисы.
Мы попросили менеджера по работе с клиентами Yandex Сloud из промышленной сферы Артёма Терновых рассказать, как меняется роль облачных платформ в промышленности и какие тренды определяют развитие отрасли.
Ключевой тренд 2024–2025 годов — создание и внедрение агентских и мультиагентских систем. Уже сегодня бизнесу доступны инструменты для разработки таких решений — например Yandex AI Studio, которая позволяет создавать агентов и настраивать сложные сценарии взаимодействия с корпоративными системами. Пока промышленная сфера находится на этапе апробации кейсов, но уже через 1–2 года компании перейдут от пилотов к масштабной эксплуатации. Аналогичный путь прошла видеоаналитика: если в 2020 году предприятия только тестировали, например, контроль за гранулометрическим составом руды или наличием средств индивидуальной защиты, то сегодня такие решения повсеместно активно работают и приносят доказанный экономический эффект.
С генеративным искусственным интеллектом произойдёт то же самое: на смену экспериментам придут комплексные системы, развёрнутые в облаке и охватывающие всю производственную цепочку. Более того, в перспективе — появление отраслевых LLM, обученных на специфических промышленных данных и научной литературе по физико‑химическим процессам добычи и обогащения.
Переход от точечных ML‑экспериментов к сквозным облачным решениям становится возможным благодаря изменению отношения к R&D. Даже в консервативной промышленной среде растёт готовность пробовать новое: облачные технологии позволяют без капитальных вложений быстро проверять гипотезы, адаптировать модели под разные контексты и масштабировать их.
Чтобы такие решения не оставались изолированными, важна инфраструктура, где можно быстро разрабатывать, масштабировать и надёжно запускать продукты. Облако эту среду даёт. Вместо месяцев на закупку и настройку железа — минуты на развёртывание нужной конфигурации. Управляемые сервисы снимают рутину администрирования и позволяют командам сосредоточиться на бизнес‑логике. Безопасность обеспечивают гибридные архитектуры: критически важные данные остаются в контуре предприятия, а в облако выгружаются обезличенные наборы. Сертификаты ФСТЭК и соответствие 152‑ФЗ снимают барьеры для внедрения.
Yandex Cloud сегодня — технологический хаб для промышленности. Компании получают доступ не только к инфраструктуре, но и к экосистеме: готовым ML‑моделям, инструментам для low‑code- и no‑code‑разработки, партнёрской сети интеграторов. По сути, облако становится «нервной системой», которая связывает все компоненты в единый интеллектуальный организм — основу для будущих мультиагентных систем, где человек и AI действуют как команда.