Как устроен Docker® и почему он популярен

Docker — это как чемодан для программы. Вместо того чтобы устанавливать приложение и все его зависимости на каждом компьютере отдельно, вы упаковываете всё необходимое в контейнер. Этот контейнер можно запустить на любом сервере, и программа будет работать одинаково — независимо от того, какая ОС установлена на хосте или какие библиотеки там уже есть.

До появления Docker разработчики часто сталкивались с проблемой: приложение отлично работало на локальной машине, но отказывалось запускаться на сервере из‑за различий в версиях библиотек или настройках системы. Docker решил эту проблему, создав стандартизированный способ упаковки и запуска приложений.

В статье расскажем, как Docker устроен изнутри, какие компоненты входят в его состав, как создавать контейнеры и управлять ими. Разберём основные команды для работы с платформой, рассмотрим системы оркестрации и обсудим современные альтернативы Docker.