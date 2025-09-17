Искусственный интеллект в разработке: тренды и реальное применение

Потенциал рынка велик: 23% компаний, которые пока не используют платформы разработки, планируют внедрить их в течение года. Каждая вторая компания из тех, кто уже работает с платформами, рассматривает переход на новое решение. GitHub и GitLab лидируют — их используют 75% опрошенных.

Локальные платформы выбирают 17% компаний. Половина респондентов положительно относится к отечественным платформам разработки. Ключевыми критериями для перехода на российские платформы назвали геополитическую надёжность, информационную безопасность, а также удобство использования и поддержки.