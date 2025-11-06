Облачный сервер: архитектура и возможности

К 2025 году облачная инфраструктура стала стандартом для построения IT‑систем. Глобальные расходы на публичные облачные сервисы, по прогнозам, до конца года достигнут 723 млрд долларов. При этом наибольший рост показывают сегменты инфраструктурных и платформенных сервисов (IaaS и PaaS). Этот тренд обусловлен потребностью бизнеса в ускорении цифровой трансформации и внедрении технологий искусственного интеллекта, требующих масштабируемых ресурсов.

Переход к облачным технологиям меняет финансовую модель компаний — капитальные затраты на закупку и обслуживание оборудования сменяются операционными. Это позволяет перераспределить ресурсы внутри компании и доверить экспертизу по управлению инфраструктурой провайдеру. Внутренние команды освобождаются от рутинных задач и могут сосредоточиться на развитии цифровых продуктов.

Основной способ работы в облаке — это использование облачных серверов (их также называют виртуальными машинами). Это вычислительные ресурсы, которые пользователь получает по требованию через интернет.

В статье рассмотрим, что такое облачный сервер с технической точки зрения и как работают технологии виртуализации. Обсудим принципиальные отличия разных моделей аренды серверов (IaaS) от услуг традиционного VPS/VDS‑хостинга.