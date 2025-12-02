С помощью ИИ‑агентов вы всегда можете получать наиболее актуальную и релевантную информацию для финансового анализа рынка, оперативного мониторинга новостей, маркетинговых исследований и многих других бизнес‑задач. Возможность такого поиска в интернете для ИИ‑помощников предоставляют только несколько компаний в мире — например, OpenAI и Perplexity.

AI Search — новый инструмент, в основе которого лежат технологии Yandex Search API. С его помощью вы сможете настроить генерацию ответа так, чтобы результаты поиска были более точными, актуальными и проверяемыми. Технология позволяет искать информацию в интернете с учётом фильтров по языку, региону и конкретным сайтам. При этом агент будет использовать весь релевантный контент с веб‑страниц и подтверждать ответ ссылками на первоисточник.

С AI Search можно гибко управлять настройками работы ИИ‑агента: выбрать модель для генерации ответа, задать промпт и строгий формат ответа, настроить приоритет источников информации. Для генерации ответа можно использовать не только информацию из интернета, но и ваши внутренние источники — например, документы, презентации или файлы PDF.