Представляем AI Search — технологию поиска в интернете и по документам для ИИ‑агентов

Она позволит бизнесу создавать своих ИИ‑агентов на базе поиска Яндекса, которые умеют обращаться за информацией в интернет и корпоративные системы.

2 декабря 2025 г.
С помощью ИИ‑агентов вы всегда можете получать наиболее актуальную и релевантную информацию для финансового анализа рынка, оперативного мониторинга новостей, маркетинговых исследований и многих других бизнес‑задач. Возможность такого поиска в интернете для ИИ‑помощников предоставляют только несколько компаний в мире — например, OpenAI и Perplexity.

AI Search — новый инструмент, в основе которого лежат технологии Yandex Search API. С его помощью вы сможете настроить генерацию ответа так, чтобы результаты поиска были более точными, актуальными и проверяемыми. Технология позволяет искать информацию в интернете с учётом фильтров по языку, региону и конкретным сайтам. При этом агент будет использовать весь релевантный контент с веб‑страниц и подтверждать ответ ссылками на первоисточник.

С AI Search можно гибко управлять настройками работы ИИ‑агента: выбрать модель для генерации ответа, задать промпт и строгий формат ответа, настроить приоритет источников информации. Для генерации ответа можно использовать не только информацию из интернета, но и ваши внутренние источники — например, документы, презентации или файлы PDF.

В большинстве случаев ИИ‑ассистенты, которыми все уже привыкли пользоваться для личных задач, ищут информацию в интернете. Например, нейросеть Алиса в 60% ответов обращается к поиску Яндекса. Теперь вы сможете создать собственных поисковых ИИ‑помощников на платформе Yandex AI Studio для своих задач, адаптировать их под специфику вашего бизнеса и выбрать, как использовать результаты поиска — например, занести их в отчёт или базу знаний.

Создать своего агента с навыком веб-поиска можно в консоли Yandex AI Studio.

author
Артур Самигуллин
Руководитель платформы Yandex AI Studio
