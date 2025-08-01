Managed Kafka в Yandex Cloud: Kafka UI, Kraft, обновления, новости

Архитектуры, построенные на обмене событиями, становятся стандартом для современных компаний, которым важно быстро реагировать на изменения, интегрировать десятки сервисов и поддерживать высокую надёжность инфраструктуры. Переход к облачной эксплуатации Apache Kafka открывает новые возможности: от лёгкого масштабирования до автоматизации управления, сокращения ручных операций, экономии ресурсов и обеспечения высокой безопасности данных.

На вебинаре 21 августа эксперты Yandex Cloud поделятся опытом эксплуатации Apache Kafka как управляемого сервиса в реальных условиях.

Программа:

Разберём типовые сценарии и задачи — от потоковой передачи событий между сервисами и построения корпоративных data pipeline’ов до интеграции сложных микросервисных систем и поддержки IoT-платформ.

Покажем, как автоматизировать развёртывание и масштабирование кластера через Terraform и REST API.

Расскажем о подходах к обновлению версии и рассмотрим, какие преимущества даёт уход от классической архитектуры на ZooKeeper в пользу современного K Raft — особенно для крупных бизнесов с тысячами потоков данных.

Продемонстрируем, как перевести кластер на новую архитектуру, а также какие проблемы можно избежать заранее.

Подробно остановимся на возможностях Kafka UI для мониторинга и управления топиками, чтобы упростить работу с сервисом на каждом этапе — от запуска до масштабной эксплуатации.

Ответим на любые вопросы участников.

Вебинар будет полезен DevOps-инженерам, разработчикам, архитекторам, интеграторам и руководителям ИТ-направлений, которые ищут эффективные подходы к построению и развитию потоковых и событийных систем.

Присоединяйтесь, чтобы получить актуальные знания, увидеть «живые» демонстрации и получить консультацию экспертов Yandex Cloud!