Условия участия в программе лояльности «Yandex Cloud Boost» для компаний-разработчиков
- Программа лояльности Yandex Cloud Boost (далее — «Программа») разработана ТОО «Облачные Сервисы Казахстан» БИН: 210140006471 (далее — «Яндекс») и предназначена для привлечения и удержания на Платформе Yandex Cloud компаний (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся Резидентами Республики Казахстан), разрабатывающих программное обеспечение и цифровые продукты.
- Участие в Программе доступно только для Клиентов, зарегистрировавших бизнес-аккаунт на Платформе Yandex Cloud и соответствующих критериям, указанным на Сайте по ссылке: https://cloud.yandex.com/ru-kz/cloud-boost (далее — «Участник»).
- Клиент, соответствующий критериям Программы, имеет право подать заявку на участие в Программе (далее — «Заявка»). Заявка подается через Сайт и рассматривается Яндексом в течение 7 (семь) календарных дней. По результатам рассмотрения Заявки, Яндекс, исключительно по своему усмотрению, но в соответствие с принципами добросовестности и не дискриминации, принимает решение о присвоении Клиенту привилегированного статуса Участника или об отказе присвоить указанный статус. Информация о принятом Яндекс решении направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный при подаче Заявки через Сайт Яндекс или при регистрации на Платформе Yandex Cloud.
- Участник имеет право на получение следующих привилегий:
4.1. Расширенный Грант. Участнику предоставляется расширенный Грант — до 18 000 000 тенге, включая НДС. Срок действия Гранта: до 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней. Грант состоит из двух частей:
4.1.1. 4 500 000 тенге, включая НДС: сумма, которая может быть потрачена на оплату следующих Сервисов: Compute Cloud, VPC, Object Storage, Network Load Balancer, Marketplace, Monitoring, DataSphere, SpeechKit, Translate, Vision.
4.1.2. 13 500 000 тенге, включая НДС: сумма может быть потрачена Участником Программы на оплату иных Сервисов* Платформы, за исключением перечисленных в пункте 4.1.1 и Yandex Cloud Interconnect.
4.2. Консультации, предоставляемые архитекторами или инженерами Платформы Yandex Cloud.
4.2.1. Участник получает право на 1 (один) час консультации архитектора или инженера Платформы Yandex Cloud в месяц по вопросам построения облачной архитектуры. Формат проведения консультации: онлайн посредством использования видеоконференцсвязи (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время консультации назначаются по итогам согласования между Участником и представителем Яндекса.
4.2.2. Участник получает право на участие в регулярных групповых консультациях (от 1 до 15 человек). Формат проведения консультации: онлайн посредством использования видеоконференцсвязи (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время устанавливаются Яндексом и доводятся до сведения Участника представителем Яндекса.
4.3. Участник получает право на доступ к закрытому тестированию новых сервисов Платформы Yandex Cloud в режиме Preview. Механика подключения Участника к закрытому тестированию определяется Яндексом и доводится до сведения Участника представителем Яндекса.
- Полный перечень привилегий, предоставляемый в рамках Программы доступен только для Новых Участников.
- Новым Участником признается:
6.1. Участник — владелец бизнес-аккаунта, впервые подключившийся к Платформе Yandex Cloud,
6.2. Лицо, которое не пользовалось услугами Платформы (платно или в Пробном периоде) в течение предшествующих 32 (тридцати двух) календарных дней; Клиент Платформы Yandex Cloud, не попадающий под описание в п. 6., может стать Участником и получить доступ ко всем привилегиям, за исключением привилегий, описанных в п. 4.1.
- Яндекс вправе в любое время лишить Участника привилегированного статуса в случае нарушения Участником обязательств, установленных Договором на использование Сервисов Платформы Yandex Cloud. Яндекс уведомляет Участника о прекращении привилегированного статуса путем направления уведомления на адрес электронной почты Участника, указанный при регистрации аккаунта на Платформе Yandex Cloud. Статус Участника признается прекращенным с момента, когда соответствующее уведомление направлено не менее, чем за 10 календарных дней до даты лишения Участника статуса Участника.
- Яндекс вправе по своему решению, в любое время прекратить действие Программы или изменить ее условия, предварительно уведомив об этом Участника в срок не менее, чем за 10 календарных дней путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты Участника, указанный при регистрации аккаунта на Платформе Yandex Cloud.
- Ограничения.
9.1. Вся информация, предоставленная в рамках индивидуальной и (или) групповой консультации для Участника, носит рекомендательный характер и необязательна к исполнению. Яндекс не несет никакой ответственности за любые потери и (или) убытки, вызванные действиями/бездействиями Участника в результате использования или неиспользования полученной информации и (или) рекомендации;
9.2. При работе с Сервисами Яндекс Участник обязан самостоятельно определить ограничения, установленные применимым законодательством по размещению данных для работы с Сервисами Яндекс.
9.3. Яндекс не использует результаты интеллектуальной деятельности Участника в собственных целях или в интересах третьих сторон.
9.4. Если Участник обрабатывает персональные данные конечных пользователей или других идентифицируемых лиц при использовании Сервисов Яндекс, Участник несет ответственность за получение необходимых согласий на обработку таких данных в соответствии с применимым законодательством.
9.5. В Программе не участвуют аффилированные лица Яндекс.
Термины, употребляемые в настоящем документе с заглавной буквы, если из текста прямо не вытекает иное, имеют значения, указанные в Оферте, размещенной по адресу: https://yandex.com/legal/cloud_oferta_kz/
* Перечень Сервисов приведен на странице по адресу: https://cloud.yandex.com/ru-kz/services/