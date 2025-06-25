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Условия участия в программе лояльности «Yandex Cloud Boost» для компаний-разработчиков

  1. Программа лояльности Yandex Cloud Boost (далее — «Программа») разработана ТОО «Облачные Сервисы Казахстан» БИН: 210140006471 (далее — «Яндекс») и предназначена для привлечения и удержания на Платформе Yandex Cloud компаний (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся Резидентами Республики Казахстан), разрабатывающих программное обеспечение и цифровые продукты.
  2. Участие в Программе доступно только для Клиентов, зарегистрировавших бизнес-аккаунт на Платформе Yandex Cloud и соответствующих критериям, указанным на Сайте по ссылке: https://cloud.yandex.com/ru-kz/cloud-boost (далее — «Участник»).
  3. Клиент, соответствующий критериям Программы, имеет право подать заявку на участие в Программе (далее — «Заявка»). Заявка подается через Сайт и рассматривается Яндексом в течение 7 (семь) календарных дней. По результатам рассмотрения Заявки, Яндекс, исключительно по своему усмотрению, но в соответствие с принципами добросовестности и не дискриминации, принимает решение о присвоении Клиенту привилегированного статуса Участника или об отказе присвоить указанный статус. Информация о принятом Яндекс решении направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный при подаче Заявки через Сайт Яндекс или при регистрации на Платформе Yandex Cloud.
  4. Участник имеет право на получение следующих привилегий:
    4.1. Расширенный Грант. Участнику предоставляется расширенный Грант — до 18 000 000 тенге, включая НДС. Срок действия Гранта: до 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней. Грант состоит из двух частей:
    4.1.1. 4 500 000 тенге, включая НДС: сумма, которая может быть потрачена на оплату следующих Сервисов: Compute Cloud, VPC, Object Storage, Network Load Balancer, Marketplace, Monitoring, DataSphere, SpeechKit, Translate, Vision.
    4.1.2. 13 500 000 тенге, включая НДС: сумма может быть потрачена Участником Программы на оплату иных Сервисов* Платформы, за исключением перечисленных в пункте 4.1.1 и Yandex Cloud Interconnect.
    4.2. Консультации, предоставляемые архитекторами или инженерами Платформы Yandex Cloud.
    4.2.1. Участник получает право на 1 (один) час консультации архитектора или инженера Платформы Yandex Cloud в месяц по вопросам построения облачной архитектуры. Формат проведения консультации: онлайн посредством использования видеоконференцсвязи (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время консультации назначаются по итогам согласования между Участником и представителем Яндекса.
    4.2.2. Участник получает право на участие в регулярных групповых консультациях (от 1 до 15 человек). Формат проведения консультации: онлайн посредством использования видеоконференцсвязи (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время устанавливаются Яндексом и доводятся до сведения Участника представителем Яндекса.
    4.3. Участник получает право на доступ к закрытому тестированию новых сервисов Платформы Yandex Cloud в режиме Preview. Механика подключения Участника к закрытому тестированию определяется Яндексом и доводится до сведения Участника представителем Яндекса.
  5. Полный перечень привилегий, предоставляемый в рамках Программы доступен только для Новых Участников.
  6. Новым Участником признается:
    6.1. Участник — владелец бизнес-аккаунта, впервые подключившийся к Платформе Yandex Cloud,
    6.2. Лицо, которое не пользовалось услугами Платформы (платно или в Пробном периоде) в течение предшествующих 32 (тридцати двух) календарных дней; Клиент Платформы Yandex Cloud, не попадающий под описание в п. 6., может стать Участником и получить доступ ко всем привилегиям, за исключением привилегий, описанных в п. 4.1.
  7. Яндекс вправе в любое время лишить Участника привилегированного статуса в случае нарушения Участником обязательств, установленных Договором на использование Сервисов Платформы Yandex Cloud. Яндекс уведомляет Участника о прекращении привилегированного статуса путем направления уведомления на адрес электронной почты Участника, указанный при регистрации аккаунта на Платформе Yandex Cloud. Статус Участника признается прекращенным с момента, когда соответствующее уведомление направлено не менее, чем за 10 календарных дней до даты лишения Участника статуса Участника.
  8. Яндекс вправе по своему решению, в любое время прекратить действие Программы или изменить ее условия, предварительно уведомив об этом Участника в срок не менее, чем за 10 календарных дней путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты Участника, указанный при регистрации аккаунта на Платформе Yandex Cloud.
  9. Ограничения.
    9.1. Вся информация, предоставленная в рамках индивидуальной и (или) групповой консультации для Участника, носит рекомендательный характер и необязательна к исполнению. Яндекс не несет никакой ответственности за любые потери и (или) убытки, вызванные действиями/бездействиями Участника в результате использования или неиспользования полученной информации и (или) рекомендации;
    9.2. При работе с Сервисами Яндекс Участник обязан самостоятельно определить ограничения, установленные применимым законодательством по размещению данных для работы с Сервисами Яндекс.
    9.3. Яндекс не использует результаты интеллектуальной деятельности Участника в собственных целях или в интересах третьих сторон.
    9.4. Если Участник обрабатывает персональные данные конечных пользователей или других идентифицируемых лиц при использовании Сервисов Яндекс, Участник несет ответственность за получение необходимых согласий на обработку таких данных в соответствии с применимым законодательством.
    9.5. В Программе не участвуют аффилированные лица Яндекс.
    Термины, употребляемые в настоящем документе с заглавной буквы, если из текста прямо не вытекает иное, имеют значения, указанные в Оферте, размещенной по адресу: https://yandex.com/legal/cloud_oferta_kz/

* Перечень Сервисов приведен на странице по адресу: https://cloud.yandex.com/ru-kz/services/

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