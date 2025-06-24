Совместная акция Яндекс.Трекера и Яндекс.Облака: бесплатное использование Трекера в течение 12 месяцев для команд до 10 человек

Пожалуйста, обратите внимание: предложением могут воспользоваться только пользователи, регистрирующие новую организацию в сервисе Яндекс.Коннект.

В рамках совместной акции новым пользователям Трекера предоставляется бесплатное использование сервиса в течение 12 месяцев, при условии численности команда до 10 человек включительно.

Доступ к сервису предоставляется с момента одобрения заявки на участие в программе Yandex Cloud Boost.

При подключении последующих пользователей (11-го и более) за использование сервиса взимается оплата в соответствии с действующими тарифами сервиса.

Сервис предоставляется на условиях, опубликованных по адресу https://yandex.ru/legal/oferta_connect/.

Условия акции распространяются только на участников программы Yandex Cloud Boost.

Срок действия акции до 31.12.2020.