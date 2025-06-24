Совместная акция Яндекс.Толоки и Яндекс.Облака: промокод для запуска первого проекта

Условия акции распространяются только на участников программы Yandex Cloud Boost. Промокодом может воспользоваться только новый заказчик при оплате первого счета. Промокод дает бонус на сумму 3000 рублей при сумме счета не менее 2000 рублей (без учета НДС). Примечание. Резиденты России могут пополнять счет в Яндекс.Толоке только в рублях, но сумма пополнения указывается в долларах США. Конверсия «доллар — рубль» будет произведена по курсу Центрального банка России на момент выставления счета по всемирному координированному времени (UTC). Важно. Используйте промокод до конца срока акции. Срок действия акции — до 30.12.2020.

Как применить промокод