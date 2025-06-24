Подробные условия специального предложения
Промокод на пополнение лицевого счета корпоративного клиента Яндекс.Такси: бонус для новых корпоративных клиентов
Промокоды предназначены для клиентов Яндекс.Такси для бизнеса, участвующих в акции.
Пожалуйста, обратите внимание: промокод можно использовать только при первом пополнении счёта.
Как оплатить счёт и получить дополнительные 1 500 рублей:
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После регистрации в Yandex Cloud Boost мы отправим ссылку для подключения Яндекс.Такси для бизнеса.
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Отправьте заявку на подключение и заключите договор с Яндекс.Такси.
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Мы отправим письмо с промокодом на вашу почту.
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Войдите в личный кабинет Яндекс.Такси для корпоративных клиентов.
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Перейдите на вкладку Профиль компании.
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Укажите сумму не менее 5 000 рублей в поле для ввода данных и нажмите «Сформировать счёт».
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Введите промокод в соответствующее поле на странице выбора способа оплаты.
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После оплаты и зачисления средств на счёт поступят дополнительные 1 500 рублей по промокоду.
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Добавьте к счёту сотрудников с помощью кнопки «+ Сотрудник» и отправляйтесь по рабочим делам вместе с Яндекс.Такси для бизнеса. Подробнее о том, как пополнить счёт и добавить сотрудников, вы можете узнать в разделе «Помощь» Яндекс.Такси для бизнеса.
Условия акции
Промокод на 1 500 рублей предоставляется клиентам Яндекс.Такси для бизнеса.
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Для активации промокода сумма первого оплаченного счёта должна быть не менее 5 000 рублей.
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Чтобы использовать промокод, необходимо сформировать и оплатить счёт через личный кабинет Яндекс.Такси для бизнеса в течение 30 календарных дней с момента активации промокода. После оплаты счёта на баланс Яндекс.Такси для бизнеса будут зачислены дополнительные 1 500 рублей.
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Дополнительные средства, полученные при активации промокода, не имеют срока действия.
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Использовать промокод могут юридические лица, заключившие договор на оказание услуг с ООО «Яндекс.Такси».
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Промокод могут использовать только корпоративные клиенты Яндекс.Такси, которые ранее не пользовались услугами Яндекс.Такси для бизнеса.
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Корпоративный клиент Яндекс.Такси может использовать только один промокод и активировать его один раз. Это означает, что промокод, введённый в соответствующее поле на странице выбора способа оплаты, нельзя использовать повторно для получения дополнительных средств.
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Сумма дополнительных средств включает в себя НДС.
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Срок действия акции — до 31.12.2020.
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Промокод не может быть передан третьим лицам на возмездной или безвозмездной основе.
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Если условия использования промокода были нарушены (даже если нарушение выявлено после активации промокода), дополнительные средства не могут быть применены — услуги оказываются на сумму, не превышающую сумму внесенной предоплаты.
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Сумма дополнительных средств, предоставленных по промокоду, не выплачивается деньгами.
Условия акции распространяются только на участников программы Yandex Cloud Boost.