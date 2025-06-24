Промокоды предназначены для клиентов Яндекс.Такси для бизнеса, участвующих в акции.

Пожалуйста, обратите внимание: промокод можно использовать только при первом пополнении счёта.

Как оплатить счёт и получить дополнительные 1 500 рублей:

Добавьте к счёту сотрудников с помощью кнопки «+ Сотрудник» и отправляйтесь по рабочим делам вместе с Яндекс.Такси для бизнеса. Подробнее о том, как пополнить счёт и добавить сотрудников, вы можете узнать в разделе «Помощь» Яндекс.Такси для бизнеса.

После оплаты и зачисления средств на счёт поступят дополнительные 1 500 рублей по промокоду.

Укажите сумму не менее 5 000 рублей в поле для ввода данных и нажмите «Сформировать счёт».

Мы отправим письмо с промокодом на вашу почту.

Отправьте заявку на подключение и заключите договор с Яндекс.Такси.

После регистрации в Yandex Cloud Boost мы отправим ссылку для подключения Яндекс.Такси для бизнеса.

Промокод на 1 500 рублей предоставляется клиентам Яндекс.Такси для бизнеса.

Для активации промокода сумма первого оплаченного счёта должна быть не менее 5 000 рублей.

Чтобы использовать промокод, необходимо сформировать и оплатить счёт через личный кабинет Яндекс.Такси для бизнеса в течение 30 календарных дней с момента активации промокода. После оплаты счёта на баланс Яндекс.Такси для бизнеса будут зачислены дополнительные 1 500 рублей.

Дополнительные средства, полученные при активации промокода, не имеют срока действия.

Использовать промокод могут юридические лица, заключившие договор на оказание услуг с ООО «Яндекс.Такси».

Промокод могут использовать только корпоративные клиенты Яндекс.Такси, которые ранее не пользовались услугами Яндекс.Такси для бизнеса.

Корпоративный клиент Яндекс.Такси может использовать только один промокод и активировать его один раз. Это означает, что промокод, введённый в соответствующее поле на странице выбора способа оплаты, нельзя использовать повторно для получения дополнительных средств.

Сумма дополнительных средств включает в себя НДС.

Срок действия акции — до 31.12.2020.

Промокод не может быть передан третьим лицам на возмездной или безвозмездной основе.

Если условия использования промокода были нарушены (даже если нарушение выявлено после активации промокода), дополнительные средства не могут быть применены — услуги оказываются на сумму, не превышающую сумму внесенной предоплаты.