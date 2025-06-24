Настоящий документ «Условия использования сервиса Яндекс.Метрика» (далее — Соглашение) представляет собой предложение Общества с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» (далее — Яндекс) пользователю сети Интернет (далее — Пользователь) заключить соглашение об использовании сервисов «Яндекс.Метрика», «Яндекс.Метрика для приложений» (далее любой из вышеперечисленных сервисов именуется «Сервис») на изложенных ниже условиях. В случае если на Пользователя распространяется действие Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation, сокращенно GDPR), отношения между Пользователем и Яндексом регулируются документом, размещенном по адресу: https://yandex.com/legal/metrica_eea_termsofuse/.

Использование Пользователем Сервиса регулируется настоящим Соглашением, а также:

1.1. Пользовательским соглашением сервисов Яндекса, размещенным по адресу: https://yandex.ru/legal/rules;

1.2. Политикой конфиденциальности, размещенной по адресу: https://yandex.ru/legal/confidential, (далее вместе именуются — Регулирующие документы);

1.3. Пользователь обязуется ознакомиться со всеми Регулирующими документами и самостоятельно несет риск такого неознакомления.

К настоящему Соглашению и отношениям между Яндексом и Пользователем, возникающим в связи использованием Сервиса, подлежит применению право Российской Федерации. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином «законодательство» понимается как законодательство РФ, так и законодательство места пребывания Пользователя.

Сервис предлагает Пользователю бесплатную возможность получения данных о посещаемости сайта / мобильного приложения посредством размещения кода счетчика на сайте Пользователя. / интеграции библиотеки в мобильное приложение Пользователя.

Зарегистрировавшись на Сервисе, получив код счётчика / API-ключ, разместив код счётчика на сайте Пользователя / интегрировав библиотеку в мобильное приложение Пользователя или воспользовавшись любой иной функциональной возможностью Сервиса Пользователь выражает свое безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Соглашения и обязуется их соблюдать или прекратить использование Сервиса, удалив соответствующий код с сайта Пользователя / библиотеку из мобильного приложения Пользователя.

При использовании Сервиса Пользователю необходимо соблюдать следующие условия и ограничения:

5.1. Иметь логин на Яндексе; разместить код счётчика на своем сайте / получить API-ключ и интегрировать библиотеку в мобильное приложение. Яндекс вправе по своему усмотрению отказать в доступе к Сервису без объяснения причин;

5.2. Не удалять и не изменять ссылки на ресурсы Яндекса, содержащиеся в коде счётчика / библиотеке;

5.3. Не устанавливать код счётчика на сайты / не интегрировать библиотеку в мобильные приложения, не соответствующие требованиям п. 5 Пользовательского соглашения сервисов Яндекса;

5.4. Не изменять / не модифицировать каким-либо образом программный код счётчика / код библиотеки, полученные посредством Сервиса, за исключением изменения параметров сайта Пользователя / мобильного приложения Пользователя;

5.5. Не использовать любые автоматические программы или устройства для регистрации на Яндексе и/или для получения кода счётчика / библиотеки, за исключением программ, работающих с использованием API Яндекс.Метрики;

5.6. Соблюдать все требования настоящего Соглашения и действующего законодательства о защите персональных данных, переписки посетителей сайта Пользователя / конечных пользователей мобильного приложения Пользователя, а также иной информации, доступ к которой в соответствии с законодательством ограничен, и которая может быть записана при использовании Сервиса.

Пользователь самостоятельно отвечает за сохранность своих логина, пароля и API-ключа и не имеет права передавать или предоставлять их третьим лицам. Все действия, совершенные на Сервисе с использованием принадлежащих Пользователю логина, пароля и API-ключа, считаются совершенными Пользователем.

Сервис (включая информацию, получаемую с его помощью) предоставляется Яндексом «как есть». Яндекс не гарантирует соответствие Сервиса целям и ожиданиям пользователей, бесперебойную и безошибочную работу Сервиса в целом, счётчика, установленного на сайт Пользователя и/или библиотеки, интегрированной в мобильное приложение Пользователя, в частности, а также не гарантирует точность информации, получаемой с помощью Сервиса. Яндекс не несет ответственности и не возмещает никакой ущерб, прямой или косвенный, причиненный пользователю Сервиса или третьим лицам в результате использования или невозможности использования Сервиса, счётчика, установленного на сайт Пользователя и/или библиотеки, интегрированной в мобильное приложение Пользователя, а также в результате использования или невозможности использования информации, получаемой с помощью Сервиса.

Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия при использовании Сервиса, в том числе гарантирует, что его действия соответствуют требованиям законодательства и не нарушают права и законные интересы третьих лиц. Пользователь самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии третьих лиц, связанные с действиями Пользователя при использовании Сервиса.

Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с тем, что при включении функции «Вебвизор», с момента установки счётчика на страницы сайта Пользователя, Сервис предоставляет Пользователю функциональную возможность записывать в автоматическом режиме сессии посещений посетителями страниц сайта Пользователя (далее — Сессии Посещений). Яндекс не размещает такие записи Сессий Посещений в открытом доступе и не предоставляет такие записи Сессий посещений третьим лицам, за исключением тех, доступ которым к таким записям Пользователь предоставил самостоятельно.

Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с тем, что при использовании функции «Параметры посетителей» Пользователю предоставляется возможность передавать в Сервис дополнительные обезличенные данные о посетителях страниц сайта Пользователя (далее — Параметры посетителей). Яндекс не размещает Параметры посетителей в открытом доступе и не предоставляет Параметры посетителей третьим лицам. Начиная использовать функцию «Параметры посетителей», Пользователь гарантирует, что:

10.1. Параметры посетителей являются обезличенными и не позволяют идентифицировать конкретного посетителя страницы сайта Пользователя;

10.2. В случае, если совокупность данных, включенных в Параметры посетителей, представляет собой объект интеллектуальных или иных прав, то Пользователем получены все необходимые права и согласия на предоставление Яндексу прав использования данных, включенных в Параметры посетителей, а их использование Яндексом в соответствии с настоящими Условиями не нарушает права третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, интеллектуальные права.

В случае, если совокупность данных, включенных в Параметры посетителей, представляет собой объект интеллектуальных или иных прав, то для целей надлежащего предоставления Сервиса Пользователь предоставляет Яндексу право использования данных, включенных в Параметры посетителей на условиях простой (неисключительной), безвозмездной, действующей на территории всего мира, в течение всего срока действия исключительного права, с правом сублицензирования, и не предусматривающей каких-либо дополнительных выплат, а также предоставления отчетов об использовании, лицензии всеми способами, предусмотренными применимым законодательством, включая, но не ограничиваясь, путем: извлечения, поиска, обработки, анализа, воспроизведения, распространения, переработки, технической интеграции, комбинирования, ассоциирования и/или сопоставления с любыми данными и/или информацией, принадлежащей Яндексу и/или находящейся в распоряжении Яндекса, а также осуществления иных действий, не запрещенных настоящими Правилами, Регулирующими документами и/или применимым законодательством.

При использовании функции «Параметры посетителей» Пользователь обязуется:

12.1. При формировании данных, включенных в Параметры пользователей, получать все необходимые и предусмотренные применимым законодательством согласия и разрешения посетителей сайта Пользователя на использование, обработку и/или обезличивание данных о посетителях сайта Пользователя, включая, но не ограничиваясь, об их интересах и поведении в сети Интернет, а также использование таких данных в составе Параметров посетителей, а также использование таких данных Яндексом, его аффилированными лицами и/или Пользователем.

12.2. Не включать в состав Параметров посетителей какие-либо сведения, информацию и/или материалы, нарушающие права посетителей сайта Пользователя и/или третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, интеллектуальными правами), либо содержащие вредоносные и/или шпионские программные коды.

12.3. Нести в полном объеме ответственность за соблюдение требований применимого законодательства и прав третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, законодательство о персональных данных и об интеллектуальной собственности), освобождая Яндекс, его субподрядчиков, работников, партнеров и/или контрагентов от любых претензий со стороны третьих лиц (включая посетителей сайта Пользователя, заказчиков и клиентов Яндекса, а также уполномоченных государственных органов) в отношении данных, включенных в Параметры посетителей.

Пользователь самостоятельно и на свой риск включает функцию Сервиса «Вебвизор», определяет объем информации на страницах сайта Пользователя, которые записываются счётчиком. Пользователь вправе пометить отдельные поля страниц сайта Пользователя специальным CSS-классом https://yandex.ru/support/metrika/qanda/webvisor-qanda.xml#skip-fields (в HTML-коде страниц сайта), для того чтобы вводимые третьими лицами (посетителями сайта Пользователя) в такие поля данные не записывались счётчиком при записи Сессий посещений и самостоятельно и на свой риск принимает решение о выборе полей для такой пометки и самостоятельно несет ответственность за запись данных в полях, не снабженных такой пометкой.

Пользователь понимает и соглашается с тем, что счётчик, установленный на сайте Пользователя / библиотека, интегрированная в мобильное приложение Пользователя, собирают данные о посещениях сайта Пользователя / данные об устройстве конечного пользователя и об использовании им мобильного приложения Пользователя, и в автоматическом режиме передает их Яндексу для получения обобщенной статистической информации, доступной для дальнейшего использования с помощью Сервиса как Пользователю, так и Яндексу в его собственных целях.

Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с тем, что Яндекс не знает и не может знать, какая информация содержится в составе данных, записанных счётчиком на страницах сайта Пользователя / библиотекой в мобильном приложении Пользователя, а также какая информация записывается при записи Сессий посещений и сохраняется во временной записи таких Сессий посещений, и не может определить, содержатся ли в составе информации в таких записях какие-либо персональные данные, переписка и иная ограниченная к получению, обработке и распространению информация третьих лиц (далее — Охраняемая информация), или нет. Сервис работает полностью в автоматическом режиме, не анализирует содержание и смысл информации размещенной на страницах / в мобильном приложении или вводимой посетителями в поля на страницах / в мобильном приложении, а записывает её полностью независимо от содержания. Яндекс не проводит никаких модификаций данных, записанных счётчиком / библиотекой, в том числе записей Сессий посещений, и не осуществляет никаких целенаправленных действий по сбору, получению, обработке и распространению персональных данных, переписки и иной Охраняемой информации посетителей сайта Пользователя / конечных пользователей мобильного приложения Пользователя, в результате использования Сервиса Пользователем. С учетом вышесказанного, Пользователь понимает, что в результате использования Сервиса он может получить доступ к Охраняемой информации, в связи с чем Пользователь обязуется не предпринимать целенаправленных действий, направленных на получение такой Охраняемой информации, а также обязуется в максимальной степени соблюдать все требования действующего законодательства к сбору, обработке и защите персональных данных и иной Охраняемой информации, полученной при использовании Сервиса, и самостоятельно несет все риски, связанные с получением такой Охраняемой информации, и ответственность за несоблюдение требований законодательства.

Все данные, собираемые и хранимые Сервисом, Яндекс рассматривает как конфиденциальную информацию Пользователя, а в случаях, предусмотренных применимым законодательством — как коммерческую тайну Пользователя, обязуется сохранять данные в тайне и не передавать такие данные третьим лицам (за исключением лиц, входящих в одну группу с Яндексом), за исключением случаев, когда Пользователь разрешил такую передачу или самостоятельно разрешил доступ к данным для третьих лиц. Агрегированные данные счётчиков, не раскрывающие конкретных показаний счётчика Пользователя, могут использоваться Яндексом по своему усмотрению, в том числе и в коммерческих целях.

Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с тем, что посетители сайта Пользователя могут запретить сбор данных об их посещениях сайта Пользователя и запись их Сессий Посещений с использованием Сервиса, в том числе путем использования расширения для браузера «Блокировщик Яндекс.Метрики».

Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с тем, что после прохождения необходимых процедур регистрации в Сервисе может единоразово на безвозмездной основе воспользоваться дополнительной функцией настройки счетчика и получить код счётчика / API-ключ для размещения на сайте Пользователя или обратиться с запросом на улучшение текущих настроек фильтров/целей/сегментов для ранее самостоятельно настроенного счетчика путем заполнения и отправки анкеты (бриф), где указываются все необходимые сведения для настройки согласно форме, размещенной на одной из страниц:

— https://yandex.ru/promo/freeservice/metrica,

— https://yandex.ru/promo/freeservice/retargeting,

— https://yandex.ru/promo/direct/rsya,

— https://yandex.ru/promo/direct/freeservice.

Пользователь настоящим уведомлен и соглашается на внесение изменений в счетчик Метрики согласно заполненной анкете (бриф). Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильность, сохранность и конфиденциальность вводимых данных, в том числе, логин и пароль. Яндекс оставляет за собой право отказать Пользователю в удовлетворении запроса, приостановить или прекратить на настройку счетчика, и сообщает об этом Пользователю по электронной почте).

Яндекс не гарантирует, что установка счётчика на сайт Пользователя/ интеграция библиотеки в мобильное приложение Пользователя, сбор, обработка и передача Яндексу указанной информации не нарушает законодательство места пребывания Пользователя. Пользователь осуществляет установку счётчика на сайт Пользователя / интеграцию библиотеки в мобильное приложение Пользователя и использование Сервиса на свой риск, и самостоятельно несет ответственность за все свои действия, связанные с использованием Сервиса, в том числе с установкой счётчика / интеграцией библиотеки, сбором и использованием Пользователем указанной информации.

Яндекс имеет право без уведомления по собственному усмотрению прекратить или приостановить доступ пользователя к Сервису без объяснения причин, в частности, в случае нарушения таким пользователем требований настоящего Соглашения.

Все претензии, связанные с использованием/невозможностью использования Сервиса, должны направляться через форму обратной связи по адресу https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting.xml.