Условия участия в программе лояльности «Yandex Cloud Boost» для компаний-разработчиков
- Программа лояльности Yandex Cloud Boost (далее — «Программа») разработана ТОО «Облачные Сервисы Казахстан» БИН: 210140006471 (далее — «Яндекс») и предназначена для привлечения и удержания на Платформе «Яндекс.Облако» компаний (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся Резидентами Республики Казахстан), разрабатывающих программное обеспечение и цифровые продукты (далее — «Решение»).
- Участие в Программе доступно только для Клиентов, зарегистрировавших бизнес-аккаунт на Платформе «Яндекс.Облако» и соответствующих критериям, указанным на Сайте по ссылке: https://yandex.cloud/ru-kz/cloud-boost (далее — «Участник»).
- Клиент, соответствующий критериям Программы, имеет право подать заявку на участие в Программе (далее — «Заявка»). Заявка подается через Сайт и рассматривается Яндексом в течение 7 (семь) календарных дней. По результатам рассмотрения Заявки, Яндекс, исключительно по своему усмотрению, но в соответствие с Критериями отбора Участников (Приложение № 1), а также в соответствии с принципами добросовестности и недискриминации, принимает решение о присвоении Клиенту привилегированного статуса Участника Программы или об отказе присвоить указанный статус. Информация о принятом Яндекс решении направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный при подаче Заявки через Сайт Яндекс или при регистрации на Платформе «Яндекс.Облако».
- Участник имеет право на получение следующих привилегий:
4.1. Расширенный Грант. Участнику предоставляется расширенный Грант — до 2 400 000 тенге, включая НДС. Срок действия Гранта: до 180 (сто восемьдесят) календарных дней. Грант состоит из двух частей:
4.1.1. 600 000 тенге, включая НДС: сумма, которая может быть потрачена на оплату следующих Сервисов: Compute Cloud, VPC, Object Storage, Network Load Balancer, Marketplace, Monitoring, DataSphere, SpeechKit, Translate, Vision, Foundation Models;
4.1.2. 1 800 000 тенге, включая НДС: сумма может быть потрачена Участником Программы на оплату иных Сервисов* Платформы, за исключением перечисленных в пункте 4.1.1 и Yandex Cloud Interconnect.
4.2. Консультации, предоставляемые архитекторами или инженерами Платформы «Яндекс.Облако».
4.2.1. Участник получает право на 1 (один) час консультации архитектора или инженера Платформы «Яндекс.Облако» в месяц по вопросам построения облачной архитектуры. Формат проведения консультации: онлайн посредством использования видеоконференцсвязи (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время консультации назначаются по итогам согласования между Участником и представителем Яндекса.
4.2.2. Участник получает право на участие в регулярных групповых консультациях (от 1 до 15 человек). Формат проведения консультации: онлайн посредством использования видеоконференцсвязи (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время устанавливаются Яндексом и доводятся до сведения Участника Программы представителем Яндекса.
4.3. Участник получает право на доступ к закрытому тестированию новых сервисов Платформы «Яндекс.Облако» в режиме Превью. Механика подключения Участника Программы к закрытому тестированию определяется Яндексом и доводится до сведения Участника Программы представителем Яндекса.
- Полный перечень привилегий, предоставляемый в рамках Программы доступен только для Новых Участников.
- Новым Участником признается:
6.1. Участник — владелец бизнес-аккаунта, впервые подключившийся к Платформе «Яндекс.Облако»,
6.2. Лицо, которое не пользовалось услугами Платформы (платно или в Пробном периоде) в течение предшествующих 360 (трехсот шестидесяти) календарных дней; Клиент Платформы «Яндекс.Облако», не попадающий под описание в п. 6., может стать Участником и получить доступ ко всем привилегиям, за исключением привилегий, описанных в п. 4.1.
- Яндекс вправе в любое время лишить Участника Программы привилегированного статуса в случае нарушения Участником обязательств, установленных Договором на использование Сервисов Платформы «Яндекс.Облако», а также в случае нарушения условий настоящей Программы и/или обнаружения недобросовестных действий, направленных на обман Яндекса или иных Участников программы, злоупотребление правами, предоставленными Участнику Программы.
- Яндекс уведомляет Участника Программы о прекращении привилегированного статуса путем направления уведомления на адрес электронной почты Участника Программы, указанный при регистрации аккаунта на Платформе «Яндекс.Облако». Статус Участника Программы признается прекращенным с момента, когда соответствующее уведомление направлено не менее, чем за 10 календарных дней до даты лишения Участника Программы статуса Участника Программы.
- Яндекс вправе по своему решению, в любое время прекратить действие Программы или изменить ее условия, предварительно уведомив об этом Участника Программы в срок не менее, чем за 10 календарных дней путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты Участника Программы, указанный при регистрации аккаунта на Платформе «Яндекс.Облако».
- Ограничения.
10.1. Вся информация, предоставленная в рамках индивидуальной и (или) групповой консультации для Участника Программы, носит рекомендательный характер и необязательна к исполнению. Яндекс не несет никакой ответственности за любые потери и (или) убытки, вызванные действиями/бездействиями Участника Программы в результате использования или неиспользования полученной информации и (или) рекомендации;
10.2. В Программе не участвуют субъекты, обязанные осуществлять закупку товаров, работ, услуг в порядке Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» и Приказа об утверждении Правил осуществления государственных закупок с применением особого порядка от 20 июня 2023 года № 686.
10.3. При работе с Сервисами Яндекса, Участник Программы обязан самостоятельно определить ограничения, установленные применимым законодательством по размещению данных для работы с Сервисами Яндекса.
10.4. Если Участник Программы обрабатывает персональные данные конечных пользователей или других идентифицируемых лиц при использовании Сервисов Яндекс, Участник Программы несет ответственность за обеспечение законности обработки таких персональных данных в соответствии с применимым законодательством, что может включать в себя сбор необходимых согласий, а также надлежащее информирование субъектов персональных данных об обработке.
10.5. Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с критериями отбора, перечисленными в Приложении 1, и в случае обнаружения несоответствия каким-либо критериям обязуется уведомить об этом Яндекс по адресу: cloud-boost@yandex-team.ru
Термины, употребляемые в настоящем документе с заглавной буквы, если из текста прямо не вытекает иное, имеют значения, указанные в Оферте, размещенной по адресу: https://yandex.com/legal/cloud_oferta_kz/
* Перечень Сервисов приведен на странице по адресу: https://cloud.yandex.com/ru-kz/services/
Приложение № 1. Критерии отбора Участников
- Ваша компания занимается разработкой и реализацией цифровых продуктов или программное обеспечение является частью вашего продукта/услуги для рынка. При этом исключительные права на программное обеспечение принадлежат вам, а не предоставлены вам на основании лицензии сторонней компанией-разработчиком.
- Ваша компания является коммерческой организацией.
- Ваша компания не является образовательным или государственным учреждением, маркетинговым/диджитал агентством. Соблюдение критерия определяется по предоставленным данным, таким как: вид юридического лица, ОКВЭД, статус учредителей и генерального директора, а также информация из открытых источников (сайт, анкета, презентация и др).
- Ваша компания не занимается майнингом криптовалюты.
- Ваша компания ранее не участвовала в программе Yandex Cloud Boost.
- Ваша компания является новым клиентом Yandex Cloud. Ваша компания зарегистрировала бизнес-аккаунт в Yandex Cloud.
- Ваша компания не имеет трудовых и иных связей с государственными должностными лицами. К «государственным должностным лицам» относятся: (а) государственные служащие (как это определено в законодательстве РФ); (б) члены советов директоров, должностные лица, директора правительственных, государственных компаний; (в) должностные лица или представители общественных международных организаций (таких как Организация Объединенных наций, Всемирный Банк, Международный Валютный Фонд, Всемирная Торговая Организация); (г) должностные лица политических партий; (д) члены королевских и правящих семей;
- У вашей компании, сотрудников, директоров и/или учредителей отсутствует конфликт интересов по отношению к ТОО «Облачные Сервисы Казахстан» БИН: 210140006471 и/или какой-либо компании Яндекса, о котором вы не сообщили Яндексу при подаче Заявки. Под «конфликтом интересов» понимаются следующие ситуации: (а) Клиент, директора, учредители или сотрудники Клиента являются близкими родственниками сотрудников ТОО «Облачные Сервисы Казахстан» БИН: 210140006471 или кого-нибудь из сотрудников компаний Яндекса, принимающих решения в рамках реализации Программы, либо обладающих информацией, которая может дать преимущество Клиенту в рамках Программы; (б) Клиент, директора, учредители или сотрудники Клиента, или их близкие родственники, являются сотрудниками компании Яндекса с полной занятостью, или работают по совместительству, или оказывают какие-либо услуги компаниям Яндекса и/или сотрудникам компаниям Яндекса принимающих решения в рамках реализации Программы, либо обладающим информацией, которая может дать преимущество Клиенту в рамках Программы (в) Клиент, директора, учредители или сотрудники Клиента являются директорами поставщиков, партнеров Яндекса или имеют существенное влияние на них; (г) Клиент, директор, учредитель или сотрудники Клиента, или их близких родственники имеют существенное влияние на Яндекс; (д) Яндекс, включая директоров или сотрудников, или их близких родственников имеют существенное влияние на Клиента (е) Компании Яндекса, и/или сотрудники группы Яндекс, принимающие решения в рамках реализации Программы, либо обладающие информацией, которая может дать преимущество Клиенту в рамках Программы, оказывают какие-либо услуги Клиенту, его сотрудникам, директорам и/или учредителям; (ж) Клиент находится в процессе переговоров о заключении договоров с Яндексом (кроме переговоров об участии в Программе). Для целей настоящего пункта: (i) под «директорами, сотрудниками Клиента» понимаются исполнительные, неисполнительные, управляющие директора или лица, которые являются руководителями компании Клиента или ее структурных подразделений (например, финансовый директор, член правления или наблюдательного совета и т. п.), а также сотрудники, принимающие решения в рамках заключения или исполнения договора с Яндексом; (ii) под близкими родственниками понимаются члены семьи или лица, которые потенциально могут влиять на решения сотрудника или директора при сделках с участием стороны договора, включая детей (в том числе приемных, пасынков и падчериц), родителей (в том числе неродных), супругов (в том числе находящихся в гражданском браке), братьев и сестер (в том числе сводных), родителей супругов, братьев и сестер супругов, близких друзей или иных лиц, имеющих родственные или близкие отношения и/или совместно ведущие с сотрудником или директором стороны договора домашнее хозяйство; (iii) под существенным влиянием понимается право принимать участие в решениях по вопросам финансовой и хозяйственной политики организации, при этом членство в совете директоров или аналогичном органе, владение акциями или долями, которые дают право голоса 10% и более, любой иной экономический интерес, способный повлиять на решения, считается существенным влиянием;
- Ваша компания, ее работники и/или учредители не являются аффилированными лицами какой-либо компании группы Яндекс: Под «аффилированными лицами» понимаются: (а) компании, которые прямо или косвенно через одного или нескольких посредников управляют компаниями группы компаний Яндекс, являются управляемыми группой Яндекс или находятся под общим управлением группы Яндекс (исключая дочерние компании, прямо или косвенно полностью принадлежащие группе Яндекс); (б) неконсолидированные предприятия, в которых группа Яндекс оказывает существенное влияние или которые оказывают существенное влияние на группу Яндекс; (в) частные лица, прямо или косвенно владеющие пакетами акций с правом голоса группы Яндекса, которые дают им возможность оказывать существенное влияние на группу Яндекс, и близкие родственники любого такого лица; (г) высшее руководство группы Яндекс, определенное как лицо, обладающее полномочиями и являющееся ответственным за планирование, руководство и контроль деятельности группы, включая директоров и высшее руководство группы, а также близких родственников таких лиц; и (д) компании, в которых существенный пакет акций с правом голоса прямо или косвенно принадлежит любому лицу, указанному в пп. (в) или (г) выше, или на которые такое лицо может оказывать существенное влияние, включая любые компании, принадлежащие директорам компаний группы компаний Яндекс или акционерам, владеющим 10% или более акций группы с правом голоса, и любые компании, в которых работает представитель высшего руководства группы.