Нейросети и колюшка: как технологии помогают изучать рыб

«Изучением биологии колюшки в СПбГУ занимаются уже 20 лет. В том числе изучают её поведение в море с помощью видеосъёмки. Для таких работ нужно анализировать огромные объёмы видеозаписей, делать это вручную практически невозможно. Процесс нужно было автоматизировать, и мы договорились о сотрудничестве с Центром технологий для общества Yandex Cloud».

Будущая модель должна была определять не только количество рыб на фотографии, но и их размеры, направление движения в кадре, расстояние от объектива до рыбы. Такие задачи требуют времени, ресурсов и больших объёмов данных. По итогу совместной работы была разработана нейросеть, которая позволила обрабатывать материал и получать данные удобным и быстрым способом.

Какое реализовали решение

В команде проекта учёные биофака СПбГУ отвечали за постановку задачи, сбор и предоставление данных, помощь с разметкой и оценку результата. Студенты программы «Науки о данных» Яндекс Образования в СПбГУ занимались разметкой, классификацией и написанием кода. Yandex Cloud предоставила экспертов, предложила архитектуру решения и ресурсы для развёртывания системы в облаке.

Эксперты Yandex Cloud и студенты проанализировали большой объём видеоматериала с предыдущих экспедиций — более одного миллиона изображений с подводных камер в Белом море. С помощью выделения конкретных объектов на фотографиях разметили данные, написали и обучили нейросеть.

Сейчас модель может обработать целый день съёмки, 9–18 тысяч кадров, за 3–5 часов (вместо тысячи часов вручную) и предоставить данные в удобном для дальнейшего анализа виде. В 2023 году с её помощью удалось обнаружить и зафиксировать более 340 000 рыб. Модель продолжают активно использовать, её передали для работы учёным.