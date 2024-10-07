Обучаем нейросети федеративным способом

Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова — стратегический партнёр Yandex Cloud в области здравоохранения для диагностики заболеваний.

Институт системного программирования Российской академии наук.

Федеративное обучение — метод тренировки ML‑моделей, при котором данные остаются на стороне владельца и не передаются внешним подрядчикам. Метод соответствует ФЗ № 152 «О персональных данных», его можно применять для работы с конфиденциальной информацией, например в медицине.

При таком подходе данные не обязательно должны полностью совпадать по структуре. В разных медорганизациях может накапливаться разная информация по пациентам, и технология позволяет обучать модели даже на таких разнородных данных.

С помощью федеративного обучения можно объединить ресурсы разных учреждений без централизованного обмена данными. Этот метод позволяет обучать модель на локальных данных каждой организации, несмотря на различия в форматах.

Эксперимент, проведённый командой Yandex Cloud совместно с Сеченовским Университетом и ИСП РАН, продемонстрировал, что метод работает на практике. Он помогает распознавать патологии сердца на снимках ЭКГ. Цель сотрудничества — подтвердить эффективность федеративного подхода в медицине, где конфиденциальность данных особенно важна.