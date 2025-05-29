Нейросети Яндекса помогли врачам ускорить разработку новых методов лечения

Локальные этические комитеты: что это и как работают

Локальный этический комитет (ЛЭК) — это независимая группа экспертов при медицинской организации, которая решает, можно ли проводить клиническое исследование на людях. Комитет проверяет, безопасно ли участие для пациента, соблюдены ли этические нормы и справедливо ли организован отбор. Это мировая практика в здравоохранении, официально закреплённая в России с начала 2000‑х годов.

В состав ЛЭК входит не менее пяти экспертов: врачи и сотрудники научного центра, а также как минимум один внешний участник и один человек без медицинского образования — чтобы обеспечить независимость и широту оценки. Заседания проходят регулярно, обычно раз в месяц. Чем активнее центр внедряет биотехнологические инновации, тем выше нагрузка на ЛЭК и тем важнее скорость и точность его работы.

В России действуют более 1800 организаций, проводящих клинические исследования лекарственных средств для медицинского применения, — и почти у каждой из них есть собственный ЛЭК. При многоцентровых исследованиях этические комитеты в разных учреждениях параллельно проводят экспертизу одних и тех же материалов, не имея возможности координироваться или обмениваться критически важной информацией. Это создаёт дублирование усилий и повышает нагрузку на специалистов. В 2024 году Минздрав России выдал 628 разрешений на проведение клинических исследований — это огромный массив документации, который проходит через экспертную проверку в ЛЭК.

Комитеты рассматривают заявки фармацевтических компаний и медицинских организаций на инновационные разработки, клинические исследования лекарственных препаратов и медицинских изделий, создание новых методик лечения. Каждая заявка — это пакет документов на сотни страниц.