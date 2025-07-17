Примерно 60% инвестиций в аналитические системы не окупаются: компании получают инсайты, но не используют их на практике. Поэтому важно подходить к BI осознанно: данные должны не просто накапливаться в отчётах, а приносить реальную пользу.
Бизнес‑аналитика: основы, применение и современные BI‑решения
В эпоху больших данных бизнес‑аналитика позволяет быстро структурировать разрозненные данные, чтобы на их основе можно было принимать и оперативные, и стратегические решения.
- Спрос на BI-инструменты стабильно растёт благодаря развитию больших данных, ИИ и цифровой трансформации бизнеса.
- Бизнес-аналитика нужна руководителям любого уровня и применяется в трёх основных направлениях: понимание клиентов, прозрачность бизнес-процессов, получение практических инсайтов.
- BI-система — это программное решение, которое собирает, интегрирует, анализирует и визуализирует данные для принятия решений.
- BI-системы отличаются от систем сквозной аналитики целями, пользователями, инструментами, типом и источниками данных, хранилищами и методами анализа.
- В ближайшие годы в BI-системах будет расти роль предиктивной аналитики, а также интеграция ИИ и машинного обучения.
- Облачные BI-системы (BIaaS) предоставляют инструменты бизнес-аналитики как облачный сервис, что позволяет компаниям быстро обрабатывать большие объёмы данных и масштабировать решения.
- У BIaaS есть преимущества перед традиционными локальными решениями: низкие стартовые расходы, лёгкость масштабирования и удалённый доступ.
- Yandex DataLens — это BI-система от Яндекса для анализа и визуализации данных, которая подходит для компаний любого размера и ориентирована на совместную работу.
Бизнес‑аналитика (Business Intelligence) помогает компаниям принимать управленческие решения на основе анализа данных бизнеса. Благодаря развитию больших данных (Big Data) и ИИ, цифровой трансформации бизнеса и удешевлению технологий спрос на BI‑инструменты стабильно растёт. По нашим данным, доля облачного BI растёт со среднегодовым темпом роста 23,2% и к 2026 году облачные платформы превзойдут on‑premises по объёму рынка.
В статье расскажем, что такое бизнес‑аналитика, кому она полезна и как её применяют в бизнесе. Разберём задачи, которые выполняет BI‑системы и отличия от систем сквозной аналитики. А ещё рассмотрим особенности облачных SaaS‑решений и объясним роль дашбордов в бизнес‑аналитике. В конце — кратко о возможностях Yandex DataLens, нашей платформы для работы с BI.
Что такое бизнес‑аналитика
Бизнес‑аналитика помогает выявлять закономерности в данных и рыночных тенденциях для принятия оперативных и стратегических решений.
Бизнес‑аналитика нужна руководителям любого уровня — от линейных до топ‑менеджеров. Компании любых размеров и индустрий применяют её в трёх основных направлениях.
Понимание клиентов
C помощью бизнес‑аналитики компании могут лучше узнать покупателей: что и как именно они приобретают, какими критериями руководствуются при выборе товаров и услуг. Это позволяет предлагать продукты, максимально подходящие конкретному клиенту.
Например, компания анализирует типы покупок, их частоту и время, чтобы создавать персонализированные акции, скидки и спецпредложения. В результате повышается удовлетворённость и лояльность клиентов.
Прозрачность бизнес‑процессов
Бизнес‑аналитика позволяет видеть полную картину происходящего в компании и быстро выявлять и исправлять ошибки. Например, логистическая компания регулярно сталкивается с задержками доставки. Благодаря бизнес‑аналитике она может точно определить, на каком этапе возникают задержки, выявить причины и оперативно устранить их, улучшив качество сервиса.
Получение практических инсайтов
Проанализировав большой массив данных, с помощью бизнес‑аналитики можно извлечь полезные и применимые на практике идеи и не потерять в хаосе информации ключевые KPI — например, долю клиентов, которые не завершили покупку. Проанализировав причины отказов, бизнес может найти слабые места в процессе продаж и предпринять меры, чтобы снизить отток клиентов.
BI‑системы: что это
BI‑система, или платформа бизнес‑аналитики, — это программное решение, которое собирает, интегрирует, анализирует и визуализирует данные для принятия решений. Она превращает неструктурированную информацию в понятный и наглядный формат: графики, диаграммы и карты. Благодаря этому пользователям проще анализировать данные и точнее принимать решения.
Диаграммы и графики: как выбрать правильную визуализацию данных
BI‑инструменты востребованы у разных специалистов:
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Аналитики данных используют их, чтобы работать непосредственно с инсайтами.
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Дата‑инженеры отвечают за сбор и интеграцию информации.
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Эксперты по большим данным управляют масштабными потоками информации.
Какие задачи решают BI‑системы:
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Анализ данных. BI‑платформа объединяет информацию из нескольких источников — баз данных, электронных таблиц и облачных приложений. Это позволяет компаниям находить тренды и неочевидные закономерности.
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Отчётность. BI‑инструменты создают понятные отчёты, графики и диаграммы, чтобы важные инсайты были доступны и наглядны для сотрудников и руководителей.
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Мониторинг показателей. Интерактивные дашборды в BI‑системах в реальном времени отображают KPI и другие важные метрики. Благодаря этому компания оперативно отслеживает изменения и своевременно реагирует на любые отклонения.
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Самостоятельная аналитика. Многие современные BI‑платформы поддерживают подход self‑service. Это значит, что сотрудники могут самостоятельно исследовать данные и получать инсайты без помощи аналитиков или IT‑специалистов. Такой подход ускоряет принятие решений и снижает зависимость от отдельных экспертов.
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Совместная работа. BI‑платформы упрощают совместную работу с данными. Пользователи легко делятся отчётами, дашбордами и инсайтами друг с другом, улучшая координацию внутри компании.
Отличия BI‑систем от систем сквозной аналитики
Сквозная аналитика отслеживает полный путь клиента от первого контакта с рекламой до покупки. Основной акцент — на оценке эффективности маркетинговых каналов и рекламных кампаний. Она позволяет оптимизировать расходы на привлечение клиентов (CAC, ROI) и улучшать маркетинговую стратегию на основе детализированных данных о поведении пользователей.
BI‑системы, в свою очередь, охватывают весь бизнес, анализируя агрегированные данные для принятия решений на всех уровнях компании. Они помогают оценивать эффективность работы подразделений и выявлять тренды, строя отчёты и дашборды на основе исторических и операционных данных.
Индикаторы, карты и таблицы: какие бывают способы визуализации данных
Сравнение BI‑систем и систем сквозной аналитики:
|Параметр
|BI‑системы
|Сквозная аналитика
|Цели
|Оценка и мониторинг общей эффективности бизнеса, KPI подразделений.
|Оценка эффективности маркетинга и рекламных инвестиций, оптимизация каналов.
|Пользователи
|Бизнес‑аналитики, финансовые специалисты, руководители подразделений.
|Маркетологи, диджитал‑специалисты, менеджеры по рекламе, продакт‑менеджеры.
|Инструменты
|Yandex DataLens, Tableau, Power BI, Qlik, Looker.
|Яндекс Метрика, Google Analytics, Roistat, Kissmetrics, AppsFlyer, CoMagic.
|Тип данных
|Агрегированные исторические данные (продажи, выручка, расходы и т. д.).
|Детализированные данные о поведении пользователя (путь клиента).
|Источники данных
|Базы данных, файлы, CRM, ERP, WMS и другие внутренние системы.
|Рекламные платформы, веб‑аналитика (Google Analytics, AppMetrica).
|Хранилища
|Data Warehouse, OLAP‑кубы, витрины данных.
|Customer Data Platforms (CDP), трекеры пользовательских событий.
|Методы анализа
|Описательный, диагностический, реже — предиктивный.
|Атрибуция, анализ цепочек взаимодействий (Customer Journey Mapping).
В ближайшие годы в BI‑системах будет расти роль предиктивной аналитики, а также интеграция ИИ и машинного обучения. В области сквозной аналитики перспективными направлениями станут улучшение алгоритмов атрибуции, более тесная интеграция с Customer Data Platforms (CDP) и автоматизация процессов анализа данных.
Облачные BI‑системы (BIaaS)
Облачные BI‑системы (Business Intelligence as a Service) — это модель, в которой инструменты бизнес‑аналитики предоставляются как облачный сервис. В такой модели вся необходимая инфраструктура размещается и поддерживается провайдером, а пользователи получают доступ к отчётам, дашбордам и другим возможностям через интернет, обычно по подписке.
Благодаря этому компаниям не нужно закупать собственное оборудование, специализированное ПО и нанимать персонал для поддержки инфраструктуры. В отличие от локальных решений, BIaaS способна быстро обрабатывать большие объёмы данных, сохраняя высокую производительность даже при активном росте нагрузки.
Облачные BI‑системы имеют несколько преимуществ перед традиционными локальными on‑premise‑решениями:
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Низкие стартовые расходы и быстрая установка. Запустить облачную платформу можно за несколько дней без необходимости приобретать серверы и разворачивать сложную IT‑инфраструктуру.
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Лёгкость масштабирования. Облачные платформы адаптируются под растущие потребности бизнеса без дополнительных вложений в оборудование и ПО.
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Удалённый доступ. BI‑решения доступны из любой точки мира при наличии интернета, что удобно для распределённых команд.
У BIaaS есть и ограничения:
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Возможности настройки. По сравнению с локальными решениями, облачные платформы менее гибки в кастомизации и подгонке под индивидуальные требования компании.
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Потенциальные риски безопасности. Данные хранятся и передаются через внешние облачные сервисы. Это требует особого внимания к их защите.
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Зависимость от провайдера. Компании сложно сменить поставщика, если возникает необходимость.
Традиционные локальные BI‑системы, в свою очередь, дают компаниям полный контроль над данными и обеспечивают высокий уровень безопасности и гибкость конфигураций. Но такие решения требуют серьёзных стартовых затрат на создание инфраструктуры, а также регулярных расходов на поддержку и наличие штатных IT‑специалистов, которые могут себе позволить крупные компании с обязательствами по безопасности и уровням доступа. Масштабирование локальной BI‑платформы связано с дополнительными вложениями в оборудование и ПО и зачастую занимает много времени.
Yandex DataLens: наше решение для работы с BI‑задачами
Yandex DataLens — это BI‑система от Яндекса для анализа и визуализации данных. С её помощью компании любого размера могут упорядочить хаос данных и превратить их в стратегические решения для опережения конкурентов.
Команда Yandex DataLens
Разрабатываем сервис визуализации и анализа данных от Yandex Cloud, которым пользуются команды Яндекса и другие компании.
Начать работу с DataLens можно в день подключения: достаточно активировать сервис, подключить источники данных и сразу создать чарты и дашборды. Платформа ориентирована на совместную работу: можно заходить через корпоративные учётные записи (Single Sign‑On, Яндекс ID) и гибко настраивать права доступа отдельным пользователям или целым группам. DataLens поддерживает работу с базами данных, файлами и внешними сервисами. Кроме того, в DataLens Gallery доступны готовые дашборды и визуализации, которые помогут быстро освоиться и вдохновят на создание собственных отчётов.
Помимо визуализации, доступны облачные управляемые сервисы для подготовки, обработки и хранения данных, поэтому платформа подходит для крупных Enterprise‑проектов.
DataLens доступен бесплатно для небольших команд и некоммерческих проектов, а также в тарифах Business и Enterprise (On‑premise) с расширенными возможностями.
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