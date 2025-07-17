Бизнес‑аналитика: основы, применение и современные BI‑решения

В статье расскажем, что такое бизнес‑аналитика, кому она полезна и как её применяют в бизнесе. Разберём задачи, которые выполняет BI‑системы и отличия от систем сквозной аналитики. А ещё рассмотрим особенности облачных SaaS‑решений и объясним роль дашбордов в бизнес‑аналитике. В конце — кратко о возможностях Yandex DataLens , нашей платформы для работы с BI.

Что такое бизнес‑аналитика

Бизнес‑аналитика помогает выявлять закономерности в данных и рыночных тенденциях для принятия оперативных и стратегических решений.

Бизнес‑аналитика нужна руководителям любого уровня — от линейных до топ‑менеджеров. Компании любых размеров и индустрий применяют её в трёх основных направлениях.

Понимание клиентов

C помощью бизнес‑аналитики компании могут лучше узнать покупателей: что и как именно они приобретают, какими критериями руководствуются при выборе товаров и услуг. Это позволяет предлагать продукты, максимально подходящие конкретному клиенту.

Например, компания анализирует типы покупок, их частоту и время, чтобы создавать персонализированные акции, скидки и спецпредложения. В результате повышается удовлетворённость и лояльность клиентов.

Прозрачность бизнес‑процессов

Бизнес‑аналитика позволяет видеть полную картину происходящего в компании и быстро выявлять и исправлять ошибки. Например, логистическая компания регулярно сталкивается с задержками доставки. Благодаря бизнес‑аналитике она может точно определить, на каком этапе возникают задержки, выявить причины и оперативно устранить их, улучшив качество сервиса.

Получение практических инсайтов

Проанализировав большой массив данных, с помощью бизнес‑аналитики можно извлечь полезные и применимые на практике идеи и не потерять в хаосе информации ключевые KPI — например, долю клиентов, которые не завершили покупку. Проанализировав причины отказов, бизнес может найти слабые места в процессе продаж и предпринять меры, чтобы снизить отток клиентов.

BI‑системы: что это

BI‑система, или платформа бизнес‑аналитики, — это программное решение, которое собирает, интегрирует, анализирует и визуализирует данные для принятия решений. Она превращает неструктурированную информацию в понятный и наглядный формат: графики, диаграммы и карты. Благодаря этому пользователям проще анализировать данные и точнее принимать решения.