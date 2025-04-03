Как «РУЛОГ» внедрил аналитику и повысил эффективность логистики

О чём эта история
Компания «РУЛОГ» — один из лидеров в области управления мультитемпературной цепочкой поставок. Это сеть из 16 распределительных центров, расположенных на всей территории России. Компания имеет международные корни и предлагает услуги в сферах логистики, упаковки, переработки отходов, планирования поставок, а также помогает клиентам с решением любых вопросов в управлении цепочками поставок. Крупнейшие клиенты — предприятия быстрого питания.
«РУЛОГ» совместно с технологическим партнёром iiii Tech разработала аналитическую систему на базе облачной инфраструктуры Yandex Cloud, чтобы улучшить скорость принятия решений и повысить прозрачность операционной деятельности. За несколько месяцев команда создала платформу, которой пользуется 280 сотрудников, а уровень удовлетворённости пользователей работой решения (NPS) достиг 71%.
Провести IT-трансформацию и запустить новую систему анализа данных
«РУЛОГ» разработала цифровые сервисы и аналитические решения, которые позволили упростить, оптимизировать и ускорить работу по всей цепочке поставок, от производителя до клиента. Эти сервисы анализируют данные, строят сценарии и разрабатывают планы действий в обычных и чрезвычайных ситуациях. Благодаря этому совершенствуется работа цепочки поставок.
Логистическая платформа использует несколько корпоративных и бэк-офисных систем и интегрируется с программным обеспечением клиентов. В последние годы выросли риски вендорлока и недоступности сервисов. Поэтому компания решила полностью локализовать платформу, создать надёжное хранилище данных и разработать новый аналитический модуль. Для этого «РУЛОГ» рассмотрела несколько предложений партнёрства. В результате к проекту подключили партнёра Yandex Cloud, компанию iiii Tech — IT-интегратора, который занимается разработкой и внедрением аналитических платформ.
При этом для «РУЛОГ» было важно:
- сохранить доступность и целостность данных;
- предоставить бизнесу актуальную информацию, отчёты и аналитику для быстрого и качественного принятия решений;
- создать базу отчётности и единый реестр отчётов;
- защитить и обеспечить доступность информации с помощью единого хранилища данных;
- обеспечить одновременный доступ к информации из новых и старых систем;
- внедрить инструменты анализа и визуализации.
Первоначально платформа «РУЛОГ» размещалась в инфраструктуре зарубежного облачного провайдера, но компания решила локализовать проект. При этом нужно было перенести систему в сжатые сроки. Когда команда iiii Tech начала создавать хранилище, большая часть систем «РУЛОГ» уже была развёрнута в инфраструктуре Yandex Cloud, поэтому новый проект решили реализовать здесь же.
Команда учла, что облачная платформа предоставляет необходимые для построения хранилища данных управляемые сервисы. Также специалисты отметили, что в Yandex Cloud можно настроить автоматизированное развёртывание с помощью скриптов, легко масштабировать проект и контролировать бюджет. На начало проекта Yandex Cloud уже была зрелой и отказоустойчивой платформой, предоставляла качественные услуги и имела отзывчивую службу поддержки.
Развёртывание хранилища и системы анализа данных в Yandex Cloud
Основу информационной системы «РУЛОГ» составляют цифровые продукты: сервисы, отвечающие за управление бизнесом, грузоперевозками, оптимизацию маршрутов, снабжение и управление складом, сервисы планирования и прогнозирования, позволяющие оптимизировать цепочку поставок и рост продаж. Кроме того, в неё входят инструменты управления персоналом, фронтенд-системы и B2B-портал для клиентов.
Платформа прошла активную трансформацию. «РУЛОГ» уже заменил ключевые системы ERP, WMS, TMS, Route Planning, ESB, разместив их в инфраструктуре Yandex Cloud. При этом новая платформа хранения данных и система аналитики интегрирована как с прежними источниками данных, так и с новыми, развёрнутыми и подключенными при локализации.
На подготовку и проектирование нового решения iiii Tech и «РУЛОГ» потребовалось четыре месяца, ещё три ушло на разработку хранилища и критичных дашбордов, после чего проект запустили в продакшн.
Команда iiii Tech разработала хранилище с использованием сервисов Yandex Cloud и опенсорс-решений на основе компонентной модели, то есть состоящих из отдельных специализированных компонентов, которые выполняют определённые функции.
DWH развернули с использованием Yandex Managed Service for PostgreSQL, Apache NiFi и виртуальных машин Yandex Compute Cloud. Проект использует восемь ВМ, по четыре для окружения разработки и продакшна.
Apache NiFi применяется для взаимодействия с источниками, организации информационных потоков и решения задач ETL. Для переноса данных между источниками и приёмниками, а также их репликации между окружением разработки и рабочей средой подключили Yandex Data Transfer.
Источники данных DWH — системы управления предприятием, перевозками и складом, система планирования и прогнозирования, а также внешние БД и источники файлов.
Информационный обмен привели к стандартному виду с помощью интеграционных контрактов, где согласовали состав, протокол взаимодействия и режим передачи. Для обмена сообщениями между компонентами приложений и микросервисов использовали шину ESB.
Кластер Yandex Managed Service for PostgreSQL используется как основная СУБД. Для хранения файлов (JSON, smtp body, smtp attachment) используется хранилище Yandex Object Storage.
Команда iiii Tech создала дашборды и сформировала сводную и оперативную отчётность с помощью сервиса анализа и визуализации данных Yandex DataLens. С помощью DataLens Usage Analytics собрали статистику по использованию отчётов, детально проанализировали запросы информации, просмотры дашбордов и другую активность пользователей.
Качественные аналитика и DWH для логистической платформы
Сейчас аналитическая платформа «РУЛОГ» запущена в промышленную эксплуатацию и подключена к 10 системам-источникам данных. Выход в продакшн провели бесшовно, одновременно добавляя новые системы-источники. В хранилище загрузили более 400 ГБ данных, при этом информация из нескольких источников обновляется практически в реальном времени. Специалисты iiii Tech создали 40 дашбордов, включая критичные для бизнеса отчёты на объединенной модели данных из старых и новых источников. Основные витрины данных для них обновляются каждый час.
Команда iiii Tech считает, что важное достижение проекта — непрерывность бизнес-процессов «РУЛОГ» при параллельном внедрении аналитической платформы и новых информационных систем.
DWH и инструменты аналитики сделали операционную деятельность «РУЛОГ» более прозрачной, повысили точность и своевременность принятия решений, а также помогли улучшить бизнес-процессы. Решением ежемесячно пользуются 280 сотрудников, при этом 160 из них работают с отчётами ежедневно. Уровень удовлетворённости работой решения (NPS) достиг 71%, а Adoption rate составляет 40–50%. KPI по надёжности доставок с 2022 года вырос на 3%, а количество доставок с выявленными проблемами снизилось на 37%.
Работа над проектом продолжается, команда «РУЛОГ» и iiii Tech расширяет набор источников данных и увеличивает частоту их обновления.
Мнение
Инфраструктура Yandex Cloud помогла нам обеспечить непрерывность бизнеса в части данных и реорганизовать IT-архитектуру решения. Доступность облачного сервиса стабильно высокая, это гарантирует надёжность системы и нужное качество услуг.