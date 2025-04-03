Как «РУЛОГ» внедрил аналитику и повысил эффективность логистики

«РУЛОГ» разработала цифровые сервисы и аналитические решения, которые позволили упростить, оптимизировать и ускорить работу по всей цепочке поставок, от производителя до клиента. Эти сервисы анализируют данные, строят сценарии и разрабатывают планы действий в обычных и чрезвычайных ситуациях. Благодаря этому совершенствуется работа цепочки поставок.

Логистическая платформа использует несколько корпоративных и бэк-офисных систем и интегрируется с программным обеспечением клиентов. В последние годы выросли риски вендорлока и недоступности сервисов. Поэтому компания решила полностью локализовать платформу, создать надёжное хранилище данных и разработать новый аналитический модуль. Для этого «РУЛОГ» рассмотрела несколько предложений партнёрства. В результате к проекту подключили партнёра Yandex Cloud, компанию iiii Tech — IT-интегратора, который занимается разработкой и внедрением аналитических платформ.

При этом для «РУЛОГ» было важно:

сохранить доступность и целостность данных;

предоставить бизнесу актуальную информацию, отчёты и аналитику для быстрого и качественного принятия решений;

создать базу отчётности и единый реестр отчётов;

защитить и обеспечить доступность информации с помощью единого хранилища данных;

обеспечить одновременный доступ к информации из новых и старых систем;

внедрить инструменты анализа и визуализации.

Первоначально платформа «РУЛОГ» размещалась в инфраструктуре зарубежного облачного провайдера, но компания решила локализовать проект. При этом нужно было перенести систему в сжатые сроки. Когда команда iiii Tech начала создавать хранилище, большая часть систем «РУЛОГ» уже была развёрнута в инфраструктуре Yandex Cloud, поэтому новый проект решили реализовать здесь же.

Команда учла, что облачная платформа предоставляет необходимые для построения хранилища данных управляемые сервисы. Также специалисты отметили, что в Yandex Cloud можно настроить автоматизированное развёртывание с помощью скриптов, легко масштабировать проект и контролировать бюджет. На начало проекта Yandex Cloud уже была зрелой и отказоустойчивой платформой, предоставляла качественные услуги и имела отзывчивую службу поддержки.