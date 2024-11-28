Как «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 60% сократил количество инцидентов

Страховая компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» работает на российском рынке более 30 лет, имеет сеть филиалов и представительств во всех субъектах РФ и входит в список системно значимых компаний России. Среди клиентов — крупные энергетические, нефтеперерабатывающие, металлургические и машиностроительные предприятия, строительные, телекоммуникационные, производственные, транспортные и лизинговые компании, банки, медицинские учреждения и сотни тысяч частных клиентов.

Ключевой канал взаимодействия компании с клиентами — сервис «ЭНЕРГОГАРАНТ» с личным кабинетом пользователя. Изначально архитектура сервиса была монолитной, и его развернули на единственном сервере в облаке IaaS с локальной базой данных. Код сервиса обновляли вручную. Инфраструктура и архитектура ограничивали масштабирование сервиса и влияли на отказоустойчивость. Кроме того, компания была вынуждена держать резерв мощностей на случай пиковых нагрузок.

Чтобы улучшить качество обслуживания, компания решила изменить архитектуру проекта и искала для новой версии развитую облачную инфраструктуру, включающую управляемые сервисы. Кроме того, платформа должна была соответствовать требованиям 152-ФЗ «О персональных данных» и отраслевому стандарту по безопасности финансовых и банковских операций ГОСТ Р 57580.1-2017.

Компания выбирала облачного провайдера среди ведущих игроков IT-рынка России. Основные требования: наличие управляемых сервисов для Kubernetes, СУБД PostgreSQL и MySQL, GitLab, балансировщика нагрузки, а также возможность самостоятельно управлять облачными ресурсами.

Изучив предложения на рынке, команда выбрала Yandex Cloud. Платформа подходила под все технические и регуляторные требования компании, имела качественную документацию и предоставляла возможность управлять инструментами IaC. Дополнительными плюсами стали прозрачная тарификация и поддержка инфраструктуры и ПО со стороны команды Yandex Cloud в режиме 24/7.