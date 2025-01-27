Как нейросети меняют науку и учебный процесс: примеры использования ИИ в образовании

По данным McKinsey, 72% компаний уже внедрили GPT хотя бы для одной бизнес‑задачи. Сфера образования в этом направлении развивается медленнее: согласно ЮНЕСКО, лишь 10% учреждений разработали политику или официальное руководство по использованию генеративного искусственного интеллекта. Помимо этого, всего 16% преподавателей российских вузов использовали ИИ в учебном процессе, в то время как 65% студентов уже знают , что такое нейросети и как ими пользоваться.

Один из факторов, который мешает внедрению технологий искусственного интеллекта в образовании, — непонимание, в каких сценариях его стоит применять. Рассказываем, какие задачи можно решать быстрее и эффективнее с помощью генеративного ИИ. Статья будет полезна студентам, преподавателям, ректорам и научным сотрудникам вузов.

Нейросети как новые инструменты в системе образования Нейросети как новые инструменты в системе образования

Большие языковые модели, или LLM — новое поколение нейросетей, гибче и мощнее предыдущих. Именно на них основан генеративный искусственный интеллект, который может создавать текст, изображение, аудио или видео по запросу пользователя.

Одна из самых известных LLM — ChatGPT от OpenAI. Большая языковая модель Яндекса называется YandexGPT . Вы сталкивались с её работой, если хотя бы раз пользовались навыком Алисы «Давай придумаем» или поиском Нейро. Кроме того, модель интегрирована по API в работу многих внешних сервисов и систем. Например, сайт Text.ru использует YandexGPT для суммаризации текста, а НИУ ВШЭ — для помощи абитуриентам с подборкой курса.

В образовательной системе есть множество способов применять генеративный ИИ. Преподавателям вузов он помогает автоматизировать рутину: проверку тестов, написание отчётов. Также с помощью нейросетей можно подготовиться к лекциям: сгенерировать иллюстрации, фото или видео, структурировать собранный из разных источников материал в единую лекцию или пересказать готовую лекцию, чтобы методисту не пришлось делать этого вручную.

По данным «Ведомостей», чаще всего искусственный интеллект в высшем образовании применяют преподаватели компьютерных наук, реже — гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.

Что касается студентов, согласно опросу Forbes, чаще всего они используют нейросети, чтобы написать и отредактировать текст или код, перевести что‑то с одного языка на другой. А иногда генерируют иллюстрации, обрабатывают фото и используют ответы LLM для самопроверки. Кроме того, генеративный ИИ помогает реализовывать научные или студенческие проекты.

Использование ИИ в образовании: плюсы и минусы Использование ИИ в образовании: плюсы и минусы

Искусственный интеллект полезен для автоматизации рутинных задач. По оценкам Национальной технологической инициативы (НТИ), нейросети в 4–5 раз сокращают время работы преподавателей, освобождая больше возможностей для творческого поиска и научной деятельности.

Ещё один важный плюс искусственного интеллекта — он может разнообразить научный процесс: подсказать, как составить оптимальный учебный план или необычное практическое задание.

Но есть и минусы. Во‑первых, важно критически относиться к результатам работы нейросетей: даже самые хорошие из них до сих пор часто ошибаются.

Во‑вторых, может пострадать качество учебного процесса — иногда соблазн попросить искусственный интеллект сделать за тебя домашнее задание слишком велик.

Примеры использования нейросетей в сфере образования и в науке Примеры использования нейросетей в сфере образования и в науке

Для студентов и абитуриентов Для студентов и абитуриентов

МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана использовали ИИ для создания виртуального преподавателя по программированию. С помощью нейросети сервис анализирует уровень знаний студента и выявляет слабые места. Затем он составляет индивидуальную образовательную программу, предлагая актуальные по сложности задачи на изучение нового материала либо на закрепление уже изученного. На сайте представлено более 7 тыс. задач на разные темы.

В НИУ ВШЭ внедрили генеративную модель в чат‑бот на сайте и в телеграм‑канале вуза. Искусственный интеллект помогает абитуриентам выбрать подходящую образовательную программу на основе информации об их интересах. Более 70% пользователей оставили о сервисе положительные отзывы. Более подробно об этом кейсе рассказал директор по порталу НИУ ВШЭ Дмитрий Коптюбенко на вебинаре «YandexGPT для образовательных и научных проектов».