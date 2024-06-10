Нагрузочное тестирование под ключ с Yandex Load Testing

Во всех сценариях важна не только атака приложения запросами, но и сбор полученных результатов, их анализ и хранение.

С помощью анализа результатов тестирования можно найти слабые места информационной системы, которые приводят к отказу. Кроме того, анализ помогает увидеть тренды производительности — в какой момент она начинает снижаться — и определить, какие ресурсы нужны (например, для поддержания скорости).

Хранение данных позволяет сравнивать результаты тестирований, полученных в разное время, на разных платформах, с разными настройками и другими параметрами. Так можно выбирать оптимальный релиз или самую эффективную платформу для размещения приложения.

Все эти сценарии нужны для одной глобальной цели — обеспечить безотказную работу приложений и сервисов, чтобы пользователи, клиенты, покупатели или заказчики остались довольны, а предприятие не несло убытки от простоя.

Например, белорусская компания RocketData, разработчик SaaS‑платформы управления онлайн‑присутствием и репутацией бренда, использует Yandex Load Testing, чтобы рассчитывать частоту запросов к кластеру на стадии подготовки к производству. Компания перенесла все продукты и данные в Yandex Cloud и смогла масштабировать проект за счёт использования облачных ресурсов, ускорить работу и снизить количество инфраструктурных инцидентов. Подробнее о кейсе RocketData — в нашем блоге.

К базовым инструментам тестирования можно отнести генераторы нагрузки Apache JMeter, Pandora и Phantom. Они предназначены для эмулирования нагрузки на сервис согласно заданным параметрам. Это опенсорс‑решения: их можно самостоятельно установить, настроить и использовать. Установка доступна как в локальной инфраструктуре, так и в любом из публичных облаков. Для анализа результатов (изучения логов, переноса в таблицы и ручной визуализации) не обойтись без навыков администрирования и разработки.

Можно выбрать готовое облачное решение:

Нагрузочное тестирование Azure предлагает полный набор инструментов, включая агенты тестирования, модули анализа и дашборды для визуализации данных. Минусы: высокая стоимость решения Azure и размещение на зарубежных серверах, что влечёт за собой труднодоступный сервис для российских компаний, среднего и малого бизнеса.

Нагрузочное тестирование Distributed Load Testing от AWS . Не готовое коробочное решение, а набор инструкций, методик и скриптов технологий AWS и открытого ПО для развёртывания внутри облака.

Универсальным решением может стать Yandex Load Testing — облачный сервис нагрузочного тестирования и анализа производительности.

Как работает Yandex Load Testing Как работает Yandex Load Testing

Возможности сервиса решают главные задачи нагрузочного тестирования:

настраивать генераторы нагрузки на виртуальных машинах и проводить тесты;

собирать профили нагрузки, чтобы определить, какую нагрузку подавать на сервер;

сохранять результаты в хранилище, создавать на их базе отчёты для анализа и проводить сравнение результатов тестов;

создавать графики зависимостей интегральных показателей от времени и дашборды регрессий.

В архитектуре решения два основных блока: виртуальные машины с генераторами нагрузки и облачный сервис для управления тестами и анализа результатов. Настроить параметры тестирования можно через форму или с помощью конфигурационного файла.