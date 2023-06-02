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С 30 июня новые цены будут действовать только для клиентов, начавших платное потребление Yandex Tracker после 29 июня.
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Если вы уже используете платный тариф Yandex Tracker или подключите его до 29 июня, для вас сохранятся прежние условия до конца 2023 года.
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С 1 января 2024 года новые цены вступят в силу для всех клиентов, использующих платный тариф.
Изменение тарифов для Yandex Tracker
Рассказываем про тарифы, которые начнут действовать для новых пользователей Yandex Tracker с 30 июня 2023 года.
За последние два года Yandex Tracker, сервис для управления задачами и совместной работы над проектами, активно развивался. С 2021 года число пользователей Yandex Tracker выросло в 5 раз, он стал по-настоящему популярным на российском рынке, при этом его тарифы не менялись. За последние два года мы внесли в сервис более 4500 доработок и улучшений, основанных на реальных фичреквестах. Подробнее обо всех изменениях рассказывали в статьях «Yandex Tracker: обновлённый интерфейс и новые возможности» и «Большое обновление Yandex Tracker для компаний».
Чтобы не останавливаться на достигнутом и продолжить развивать Yandex Tracker в соответствии с самыми актуальными запросами рынка, мы обновляем тарифы на использование сервиса. Команда продукта активно работает над тем, чтобы делать его удобнее и проще для наших пользователей и при этом сохранить одни из самых выгодных тарифов на рынке.
Yandex Tracker
Тарифы
Мероприятия
1. Количество пользователей с полным доступом.
2. Стоимость Yandex Tracker за одного пользователя, в месяц. Цена указана с учетом НДС. При использовании промокодов могут применяться пониженные тарифы.