Изменение тарифов для Yandex Tracker

За последние два года Yandex Tracker, сервис для управления задачами и совместной работы над проектами, активно развивался. С 2021 года число пользователей Yandex Tracker выросло в 5 раз, он стал по-настоящему популярным на российском рынке, при этом его тарифы не менялись. За последние два года мы внесли в сервис более 4500 доработок и улучшений, основанных на реальных фичреквестах. Подробнее обо всех изменениях рассказывали в статьях «Yandex Tracker: обновлённый интерфейс и новые возможности» и «Большое обновление Yandex Tracker для компаний».

Чтобы не останавливаться на достигнутом и продолжить развивать Yandex Tracker в соответствии с самыми актуальными запросами рынка, мы обновляем тарифы на использование сервиса. Команда продукта активно работает над тем, чтобы делать его удобнее и проще для наших пользователей и при этом сохранить одни из самых выгодных тарифов на рынке.