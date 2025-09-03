Условия акции «Миграция в Yandex Cloud с поддержкой инженеров»

Термины и определения, используемые в настоящих условиях акции (далее — «Условия»):

Грант — скидка, которая предоставляется Участникам акции на использование Сервисов Платформы «Облачные Сервисы Казахстан». Размер скидки соответствует размеру гранта. Скидка применяется к итоговой стоимости потребленных услуг.

Участник — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие критериям, указанным в п. 5 настоящих Условий.

Понятия, указанные с заглавной буквы, но не расшифрованные в настоящих Условиях, трактуются в соответствии с условиями Договора, размещенного по адресу: https://yandex.ru/legal/cloud_oferta.

Организатором акции является Товарищество с ограниченной ответственностью «Облачные Сервисы Казахстан» (БИН:210140006471) (далее — «Организатор»). Акция проводится с 1 сентября 2025 года по 30 сентября 2025 года (включительно). Место проведения акции: в сети «Интернет» по адресу https://yandex.cloud/ru/expert-migration. Принимая участие в акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими Условиями, размещенными в сети «Интернет» по адресу: https://yandex.cloud/ru/expert-migration. В акции могут принять участие только Участники, которые соответствуют следующим условиям: 5.1. На дату подачи заявки на участие в акции не являются действующим клиентом Платформы «Облачные Сервисы Казахстан» осуществляющим платное потребление Сервисов Платформы; 5.2. Зарегистрированы на территории РК; Для участия в акции необходимо не позднее 30 сентября 2025 года оставить заявку по адресу: https://yandex.cloud/ru/expert-migration, а также осуществить акцепт Оферты на заключение договора на использование сервисов Платформы «Облачные Сервисы Казахстан», размещенной по адресу: https://yandex.ru/legal/cloud_oferta после согласования поданной заявки. Участникам акции, удовлетворяющим требованиям, указанным в п. 5 настоящих Условий, а также выполнившим условия п. 6 предоставляется Грант на Сервисы Платформы «Облачные Сервисы Казахстан», покрывающий первоначальную стоимость миграции и тестирования проекта в части использования Сервисов Платформы. Указанная сумма предварительно должна быть подтверждена Участником, а также согласована с представителем Организатора. Максимальный размер всех Грантов, предоставленных Участнику в рамках настоящей акции не может превышать 3 000 000 (трех миллионов) тенге. Участие в акции верифицируется и подтверждается представителем Организатора посредством телефонного звонка. Грант начисляется на платежный аккаунт в течение 5 (пяти) рабочих дней после подтверждения представителем Организатора о соответствии Участника правилам настоящей акции. Начисленный Грант может быть использован для получения скидки на оплату потреблённых Сервисов Платформы «Облачные Сервисы Казахстан» в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его предоставления. По истечении указанного периода скидка, предоставляемая Грантом, становится недействительна. Грант, не может использоваться в отношении следующих Сервисов: Yandex StoreDoc, Yandex Managed Service for Elasticsearch и Yandex Cloud Marketplace.

13.Организатор акции оставляет за собой право отказать любому Участнику в участии в акции на любом этапе и в выплате вознаграждения, включая, но не ограничиваясь случаями нарушения Условий или совершения недобросовестных действий.

14.Яндекс вправе в любой момент прекратить проведение акции путем публикации соответствующего уведомления или с использованием программно-технических средств Сервиса или по электронной почте.