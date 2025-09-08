Лёгкая миграция в облако с поддержкой инженеров Yandex Cloud
Перенесите инфраструктуру в Yandex Cloud с полной поддержкой наших инженеров. Используйте нашу экспертизу для развития IT-продуктов.
Подайте заявку до 30 сентября 2025 года и мы покроем все расходы на миграцию.
Почему стоит мигрировать с помощью инженеров Yandex Cloud
Готовые решения и высокий уровень насмотренности
Команда инженеров участвовала в большом количестве различных проектов, и этот опыт позволяет им предлагать эффективные решения и внедрять их быстрее и качественнее, используя готовые шаблоны.
Экспертиза в управляемых сервисах
Инженеры Yandex Cloud специализируются на использовании управляемых решений, они помогут вам построить архитектуру с их грамотным применением.
Без доступа к вашим данным
Инженеры не получают доступ к вашим данным. Для миграции понадобится технический специалист с доступом на вашей стороне, которого полностью сопроводят наши инженеры.
До 30 сентября 2025 года миграция за наш счёт
При подаче заявки на миграцию до 30 сентября 2025 года мы компенсируем все затраты на услуги команды инженеров Yandex Cloud и инфраструктуру для миграции и тестирования*.
Сейчас самое время для миграции, если
Как происходит миграция
Мы с вами свяжемся
После заявки мы позвоним вам в течение одного рабочего дня, чтобы познакомиться и обсудить проект. Вы сможете задать вопросы и уточнить нюансы.
Предложим архитектуру проекта и составим план переезда
Вместе с вашим техническим специалистом определим цели и задачи, спроектируем оптимальную и эффективную архитектуру и подготовим план миграции в облако.
Предоставим полную поддержку при миграции
Типовые проекты наши инженеры поддержат сами, а при более комплексных задачах мы предложим услуги проверенного партнёра. Независимо от сложности проекта мы обеспечим полную и грамотную миграцию, даже если у вашей команды нет экспертизы в облаках.
Протестируем проект и подскажем, как оптимизировать затраты
Будем с вами до полной реализации вашего проекта, вместе протестируем его и убедимся, что всё работает. А после реализации будем готовы помочь оптимизировать затраты в облаке до 20%.
Примеры проектов
Перенос сервисов в облачный кластер Kubernetes®
Запрос
Помощь в миграции новых сервисов в Yandex Managed Service for Kubernetes® ввиду отсутствия экспертизы в работе с облаками.
Что сделали
Написали манифест Terraform для развёртывания регионального кластера Yandex Managed Service for Kubernetes® и помогли перенести кластер быстро и без потерь.
Дополнительно рекомендовали и подключили Yandex Application Load Balancer и Yandex Smart Web Security для защиты от DDoS-атак.
Срок
4–6 недель.
Миграция интернет-магазина из Bitrix в облако
Запрос
Миграция интернет-магазина из VMBitrix в облачную виртуальную машину.
Что сделали
Инженеры предложили оптимизировать инфраструктуру и реализовали полноценную миграцию в Yandex Managed Service for Kubernetes®. Для этого они контейнеризировали приложение и перенесли его в кластер.
Кроме того, рекомендовали и перенесли базу данных MySQL© из on-premise в Yandex Managed Service for MySQL© с несколькими нодами для повышения отказоустойчивости.
Срок
6–8 недель.
Полная миграция инфраструктуры в облако
Запрос
Миграция сервисов аналитики в Yandex Managed Service for Clickhouse®
Что сделали
Инженеры предложили полноценную облачную архитектуру, помогли контейнеризировать и мигрировать среды разработки и производства в Yandex Managed Service for Kubernetes.
Помимо этого рекомендовали и разместили веб-приложение в Yandex Managed Service for Apache Kafka® и реализовали изначальный запрос на миграцию сервисов аналитики в Yandex Managed Service for Clickhouse®.
Срок
1–2 недели.
У вас другой проект для миграции?
Расскажите о своём проекте, заполнив форму. Мы рассмотрим запрос и свяжемся с вами. Детальные сроки спрогнозируем после обсуждения запроса.
Используйте лучшие технологии для бизнеса
Переезжайте в Yandex Cloud с полной поддержкой инженеров
*После того, как проект оценит менеджер. До 3 000 000 тенге. Полные условия акции «Миграция в Yandex Cloud с поддержкой инженеров».