Инженеры предложили оптимизировать инфраструктуру и реализовали полноценную миграцию в Yandex Managed Service for Kubernetes®. Для этого они контейнеризировали приложение и перенесли его в кластер.

Кроме того, рекомендовали и перенесли базу данных MySQL© из on-premise в Yandex Managed Service for MySQL© с несколькими нодами для повышения отказоустойчивости.