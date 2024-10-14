Подключить сервер BareMetal к Yandex Cloud Backup
- Подготовьте облако к работе
- Создайте сервисный аккаунт
- Активируйте Cloud Backup
- Арендуйте тестовый сервер
- Подключитесь к серверу
- Установите агент Cloud Backup
- Привяжите сервер к политике резервного копирования
- Запустите создание резервной копии
- Восстановите сервер из резервной копии
- Как отказаться от аренды и удалить ресурсы
Важно
Сервис Yandex BareMetal доступен только в регионе Россия.
Вы можете подключить существующий сервер BareMetal к Cloud Backup и настроить на нем резервное копирование данных.
Информацию о том, как подключить сервер BareMetal к Cloud Backup при его заказе, см. в инструкции Арендовать сервер Yandex BareMetal с подключением к Cloud Backup.
Подробнее о работе с серверами BareMetal см. в разделе Пошаговые инструкции для сервиса Yandex BareMetal.
Подключение к Cloud Backup поддерживается для серверов под управлением следующих операционных систем:
- CentOS 7;
- Debian 10;
- Debian 11;
- Ubuntu 16.04 LTS;
- Ubuntu 18.04 LTS;
- Ubuntu 20.04 LTS;
- Ubuntu 22.04 LTS;
- Ubuntu 24.04 LTS.
Чтобы подключить существующий сервер к Cloud Backup:
- Подготовьте облако к работе.
- Создайте сервисный аккаунт.
- Активируйте Cloud Backup.
- Арендуйте тестовый сервер.
- Подключитесь к серверу.
- Установите агент Cloud Backup.
- Привяжите сервер к политике резервного копирования.
- Запустите создание резервной копии.
- Восстановите сервер из резервной копии.
См. также Как отказаться от аренды и удалить ресурсы.
Подготовьте облако к работе
Зарегистрируйтесь в Yandex Cloud и создайте платежный аккаунт:
- Перейдите в консоль управления, затем войдите в Yandex Cloud или зарегистрируйтесь.
- На странице Yandex Cloud Billing убедитесь, что у вас подключен платежный аккаунт, и он находится в статусе
ACTIVEили
TRIAL_ACTIVE. Если платежного аккаунта нет, создайте его и привяжите к нему облако.
Если у вас есть активный платежный аккаунт, вы можете создать или выбрать каталог, в котором будет работать ваша инфраструктура, на странице облака.
Подробнее об облаках и каталогах.
Необходимые платные ресурсы
В стоимость поддержки инфраструктуры входит:
- плата за аренду сервера (см. тарифы Yandex BareMetal);
- плата за подключенный к сервису Cloud Backup сервер BareMetal и объем резервных копий (см. тарифы Yandex Cloud Backup).
Трафик, передаваемый между Yandex BareMetal и сервисом Yandex Cloud Backup, не тарифицируется.
Создайте сервисный аккаунт
-
В консоли управления выберите каталог, в котором вы хотите арендовать сервер BareMetal.
-
В списке сервисов выберите Identity and Access Management.
-
Нажмите кнопку Создать сервисный аккаунт.
-
Введите имя сервисного аккаунта. Требования к формату имени:
- длина — от 2 до 63 символов;
- может содержать строчные буквы латинского алфавита, цифры и дефисы;
- первый символ — буква, последний — не дефис.
-
Нажмите Добавить роль и назначьте сервисному аккаунту роли
backup.editorи
baremetal.editor.
-
Нажмите Создать.
-
Выберите сервисный аккаунт, созданный ранее, нажав на строку с его именем.
-
На верхней панели нажмите кнопку Создать новый ключ.
-
Выберите пункт Создать авторизованный ключ.
-
Выберите алгоритм шифрования и нажмите кнопку Создать.
-
В открывшемся окне нажмите кнопку Скачать файл с ключами и нажмите Закрыть.
Авторизованный ключ сервисного аккаунта понадобится в дальнейшем.
Активируйте Cloud Backup
Чтобы активировать сервис, у вас должна быть минимальная роль
backup.editor на каталог, в котором вы хотите арендовать сервер и подключить его к Cloud Backup.
Активация сервиса запускает работу провайдера резервного копирования. Подробнее о провайдере резервного копирования и передаваемых ему данных см. в Активация сервиса и провайдер резервного копирования.
-
В консоли управления выберите каталог, в котором вы хотите арендовать сервер и подключить его к Cloud Backup.
-
В списке сервисов выберите Cloud Backup.
-
Если сервис Cloud Backup еще не активирован, нажмите Активировать.
Если кнопки Активировать нет, значит, сервис уже активирован. Переходите к следующему шагу.
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду
yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров
--folder-name или
--folder-id.
-
Посмотрите описание команды CLI для активации сервиса:
yc backup provider activate --help
-
Активируйте сервис в каталоге по умолчанию:
yc backup provider activate --async
Где
--async— отображение информации о прогрессе операции. Необязательный параметр.
Результат:
id: cdgmnefxiatx******** description: activate provider created_at: "2024-10-14T09:03:47.960564Z" created_by: ajec1gaqcmtr******** modified_at: "2024-10-14T09:03:47.960564Z" done: true metadata: '@type': type.googleapis.com/yandex.cloud.backup.v1.ActivateProviderMetadata folder_id: b1go3el0d8fs******** response: '@type': type.googleapis.com/google.protobuf.Empty value: {}
После активации автоматически создаются следующие политики резервного копирования:
Default daily— ежедневное создание инкрементальной копии с сохранением последних 15 копий.
Default weekly— еженедельное создание инкрементальной копии с сохранением последних 15 копий.
Default monthly— ежемесячное создание инкрементальной копии с сохранением последних 15 копий.
Если вы не хотите их создавать, используйте параметр
--skip-default-policy.
После активации автоматически создаются следующие политики резервного копирования:
Default daily— ежедневное создание инкрементальной копии с сохранением последних 15 копий.
Default weekly— еженедельное создание инкрементальной копии с сохранением последних 15 копий.
Default monthly— ежемесячное создание инкрементальной копии с сохранением последних 15 копий.
Арендуйте тестовый сервер
Если у вас уже арендован сервер с подходящей ОС, перейдите к шагу Подключитесь к серверу. Обратите внимание на необходимые сетевые разрешения на сервере.
-
В консоли управления выберите каталог, в котором хотите арендовать сервер.
-
В списке сервисов выберите BareMetal и нажмите кнопку Заказать сервер.
-
В поле Зона доступности выберите зону доступности, в которой будет арендован сервер.
-
В поле Пул выберите пул, из которого будет арендован сервер.
-
В блоке Конфигурация выберите подходящую конфигурацию сервера.
-
(Опционально) В блоке Диск настройте разметку дисков:
-
Нажмите кнопку Настроить разделы диска.
-
Укажите параметры разделов. Чтобы создать новый раздел, нажмите кнопку Добавить раздел.
Чтобы самостоятельно собрать RAID-массивы и настроить разделы дисков, нажмите кнопку Разобрать RAID.
-
Нажмите кнопку Сохранить.
Примечание
Параметры разметки диска важны для дальнейшего восстановления сервера из резервной копии. Подробнее см. в инструкции Восстановить виртуальную машину или сервер Yandex BareMetal из резервной копии.
-
-
В блоке Образ выберите опцию
Marketplaceи операционную систему, поддерживаемую в Cloud Backup.
-
В блоке Условия аренды:
- В поле Число серверов укажите
1.
-
В поле Период аренды выберите период, на который вы заказываете аренду:
1 день,
1 месяц,
3 месяца,
6 месяцевили
1 год.
По окончании указанного периода аренда сервера будет автоматически продлена на такой же период. Прервать аренду в течение указанного периода аренды нельзя, но можно отказаться от дальнейшего продления аренды сервера.
- В поле Число серверов укажите
-
В блоке Приватная сеть в поле Приватная подсеть выберите существующую приватную подсеть или нажмите кнопку Создать, чтобы создать новую.
-
В блоке Публичная сеть в поле Публичный адрес выберите способ назначения публичного адреса:
Из эфемерной подсети— чтобы назначить случайный IP-адрес. Если необходимо получить IP-адрес при создании сервера через запрос к DHCP-серверу, включите опцию Назначить по DHCP.
-
Из выделенной подсети— чтобы назначить IP-адрес из диапазона адресов выделенной публичной подсети.
В появившемся поле выберите публичную подсеть или нажмите кнопку Заказать, чтобы заказать новую.
Важно
В выделенной публичной подсети отсутствует DHCP-сервер, поэтому на сетевом интерфейсе сервера, подключенного к такой подсети, необходимо вручную настраивать статический IP-адрес из диапазона публичных IP-адресов, доступных в выбранной публичной подсети, а также задать адрес шлюза по умолчанию.
Чтобы агент Cloud Backup мог обмениваться данными с серверами провайдера резервного копирования, на сервере должен быть обеспечен сетевой доступ к IP-адресам ресурсов сервиса Cloud Backup согласно таблице:
Диапазон портов Протокол Назначение CIDR блоки
80
TCP
CIDR
213.180.193.0/24
80
TCP
CIDR
213.180.204.0/24
443
TCP
CIDR
84.47.172.0/24
443
TCP
CIDR
84.201.181.0/24
443
TCP
CIDR
178.176.128.0/24
443
TCP
CIDR
213.180.193.0/24
443
TCP
CIDR
213.180.204.0/24
7770-7800
TCP
CIDR
84.47.172.0/24
8443
TCP
CIDR
84.47.172.0/24
44445
TCP
CIDR
51.250.1.0/24
-
-
В блоке Доступ:
-
В поле Пароль воспользуйтесь одним из вариантов создания пароля для root-пользователя:
-
Чтобы сгенерировать пароль для root-пользователя, выберите опцию
Новый парольи нажмите кнопку Сгенерировать.
Важно
Этот вариант предусматривает ответственность пользователя за безопасность пароля. Сохраните сгенерированный пароль в надежном месте: он не сохраняется в Yandex Cloud, и после заказа сервера вы не сможете посмотреть его.
-
Чтобы использовать пароль root-пользователя, сохраненный в секрете Yandex Lockbox, выберите опцию
Секрет Lockbox:
В полях Имя, Версия и Ключ выберите соответственно секрет, его версию и ключ, в которых сохранен ваш пароль.
Если у вас еще нет секрета Yandex Lockbox, нажмите кнопку Создать, чтобы создать его.
Этот вариант позволяет вам как задать собственный пароль (тип секрета
Пользовательский), так и использовать пароль, сгенерированный автоматически (тип секрета
Генерируемый).
-
-
В поле Открытый SSH-ключ выберите SSH-ключ, сохраненный в вашем профиле пользователя организации.
Если в вашем профиле нет сохраненных SSH-ключей или вы хотите добавить новый ключ:
-
Нажмите кнопку Добавить ключ.
-
Задайте имя SSH-ключа.
-
Выберите вариант:
-
Ввести вручную— вставьте содержимое открытого SSH-ключа. Пару SSH-ключей необходимо создать самостоятельно.
-
Загрузить из файла— загрузите открытую часть SSH-ключа. Пару SSH-ключей необходимо создать самостоятельно.
-
Сгенерировать ключ— автоматическое создание пары SSH-ключей.
При добавлении сгенерированного SSH-ключа будет создан и загружен архив с парой ключей. В ОС на базе Linux или macOS распакуйте архив в папку
/home/<имя_пользователя>/.ssh. В ОС Windows распакуйте архив в папку
C:\Users\<имя_пользователя>/.ssh. Дополнительно вводить открытый ключ в консоли управления не требуется.
-
-
Нажмите кнопку Добавить.
SSH-ключ будет добавлен в ваш профиль пользователя организации. Если в организации отключена возможность добавления пользователями SSH-ключей в свои профили, добавленный открытый SSH-ключ будет сохранен только в профиле пользователя внутри создаваемого ресурса.
-
-
-
В блоке Информация о сервере:
- В поле Имя введите имя сервера.
- (Опционально) В поле Описание добавьте описание сервера.
- (Опционально) В поле Метки задайте метки.
-
Нажмите кнопку Заказать сервер.
-
Посмотрите описание команды для аренды сервера:
yc baremetal server create --help
-
Получите список конфигураций:
yc baremetal configuration list
-
Арендуйте сервер:
yc baremetal server create \ --hardware-pool-id <пул> \ --configuration-id <идентификатор_конфигурация> \ --storage "partition={type=<файловая_система>,size-gib=<размер_раздела>,mount-point=<точка_монтирования>},raid-type=<уровень RAID-массива>,disk={id=<номер_диска>,size-gib=<размер_диска>,type=<тип_диска>}" \ --os-settings "image-id=<идентификатор_образа>,image-name=<имя_образа>,ssh-key-public=<содержимое_открытого_SSH-ключа>,ssh-key-user-id=<идентификатор_пользователя_SSH-ключа>,password-plain-text=<пароль_пользователя>,password-lockbox-secret={secret-id=<идентификатор_секрета>,version-id=<версия_секрета>,key=<ключ_секрета>}" \ --rental-period-id <период_аренды> \ --network-interfaces private-subnet-id=<идентификатор_приватной_подсети> \ --network-interfaces public-subnet-id=<идентификатор_публичной_подсети> \ --name <имя_сервера> \ --description "<описание_сервера>" \ --labels <ключ_метки>=<значение_метки>
Где:
-
--hardware-pool-id— пул, из которого будет арендован сервер.
-
--configuration-id— идентификатор конфигурации сервера.
-
--storage— настройки разметки дисков. Необязательный параметр. Возможные настройки:
-
partition— раздел диска:
type— файловая система. Возможные значения:
Ext3,
Ext4,
Swap,
Xfs.
size-gib— размер раздела в гигабайтах.
mount-point— точка монтирования.
-
-
disk— диск:
id— номер диска.
size-gib— размер диска в гигабайтах.
type— тип диска
-
-
raid-type— уровень RAID-массива.
Примечание
Параметры разметки диска важны для дальнейшего восстановления сервера из резервной копии. Подробнее см. в инструкции Восстановить виртуальную машину или сервер Yandex BareMetal из резервной копии.
-
-
--os-settings— настройки операционной системы. Чтобы арендовать сервер без операционной системы, пропустите этот параметр. Возможные настройки:
-
image-id— идентификатор одного из доступных публичных образов ОС в Yandex Cloud Marketplace.
-
image-name— имя одного из доступных публичных образов ОС в Yandex Cloud Marketplace.
-
ssh-key-public— содержимое открытого SSH-ключа. Пару SSH-ключей для подключения к серверу по SSH необходимо создать самостоятельно.
-
ssh-key-user-id— идентификатор пользователя SSH-ключа.
-
password-plain-text— пароль root-пользователя.
Важно
Этот вариант предусматривает ответственность пользователя за безопасность пароля. Сохраните сгенерированный пароль в надежном месте: он не сохраняется в Yandex Cloud, и после заказа сервера вы не сможете посмотреть его.
-
password-lockbox-secret— секрет Yandex Lockbox:
secret-id— идентификатор секрета.
version-id— версия секрета.
key— ключ секрета.
-
Установить операционную систему из собственного ISO-образа вы сможете позднее.
-
-
--rental-period-id— период аренды сервера. Возможные значения:
1 day,
1 month,
3 months,
6 monthsили
1 year.
По окончании указанного периода аренда сервера будет автоматически продлена на такой же период. Прервать аренду в течение указанного периода аренды нельзя, но можно отказаться от дальнейшего продления аренды сервера.
-
--network-interfaces— сетевые настройки:
private-subnet-id— идентификатор приватной подсети.
public-subnet-id— идентификатор выделенной публичной подсети. Необязательный параметр.
Важно
В выделенной публичной подсети отсутствует DHCP-сервер, поэтому на сетевом интерфейсе сервера, подключенного к такой подсети, необходимо вручную настраивать статический IP-адрес из диапазона публичных IP-адресов, доступных в выбранной публичной подсети, а также задать адрес шлюза по умолчанию.
Чтобы агент Cloud Backup мог обмениваться данными с серверами провайдера резервного копирования, на сервере должен быть обеспечен сетевой доступ к IP-адресам ресурсов сервиса Cloud Backup согласно таблице:
Диапазон портов Протокол Назначение CIDR блоки
80
TCP
CIDR
213.180.193.0/24
80
TCP
CIDR
213.180.204.0/24
443
TCP
CIDR
84.47.172.0/24
443
TCP
CIDR
84.201.181.0/24
443
TCP
CIDR
178.176.128.0/24
443
TCP
CIDR
213.180.193.0/24
443
TCP
CIDR
213.180.204.0/24
7770-7800
TCP
CIDR
84.47.172.0/24
8443
TCP
CIDR
84.47.172.0/24
44445
TCP
CIDR
51.250.1.0/24
-
--name— имя сервера.
--description— описание сервера. Необязательный параметр.
--labels— метки сервера. Необязательный параметр.
-
Сохраните имя и идентификатор сервера, они понадобятся в дальнейшем.
Подробнее об аренде сервера см. в документации BareMetal.
Подключитесь к серверу
- В консоли управления выберите каталог, которому принадлежит сервер.
- В списке сервисов выберите BareMetal.
- В строке с нужным сервером нажмите значок и выберите Запустить KVM-консоль.
- В открывшемся окне нажмите кнопку KVM-консоль.
Для подключения к серверу необходимо указать его публичный IP-адрес, который можно узнать в консоли управления, в поле Публичный адрес блока Сетевые настройки на странице сервера.
-
В терминале выполните команду:
ssh root@<публичный_IP-адрес_сервера>
При первом подключении к серверу появится предупреждение о неизвестном хосте:
The authenticity of host '51.250.83.243 (51.250.83.243)' can't be established. ED25519 key fingerprint is SHA256:6Mjv93NJDCaf/vu3NYwiLQK4tKI+4cfLtkd********. This key is not known by any other names. Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
-
Введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
-
Введите пароль, который вы указали при создании сервера, и нажмите Enter.
Для подключения к серверу необходимо указать его публичный IP-адрес, который можно узнать в консоли управления, в поле Публичный адрес блока Сетевые настройки на странице сервера.
Убедитесь, что учетная запись Windows обладает правами на чтение файлов в папке с ключами.
-
Для подключения к серверу в командной строке выполните команду:
ssh root@<публичный_IP-адрес_сервера>
При первом подключении к серверу появится предупреждение о неизвестном хосте:
The authenticity of host '89.169.132.223 (89.169.132.223)' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:DfjfFB+in0q0MGi0HnqLNMdHssLfm1yRanB********. Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
-
Введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
-
Введите пароль, который вы указали при создании сервера, и нажмите Enter.
Установите агент Cloud Backup
-
Скопируйте на сервер файл с авторизованным ключом сервисного аккаунта, созданным ранее. Для этого на локальной машине выполните команду:
scp <путь_к_файлу_с_авторизованным_ключом_на_локальной_машине> \ root@<публичный_IP-адрес_сервера>:<абсолютный_путь_к_каталогу_на_сервере>
-
Установите Yandex Cloud CLI. Для этого на сервере выполните команду:
curl -sSL https://storage.yandexcloud.net/yandexcloud-yc/install.sh | bash
-
Установите необходимые пакеты и утилиты:Debian/UbuntuCentOS
apt update && apt install -y jq
yum install epel-release -y && \ yum update -y && \ yum install jq -y && \ yum install wget -y
-
Аутентифицируйтесь в Yandex Cloud CLI от имени сервисного аккаунта:
yc config set service-account-key <абсолютный_путь_к_авторизованному_ключу>
-
Получите IAM-токен:
yc iam create-token
-
Установите агент Cloud Backup, указав полученный ранее IAM-токен сервисного аккаунта:
wget https://storage.yandexcloud.kz/backup-distributions/agent_installer_bms.sh && \ sudo bash ./agent_installer_bms.sh \ -t=<IAM-токен>
Дождитесь сообщения о регистрации агента Cloud Backup:
... Agent registered with id D9CA44FC-716A-4B3B-A702-C6**********
Привяжите сервер к политике резервного копирования
Резервные копии создаются в Cloud Backup только в рамках политик резервного копирования. По умолчанию серверы BareMetal не привязаны ни к одной политике.
Чтобы привязать сервер к политике резервного копирования:
-
В консоли управления выберите каталог, в котором вы хотите привязать сервер к политике.
-
В списке сервисов выберите Cloud Backup.
-
На панели слева выберите Политики копирования.
-
Выберите политику, к которой вы хотите привязать сервер.
При необходимости создайте новую политику резервного копирования.
-
В блоке Привязанные ресурсы нажмите кнопку Привязать ресурс.
-
В открывшемся окне выберите вкладку Серверы BareMetal и в списке серверов выберите нужный сервер.
-
Нажмите кнопку Привязать.
-
Посмотрите описание команды CLI для привязки сервера BareMetal к политике:
yc backup policy apply --help
-
Узнайте идентификатор политики, к которой вы хотите привязать сервер:
yc backup policy list
Результат:
+----------------------+----------------------+---------+---------+---------------------+---------------------+ | ID | FOLDER ID | NAME | ENABLED | CREATED AT | UPDATED AT | +----------------------+----------------------+---------+---------+---------------------+---------------------+ | abc7n3wln123******** | ghi681qpe789******** | policy1 | true | 2023-07-03 09:12:02 | 2023-07-03 09:12:43 | | deflqbiwc456******** | ghi681qpe789******** | policy2 | true | 2023-07-07 14:58:23 | 2023-07-07 14:58:23 | +----------------------+----------------------+---------+---------+---------------------+---------------------+
При необходимости создайте новую политику резервного копирования.
-
Узнайте идентификатор сервера, который нужно привязать. Для этого в консоли управления в списке сервисов нужного каталога выберите BareMetal. Идентификаторы указаны в списке серверов в поле Идентификатор.
-
Привяжите сервер к политике резервного копирования, указав ее идентификатор:
yc backup policy apply <идентификатор_политики> \ --instance-ids <идентификатор_сервера>
Где
--instance-ids— идентификатор привязываемого к политике сервера BareMetal.
Подробнее о команде читайте в справочнике CLI.
Запустите создание резервной копии
Примечание
Если для организации дискового пространства защищаемого ресурса вы используете LVM, ознакомьтесь с особенностями восстановления ресурсов с LVM в Cloud Backup.
Чтобы запустить создание резервной копии сервера BareMetal вне расписания политики резервного копирования:
- В консоли управления выберите каталог, в котором находится политика резервного копирования.
- В списке сервисов выберите Cloud Backup.
- На панели слева выберите Серверы BareMetal.
- В строке с нужным сервером нажмите и выберите Создать резервную копию.
- В открывшемся окне выберите политику резервного копирования, в соответствии с которой будет создана резервная копия, и нажмите Создать.
Запустится процесс создания резервной копии сервера BareMetal. Прогресс создания копии будет отображаться в строке соответствующего сервера в поле Статус сервера.
Выполните команду, указав идентификаторы политики резервного копирования и сервера:
yc backup policy execute \
--id <идентификатор_политики> \
--instance-id <идентификатор_сервера>
Дождитесь завершения операции.
Также вы можете выполнить команду в асинхронном режиме с помощью параметра
--async и отслеживать процесс резервного копирования с помощью команды yc backup resource list-tasks.
Восстановите сервер из резервной копии
Примечание
Восстановить резервную копию ВМ на сервер BareMetal или резервную копию сервера BareMetal на ВМ невозможно.
Если вам нужно восстановить резервную копию с одного сервера на другой, или если на исходном сервере была переустановлена операционная система, заново установите агент Cloud Backup на этом сервере.
Чтобы избежать ошибок при восстановлении из резервной копии, перед восстановлением рекомендуется сопоставить параметры дисков и разделов резервной копии с параметрами дисков и разделов ВМ или сервера Yandex BareMetal. Подробнее см. в разделе Посмотреть параметры дисков и разделов в резервной копии.
Совет
Если на сервере использовался RAID-массив, рекомендуется восстанавливать резервную копию на сервер с аналогичной конфигурацией разделов. Также рекомендуется устанавливать размеры разделов не меньше, чем на исходном сервере.
Чтобы восстановить сервер из резервной копии:
- В консоли управления выберите каталог, в котором находится резервная копия.
- В списке сервисов выберите Cloud Backup.
- На панели слева выберите Резервные копии и откройте вкладку Серверы BareMetal.
- В строке с резервной копией, из которой нужно восстановить сервер BareMetal, нажмите и выберите Восстановить сервер BareMetal.
- В открывшемся окне выберите сервер, из которого была создана выбранная резервная копия. В списке этот сервер будет отмечен как
(текущий).
- Нажмите кнопку Восстановить.
Будет запущен процесс восстановления сервера BareMetal из резервной копии — дождитесь его завершения.
-
Получите список резервных копий сервера, указав его идентификатор:
yc backup backup list \ --instance-id <идентификатор_сервера>
Сохраните идентификатор (
ID) резервной копии.
-
Восстановите сервер из резервной копии, указав их идентификаторы:
yc backup backup recover \ --destination-instance-id="<идентификатор_сервера>" \ --source-backup-id="<идентификатор_резервной_копии>"
Будет запущен процесс восстановления сервера BareMetal из резервной копии — дождитесь его завершения.
Также вы можете выполнить команду в асинхронном режиме с помощью параметра
--asyncи отслеживать процесс резервного копирования с помощью команды yc backup resource list-tasks.
Подробнее о команде
yc backup backup recoverсм. в справочнике CLI.
Важно
После восстановления сервера BareMetal из резервной копии другого сервера сетевой доступ к целевому серверу может оказаться невозможным. Это связано с тем, что из резервной копии были восстановлены сетевые настройки исходного сервера, а именно — MAC-адреса сетевых интерфейсов.
Чтобы восстановить работу сети на целевой машине, обновите MAC-адреса в настройках сетевых интерфейсов сервера с помощью KVM-консоли. Актуальные MAC-адреса можно получить в ОС сервера с помощью команды
ip a или в консоли управления на странице с информацией о сервере в блоках Публичная сеть и Приватная сеть. Подробнее о настройке сетевых интерфейсов в конкретной операционной системе см. в документации этой операционной системы.
Как отказаться от аренды и удалить ресурсы
- Откажитесь от аренды сервера BareMetal.
- Удалите резервную копию в Cloud Backup с помощью CLI.