Проанализировать состояние дисков сервера BareMetal с помощью утилиты HW Watcher
Если в процессе работы с сервером BareMetal вы столкнулись с ошибками чтения/записи данных на диски, отказом диска или RAID-массива, вы можете выполнить диагностику сервера, которая позволит определить источник проблемы и сформирует отчет для отправки в службу технической поддержки.
Примечание
Использовать утилиту
HW Watcher можно только на серверах под управлением ОС Linux.
Сформируйте отчет
Чтобы сформировать отчет о состоянии системы с помощью утилиты
HW Watcher:
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Подключитесь к серверу с ОС Linux по SSH, выполнив в терминале команду:
ssh root@<публичный_IP-адрес_сервера>
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Скачайте утилиту:
wget https://storage.yandexcloud.kz/baremetal/support/hwcheck
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Добавьте root-пользователю права на выполнение скачанного исполняемого файла:
chmod u+x hwcheck
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Запустите скачанную утилиту:
./hwcheck
В результате файлы отчета будут сохранены в архив:
... Save data to archive: hwcheck_my-sample-server-_2025-05-27_20-31-04.tgz
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Чтобы посмотреть отчеты о состоянии отдельных дисков сервера, распакуйте полученный архив, указав его имя:
tar -xvzf <имя_файла_с_архивом_отчета>
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В директории
driveпосмотрите список файлов с отчетами о состоянии дисков:
ls ./drive/ -l
Результат:
total 24 -rw-r--r-- 1 root root 8957 May 27 20:31 sda-smartctl -rw-r--r-- 1 root root 8957 May 27 20:31 sdb-smartctl
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Посмотрите содержимое файла с отчетом о нужном диске — идентификатор дискового устройства указан в имени файла:
cat ./drive/sda-smartctl
В числе прочего, на экран будет выведена таблица со значениями SMART-атрибутов диска:
... SMART Attributes Data Structure revision number: 1 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE 5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 010 - 0 9 Power_On_Hours -O--CK 086 086 000 - 67715 12 Power_Cycle_Count -O--CK 099 099 000 - 108 177 Wear_Leveling_Count PO--C- 062 062 005 - 1182 179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot PO--C- 100 100 010 - 0 180 Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot PO--C- 100 100 010 - 17618 181 Program_Fail_Cnt_Total -O--CK 100 100 000 - 0 182 Erase_Fail_Count_Total -O--CK 100 100 000 - 0 183 Runtime_Bad_Block PO--C- 100 100 010 - 0 184 End-to-End_Error PO--CK 100 100 097 - 0 187 Reported_Uncorrect -O--CK 100 100 000 - 0 190 Airflow_Temperature_Cel -O--CK 074 049 000 - 26 195 Hardware_ECC_Recovered -O-RC- 200 200 000 - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count -OSRCK 100 100 000 - 0 202 Unknown_SSD_Attribute PO--CK 100 100 010 - 0 235 Unknown_Attribute -O--C- 099 099 000 - 68 241 Total_LBAs_Written -O--CK 099 099 000 - 2179265164499 ||||||_ K auto-keep |||||__ C event count ||||___ R error rate |||____ S speed/performance ||_____ O updated online |______ P prefailure warning ...
Вы можете самостоятельно проанализировать полученные результаты или обратиться за помощью в службу технической поддержки.
Отправьте отчет в службу технической поддержки
Чтобы отправить полученный отчет в службу технической поддержки:
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Скопируйте отчет с сервера на ваш локальный компьютер, выполнив команду в терминале локального компьютера:
scp root@<публичный_IP-адрес_сервера>:/root/<имя_файла_с_архивом_отчета> ./
В результате файл с отчетом будет сохранен в текущую директорию на вашем локальном компьютере.
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Создайте обращение в службу технической поддержки.
В обращении подробно опишите возникшую с сервером проблему и приложите сохраненный архив с отчетом.