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Реферальная программа Yandex Cloud

Минимум задержек и максимум прибыли. Привлекайте клиентов в Yandex Cloud по реферальной ссылке, остальное мы сделаем за вас.

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Почему клиенты выбирают Yandex Cloud?

Модульная система

На платформе доступны сервисы для решения любых задач и построения полноценной инфраструктуры без необходимости писать код для интеграции.

Моментальная масштабируемость

Можно развернуть инфраструктуру для нового сервиса в несколько кликов и повышать его производительность по мере роста потребностей бизнеса.

Отказоустойчивость с гарантией

Данные автоматически реплицируются между хостами в разных зонах доступности. Это гарантирует работоспособность системы в любых ситуациях.

Опытная команда

Мы вкладываемся в развитие проектов с открытым исходным кодом и активно взаимодействуем с IТ‑сообществом. Нам доверяют более 23 000 клиентов и крупнейшие сервисы Яндекса.

Сертифицированная облачная платформа

Yandex Cloud предоставляет наивысший уровень безопасности, платформа соответствует требованиям 152‑ФЗ, GDPR, ISO, PCI DSS и других отраслевых стандартов.

Снижение затрат и быстрый возврат инвестиций

Переход в облако позволяет существенно снизить расходы на оборудование и его администрирование, оптимизировать затраты на ОС и СУБД.

Что такое реферальная программа Yandex Cloud?

Реферальная программа Yandex Cloud — это наиболее простой тип партнёрства, который даже не требует опыта работы с облачными технологиями.

Вы просто привлекаете клиентов на платформу, они регистрируются с помощью вашей реферальной ссылки, вы получаете партнёрскую комиссию в размере 10%, а вся операционная работа остаётся на стороне Yandex Cloud.

Зачем становиться реферальным партнёром Yandex Cloud?

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Новые возможности

Откройте новое направление для вашей компании и масштабируйте бизнес за счёт продажи облачных сервисов.

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Передовые технологии

Решайте задачи ваших клиентов с помощью широких возможностей и технологий Яндекса, а также всемирно известных open source решений.

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Минимальные трудозатраты

Зарабатывайте с минимумом усилий. Вся работа по проектам и документооборот полностью остаются на стороне Yandex Cloud.

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Бесплатное обучение

Вам доступны бесплатные курсы, лабораторные работы и разбор сценариев работы от наших экспертов. Всё это поможет вашей сейлз‑команде и инженерам построить новый бизнес.

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Гранты и поддержка

Получайте гранты на ресурсы платформы Yandex Сloud и поддержку нашей команды для привлечения первых заказчиков.

Подходит компаниям без опыта в облачных технологиях

Веб-студии

  • Используйте несложные сценарии продаж размещения сайта и разработки в облаке
  • Повышайте отказоустойчивость и безопасность веб‑сервисов ваших клиентов
  • Масштабируйте веб‑ресурсы заказчиков в пиковые сезоны

Маркетинговые агентства

  • Создавайте кастомизируемые решения маркетинговой, мобильной и веб‑аналитики для заказчиков
  • Используйте бесплатный BI‑инструмент, сокращайте затраты на лицензии, инфраструктуру, техподдержку
  • Предоставляйте аналитику для внешних партнёров и контрагентов

IТ‑аутсорсеры

  • Разверните инфраструктуру заказчика в облаке
  • Администрируйте ресурсы быстро и без усилий
  • Гибко настраивайте ресурсы и управляйте ими в условиях ограниченного бюджета

Грант 10 000 руб. на привлечение первого заказчика

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Что реферальные партнёры говорят о Yandex Cloud?

Партнёрство с Yandex Cloud является для MiOps одним из самых главных конкурентных преимуществ. Весь набор предлагаемых Yandex Cloud сервисов помогает нам разворачивать и поддерживать ИТ‑инфраструктуру клиентов на самом высоком уровне. Надеемся и далее развивать наше сотрудничество, предоставляя клиентам современные отказоустойчивые технологии
Владимир Толстихин,
CEO «MiOps»

Частые вопросы

Как присоединиться к партнёрской программе?

Просто заполните форму. Мы свяжемся с вами, проконсультируем по всем вопросам, расскажем о возможных сценариях сотрудничества и поможем вступить в программу.

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