Реферальная программа Yandex Cloud
Минимум задержек и максимум прибыли. Привлекайте клиентов в Yandex Cloud по реферальной ссылке, остальное мы сделаем за вас.
Почему клиенты выбирают Yandex Cloud?
Модульная система
На платформе доступны сервисы для решения любых задач и построения полноценной инфраструктуры без необходимости писать код для интеграции.
Моментальная масштабируемость
Можно развернуть инфраструктуру для нового сервиса в несколько кликов и повышать его производительность по мере роста потребностей бизнеса.
Отказоустойчивость с гарантией
Данные автоматически реплицируются между хостами в разных зонах доступности. Это гарантирует работоспособность системы в любых ситуациях.
Опытная команда
Мы вкладываемся в развитие проектов с открытым исходным кодом и активно взаимодействуем с IТ‑сообществом. Нам доверяют более 23 000 клиентов и крупнейшие сервисы Яндекса.
Сертифицированная облачная платформа
Yandex Cloud предоставляет наивысший уровень безопасности, платформа соответствует требованиям 152‑ФЗ, GDPR, ISO, PCI DSS и других отраслевых стандартов.
Снижение затрат и быстрый возврат инвестиций
Переход в облако позволяет существенно снизить расходы на оборудование и его администрирование, оптимизировать затраты на ОС и СУБД.
Что такое реферальная программа Yandex Cloud?
Что такое реферальная программа Yandex Cloud?
Реферальная программа Yandex Cloud — это наиболее простой тип партнёрства, который даже не требует опыта работы с облачными технологиями.
Вы просто привлекаете клиентов на платформу, они регистрируются с помощью вашей реферальной ссылки, вы получаете партнёрскую комиссию в размере 10%, а вся операционная работа остаётся на стороне Yandex Cloud.
Зачем становиться реферальным партнёром Yandex Cloud?
Новые возможности
Откройте новое направление для вашей компании и масштабируйте бизнес за счёт продажи облачных сервисов.
Передовые технологии
Решайте задачи ваших клиентов с помощью широких возможностей и технологий Яндекса, а также всемирно известных open source решений.
Минимальные трудозатраты
Зарабатывайте с минимумом усилий. Вся работа по проектам и документооборот полностью остаются на стороне Yandex Cloud.
Бесплатное обучение
Вам доступны бесплатные курсы, лабораторные работы и разбор сценариев работы от наших экспертов. Всё это поможет вашей сейлз‑команде и инженерам построить новый бизнес.
Гранты и поддержка
Получайте гранты на ресурсы платформы Yandex Сloud и поддержку нашей команды для привлечения первых заказчиков.
Подходит компаниям без опыта в облачных технологиях
Веб-студии
- Используйте несложные сценарии продаж размещения сайта и разработки в облаке
- Повышайте отказоустойчивость и безопасность веб‑сервисов ваших клиентов
- Масштабируйте веб‑ресурсы заказчиков в пиковые сезоны
Маркетинговые агентства
- Создавайте кастомизируемые решения маркетинговой, мобильной и веб‑аналитики для заказчиков
- Используйте бесплатный BI‑инструмент, сокращайте затраты на лицензии, инфраструктуру, техподдержку
- Предоставляйте аналитику для внешних партнёров и контрагентов
IТ‑аутсорсеры
- Разверните инфраструктуру заказчика в облаке
- Администрируйте ресурсы быстро и без усилий
- Гибко настраивайте ресурсы и управляйте ими в условиях ограниченного бюджета
Грант 10 000 руб. на привлечение первого заказчика
Что реферальные партнёры говорят о Yandex Cloud?
Частые вопросы
Как присоединиться к партнёрской программе?
Как присоединиться к партнёрской программе?
Просто заполните форму. Мы свяжемся с вами, проконсультируем по всем вопросам, расскажем о возможных сценариях сотрудничества и поможем вступить в программу.
Сколько моя компания сможет заработать?
Сколько моя компания сможет заработать?
Наша компания раньше не работала с облаками. Что делать?
Наша компания раньше не работала с облаками. Что делать?
Есть ли ограничения по числу клиентов, которых мы можем пригласить через реферальную программу?
Есть ли ограничения по числу клиентов, которых мы можем пригласить через реферальную программу?
Как организована выплата премии?
Как организована выплата премии?