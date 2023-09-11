Реферальная программа Yandex Cloud — это наиболее простой тип партнёрства, который даже не требует опыта работы с облачными технологиями.

Вы просто привлекаете клиентов на платформу, они регистрируются с помощью вашей реферальной ссылки, вы получаете партнёрскую комиссию в размере 10%, а вся операционная работа остаётся на стороне Yandex Cloud.