Yandex Cloud для веб‑студий и digital‑агентств

Партнёрская премия по реферальной программе составляет 10% от потребления ваших клиентов ежемесячно в течение года после регистрации заказчика в системе (но не более 100 000 руб. с одного клиента в месяц).

Продавая другие решения и оказывая дополнительные услуги, партнёры могут существенно увеличить свою прибыль: по нашей статистике, на 1 рубль, потраченный клиентом на платформе, приходится 7—25 рублей на профессиональные сервисы партнёра.