Yandex Cloud для веб‑студий и digital‑агентств
Масштабируйте продажи, предлагая клиентам новые возможности для развития интернет‑бизнеса в Yandex Cloud.
Почему клиенты размещают веб‑сервисы в Yandex Cloud?
Готовые образы и управляемые сервисы
Образы виртуальных машин с различными системами управления контентом (CMS), управляемые базы данных для размещения бэкенда, Docker‑контейнеры и другие готовые решения.
Отказоустойчивость и безопасность
Yandex Cloud размещается в безопасном периметре трёх географически распределённых дата‑центров и соответствует требованиям 152‑ФЗ, GDPR, ISO и PCI DSS, физические хосты объединены в HA‑кластеры, а каналы связи дублируются.
Автоматическое масштабирование
Гибкая и масштабируемая инфраструктура Yandex Cloud обеспечит доступность вашего сайта даже в периоды пикового спроса. В обычное время объём потребляемых ресурсов уменьшится, и вы заплатите только за фактическое использование.
Мониторинг работы и анализ данных
Собирайте метрики о загрузке сервисов и приложений, чтобы быстрее находить неисправности и возможные точки отказа. Контролируйте складские запасы, заказы, поставщиков и другие характеристики вашего интернет‑ресурса в реальном времени.
Готовая платформа e‑com и интеграция с 1С без ограничений
Готовая платформа для e‑commerce c «1С‑Битрикс» или OpenCart на ВМ с подключённым сервисом управляемых БД. Обмен данными между товарным каталогом системы 1С и сайтом без ограничений по скорости и производительности.
Дополнительные возможности
Расширьте возможности вашего веб‑приложения сервисами платформы Yandex Cloud. Анализ и визуализация больших данных, создание голосовых помощников и чат‑ботов с искусственным интеллектом, защита от DDoS‑атак — всё это платформа позволяет легко подключить.
Зачем веб‑студии становиться партнёром Yandex Cloud?
Новые возможности
Откройте новое направление на растущем и прибыльном рынке и масштабируйте свой бизнес за счёт продажи облачных сервисов.
Передовые технологии
Решайте задачи клиентов эффективнее, предложив им широкие возможности Yandex Cloud для размещения веб‑ресурса в облаке или построения полноценной e‑commerce платформы.
Две модели сотрудничества
Зарабатывайте по удобной для вас модели. Получайте партнёрскую премию за новых клиентов по реферальной программе или увеличьте доход за счёт оказания услуг по переносу веб‑ресурсов в облако.
Бесплатное обучение
Курсы, лабораторные работы, разбор сценариев. Обучите ваших продавцов и инженеров для быстрого запуска нового бизнеса.
Гранты и поддержка
Получите гранты на ресурсы Yandex Cloud и поддержку нашей команды для привлечения первых заказчиков.
Грант 10 000 рублей на привлечение первого заказчика
Два типа партнёрства
Прямой партнёр
Реализует комплексные проекты на базе сервисов Yandex Cloud. Создаёт и поддерживает инфраструктуру заказчика, ведёт документооборот, развивает свою экспертизу и продукты.
Реферальный партнёр
Минимум издержек и максимум прибыли. Привлекает клиента в Yandex Cloud по реферальной ссылке. Проектные работы и документооборот полностью на стороне Yandex Cloud.
Что веб‑студии говорят о Yandex Cloud?
Специальные условия по продаже Yandex Tracker
Получайте партнёрскую премию до 55% за продажи сервиса Yandex Tracker
Стать партнёром
Наши эксперты расскажут вам о возможностях сотрудничества и ответят на все вопросы
Частые вопросы
Как присоединиться к партнёрской программе?
Как присоединиться к партнёрской программе?
Просто заполните форму. Мы свяжемся с вами, проконсультируем по всем вопросам, расскажем о возможных сценариях сотрудничества и поможем вступить в программу.
Сколько мы сможем заработать?
Сколько мы сможем заработать?
Наша компания раньше не работала с облаками. Что делать?
Наша компания раньше не работала с облаками. Что делать?
Есть ли ограничения по числу клиентов, которых мы можем пригласить через реферальную программу?
Есть ли ограничения по числу клиентов, которых мы можем пригласить через реферальную программу?
Как организована выплата премии?
Как организована выплата премии?