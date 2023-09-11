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Yandex Cloud для веб‑студий и digital‑агентств

Масштабируйте продажи, предлагая клиентам новые возможности для развития интернет‑бизнеса в Yandex Cloud.

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Почему клиенты размещают веб‑сервисы в Yandex Cloud?

Готовые образы и управляемые сервисы

Образы виртуальных машин с различными системами управления контентом (CMS), управляемые базы данных для размещения бэкенда, Docker‑контейнеры и другие готовые решения.

Отказоустойчивость и безопасность

Yandex Cloud размещается в безопасном периметре трёх географически распределённых дата‑центров и соответствует требованиям 152‑ФЗ, GDPR, ISO и PCI DSS, физические хосты объединены в HA‑кластеры, а каналы связи дублируются.

Автоматическое масштабирование

Гибкая и масштабируемая инфраструктура Yandex Cloud обеспечит доступность вашего сайта даже в периоды пикового спроса. В обычное время объём потребляемых ресурсов уменьшится, и вы заплатите только за фактическое использование.

Мониторинг работы и анализ данных

Собирайте метрики о загрузке сервисов и приложений, чтобы быстрее находить неисправности и возможные точки отказа. Контролируйте складские запасы, заказы, поставщиков и другие характеристики вашего интернет‑ресурса в реальном времени.

Готовая платформа e‑com и интеграция с 1С без ограничений

Готовая платформа для e‑commerce c «1С‑Битрикс» или OpenCart на ВМ с подключённым сервисом управляемых БД. Обмен данными между товарным каталогом системы 1С и сайтом без ограничений по скорости и производительности.

Дополнительные возможности

Расширьте возможности вашего веб‑приложения сервисами платформы Yandex Cloud. Анализ и визуализация больших данных, создание голосовых помощников и чат‑ботов с искусственным интеллектом, защита от DDoS‑атак — всё это платформа позволяет легко подключить.

Зачем веб‑студии становиться партнёром Yandex Cloud?

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Новые возможности

Откройте новое направление на растущем и прибыльном рынке и масштабируйте свой бизнес за счёт продажи облачных сервисов.

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Передовые технологии

Решайте задачи клиентов эффективнее, предложив им широкие возможности Yandex Cloud для размещения веб‑ресурса в облаке или построения полноценной e‑commerce платформы.

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Две модели сотрудничества

Зарабатывайте по удобной для вас модели. Получайте партнёрскую премию за новых клиентов по реферальной программе или увеличьте доход за счёт оказания услуг по переносу веб‑ресурсов в облако.

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Бесплатное обучение

Курсы, лабораторные работы, разбор сценариев. Обучите ваших продавцов и инженеров для быстрого запуска нового бизнеса.

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Гранты и поддержка

Получите гранты на ресурсы Yandex Cloud и поддержку нашей команды для привлечения первых заказчиков.

Грант 10 000 рублей на привлечение первого заказчика

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Два типа партнёрства

Прямой партнёр

Реализует комплексные проекты на базе сервисов Yandex Cloud. Создаёт и поддерживает инфраструктуру заказчика, ведёт документооборот, развивает свою экспертизу и продукты.

Реферальный партнёр

Минимум издержек и максимум прибыли. Привлекает клиента в Yandex Cloud по реферальной ссылке. Проектные работы и документооборот полностью на стороне Yandex Cloud.

Что веб‑студии говорят о Yandex Cloud?

Благодаря партнерству с Yandex Cloud мы запустили новое направление в нашей компании и очень быстро вырастили его до целевых показателей. Платформа и сервисы Yandex Cloud быстро развиваются, что постоянно дает нам конкурентные преимущества и открывает безграничные возможности для работы
Алексей Васильев,
Руководитель компании «ИнтернетЭксперт»

Специальные условия по продаже Yandex Tracker

Получайте партнёрскую премию до 55% за продажи сервиса Yandex Tracker

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