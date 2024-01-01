PREVIEWYandex Serverless Integrations
Yandex Serverless Integrations — это сервис для настройки интеграций и управления ими с помощью serverless-технологий в Yandex Cloud.
Serverless Integrations позволяет:
- разрабатывать микросервисные архитектуры без необходимости конфигурировать виртуальные машины;
- создавать и автоматизировать рабочие процессы для реагирования на инциденты безопасности;
- автоматизировать бизнес-операции;
- настраивать пайпланы CI/CD;
- разрабатывать событийно-ориентированные приложения на базе serverless, используя оркестрацию и хореографию, чтобы организовывать взаимодействие между событиями и управлять ими.
Workflows и EventRouter находятся на стадии Preview.
О том, как управлять API-шлюзами, которые поддерживают спецификацию OpenAPI 3.0 и набор расширений для взаимодействия с сервисами Yandex Cloud, читайте в документации Yandex API Gateway.
Начало работы c Workflows
Создайте рабочий процесс и запустите его
Начало работы c EventRouter
Создайте шину и передайте через нее данные
Концепции
Читайте подробнее про концепции Serverless Integrations
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса
Справочник API Workflows (англ.)
Описание методов HTTP API Workflows
Справочник API EventRouter (англ.)
Описание методов HTTP API EventRouter