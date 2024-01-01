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Yandex Serverless Integrations

PREVIEWYandex Serverless Integrations

Yandex Serverless Integrations — это сервис для настройки интеграций и управления ими с помощью serverless-технологий в Yandex Cloud.
Serverless Integrations позволяет:
  • разрабатывать микросервисные архитектуры без необходимости конфигурировать виртуальные машины;
  • создавать и автоматизировать рабочие процессы для реагирования на инциденты безопасности;
  • автоматизировать бизнес-операции;
  • настраивать пайпланы CI/CD;
  • разрабатывать событийно-ориентированные приложения на базе serverless, используя оркестрацию и хореографию, чтобы организовывать взаимодействие между событиями и управлять ими.
Workflows и EventRouter находятся на стадии Preview.
О том, как управлять API-шлюзами, которые поддерживают спецификацию OpenAPI 3.0 и набор расширений для взаимодействия с сервисами Yandex Cloud, читайте в документации Yandex API Gateway.