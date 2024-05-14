Сбросить пароль администратора Windows Server
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Обновлена 14 мая 2024 г.
Важно
Если у вас нет агента сброса паролей, установите его.
При первом подключении к ВМ по RDP нужно сбросить пароль администратора, установленный по умолчанию, и сгенерировать новый.
Консоль управления
- В консоли управления выберите сервис Compute Cloud.
- Выберите нужную ВМ.
- Нажмите кнопку Сбросить пароль.
- В открывшемся окне нажмите кнопку Сгенерировать пароль.
Важно
Обязательно сохраните сгенерированный пароль. Он перестанет отображаться в консоли управления после того, как вы закроете окно.