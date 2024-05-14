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Yandex Compute Cloud

Сбросить пароль администратора Windows Server

Статья создана
Обновлена 14 мая 2024 г.

Важно

Если у вас нет агента сброса паролей, установите его.

При первом подключении к ВМ по RDP нужно сбросить пароль администратора, установленный по умолчанию, и сгенерировать новый.

  1. В консоли управления выберите сервис Compute Cloud.
  2. Выберите нужную ВМ.
  3. Нажмите кнопку Сбросить пароль.
  4. В открывшемся окне нажмите кнопку Сгенерировать пароль.

Важно

Обязательно сохраните сгенерированный пароль. Он перестанет отображаться в консоли управления после того, как вы закроете окно.

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