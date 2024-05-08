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Yandex API Gateway

Отключить домен

Статья создана
Обновлена 8 мая 2024 г.

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором находится шлюз.

  2. В списке сервисов выберите API Gateway.

  3. Нажмите на имя нужного шлюза.

  4. Перейдите в раздел Домены.

  5. В строке с доменом нажмите кнопку и выберите Отключить.

  6. Подтвердите отключение.

  7. Удалите ресурсную запись, созданную при подключении домена к API-шлюзу:

    • Если ваш домен делегирован Cloud DNS:

      1. В списке сервисов выберите Cloud DNS.
      2. Выберите зону, в которой находится домен.
      3. Нажмите в строке записи со значком и выберите Удалить.
      4. Подтвердите удаление.

    • Если вашим доменом управляет сторонний DNS-провайдер, удалите запись на странице управления доменом вашего провайдера.

Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.

По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра --folder-name или --folder-id.

  1. Посмотрите описание команды CLI для отключения домена:

    yc serverless api-gateway remove-domain --help

  2. Выполните команду:

    yc serverless api-gateway remove-domain <идентификатор_API-шлюза> --domain-id <идентификатор_домена>

  3. Удалите ресурсную запись, созданную при подключении домена к API-шлюзу:

    • Если ваш домен делегирован Cloud DNS:

      1. Получите список всех записей в зоне DNS, указав идентификатор этой зоны:

        yc dns zone list-records <идентификатор_зоны_DNS>

        Нужная запись имеет тип ANAME и значение вида <идентификатор_шлюза>.apigw.yandexcloud.net.

      2. Удалите запись:

        yc dns zone delete-records <идентификатор_зоны_DNS> \
  --record "<доменное_имя> <TTL> <тип_записи> <значение>"

    • Если вашим доменом управляет сторонний DNS-провайдер, удалите запись на странице управления доменом вашего провайдера.

Чтобы отключить домен от API-шлюза, воспользуйтесь методом REST API removeDomain для ресурса ApiGateway или вызовом gRPC API ApiGatewayService/RemoveDomain.

Удалите ресурсную запись, созданную при подключении домена к API-шлюзу:

  • Если ваш домен делегирован Cloud DNS, воспользуйтесь методом REST API updateRecordSets для ресурса DnsZone или вызовом gRPC API DnsZoneService/UpdateRecordSets.

  • Если вашим доменом управляет сторонний DNS-провайдер, удалите запись на странице управления доменом вашего провайдера.

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