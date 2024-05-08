Отключить домен
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В консоли управления выберите каталог, в котором находится шлюз.
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В списке сервисов выберите API Gateway.
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Нажмите на имя нужного шлюза.
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Перейдите в раздел Домены.
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В строке с доменом нажмите кнопку и выберите Отключить.
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Подтвердите отключение.
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Удалите ресурсную запись, созданную при подключении домена к API-шлюзу:
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Если ваш домен делегирован Cloud DNS:
- В списке сервисов выберите Cloud DNS.
- Выберите зону, в которой находится домен.
- Нажмите в строке записи со значком и выберите Удалить.
- Подтвердите удаление.
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Если вашим доменом управляет сторонний DNS-провайдер, удалите запись на странице управления доменом вашего провайдера.
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Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра
--folder-name или
--folder-id.
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Посмотрите описание команды CLI для отключения домена:
yc serverless api-gateway remove-domain --help
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Выполните команду:
yc serverless api-gateway remove-domain <идентификатор_API-шлюза> --domain-id <идентификатор_домена>
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Удалите ресурсную запись, созданную при подключении домена к API-шлюзу:
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Если ваш домен делегирован Cloud DNS:
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Получите список всех записей в зоне DNS, указав идентификатор этой зоны:
yc dns zone list-records <идентификатор_зоны_DNS>
Нужная запись имеет тип
ANAMEи значение вида
<идентификатор_шлюза>.apigw.yandexcloud.net.
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Удалите запись:
yc dns zone delete-records <идентификатор_зоны_DNS> \ --record "<доменное_имя> <TTL> <тип_записи> <значение>"
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Если вашим доменом управляет сторонний DNS-провайдер, удалите запись на странице управления доменом вашего провайдера.
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Чтобы отключить домен от API-шлюза, воспользуйтесь методом REST API removeDomain для ресурса ApiGateway или вызовом gRPC API ApiGatewayService/RemoveDomain.
Удалите ресурсную запись, созданную при подключении домена к API-шлюзу:
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Если ваш домен делегирован Cloud DNS, воспользуйтесь методом REST API updateRecordSets для ресурса DnsZone или вызовом gRPC API DnsZoneService/UpdateRecordSets.
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Если вашим доменом управляет сторонний DNS-провайдер, удалите запись на странице управления доменом вашего провайдера.