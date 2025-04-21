Получить список трейлов
Статья создана
Улучшена
Обновлена 21 апреля 2025 г.
Консоль управления
CLI
API
- В консоли управления перейдите в каталог, в котором хотите посмотреть список трейлов.
- Выберите сервис Audit Trails.
- На странице Трейлы отобразится список трейлов.
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду
yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров
--folder-name или
--folder-id.
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Посмотрите описание команды CLI для просмотра списка трейлов:
yc audit-trails trail list --help
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Получите список трейлов:
yc audit-trails trail list
Результат:
+----------------------+--------------+--------+-------------------+ | ID | NAME | STATUS | FILTERS | +----------------------+--------------+--------+-------------------+ | cnp82sb0phnm******** | trailfromapi | ACTIVE | storage compute | | | | | management.events | | cnp8v52idttr******** | tf-trail | ACTIVE | storage compute | | | | | mdb.postgresql | | cnpnkcubr529******** | test-2 | ACTIVE | compute | +----------------------+--------------+--------+-------------------+
Чтобы посмотреть список трейлов, воспользуйтесь методом REST API list для ресурса Trail или вызовом gRPC API TrailService/List.