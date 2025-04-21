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Получить список трейлов

Статья создана
Улучшена
Обновлена 21 апреля 2025 г.
  1. В консоли управления перейдите в каталог, в котором хотите посмотреть список трейлов.
  2. Выберите сервис Audit Trails.
  3. На странице Трейлы отобразится список трейлов.

Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.

По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров --folder-name или --folder-id.

  1. Посмотрите описание команды CLI для просмотра списка трейлов:

    yc audit-trails trail list --help

  2. Получите список трейлов:

    yc audit-trails trail list

    Результат:

    +----------------------+--------------+--------+-------------------+
|          ID          |     NAME     | STATUS |      FILTERS      |
+----------------------+--------------+--------+-------------------+
| cnp82sb0phnm******** | trailfromapi | ACTIVE | storage compute   |
|                      |              |        | management.events |
| cnp8v52idttr******** | tf-trail     | ACTIVE | storage compute   |
|                      |              |        | mdb.postgresql    |
| cnpnkcubr529******** | test-2       | ACTIVE | compute           |
+----------------------+--------------+--------+-------------------+

Чтобы посмотреть список трейлов, воспользуйтесь методом REST API list для ресурса Trail или вызовом gRPC API TrailService/List.

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