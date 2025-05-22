Регистрация открыта
Cloud Community Quiz: Июнь
12 июня 2025 г. в 15:00Алматы, Большой Алматинский Офис
О мероприятии
Мы продолжаем серию встреч для сообщества Yandex Cloud — здесь не только про технологии, но и про людей, идеи и поддержку.
В этот раз мы подготовили неформальный вечер с видом на закат, живым разговором об облачных решениях и интерактивным квизом.
Немного геймификации — много инсайтов, общения и облачных технологий.
Что вас ждёт:
- Облачный квиз — проверьте, кто из коллег знает Terraform лучше всех
- Открытый разговор с экспертами Yandex Cloud — без слайдов и регалий, просто и по делу
- Закат и крыша — красивая атмосфера, чтобы перезагрузиться и вдохновиться
- Нетворкинг — знакомьтесь с теми, кто тоже строит в облаке
- Реальные кейсы и практики — обсудим, как облако помогает в жизни и бизнесе
Количество мест ограниченно, участие по предварительной регистрации.
Докладчики
Сергей Сорокин
Yandex Cloud
Арман Нургалиев
Yandex Cloud
Кирилл Шевчук
Yandex Cloud
Дмитрий Скородумов
Yandex Cloud
Программа
15:00
Начало регистрации
15:30
Вступительное слово
15:40
Cloud Quiz (part 1)
16:10
Кофе-брейк
16:40
Cloud Quiz (part 2)
17:20
Нетворкинг на крыше
Как добраться
Алматы, проспект Аль-Фараби, 11/1