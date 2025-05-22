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Cloud Community Quiz: Июнь

12 июня 2025 г. в 15:00Алматы, Большой Алматинский Офис
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О мероприятии

Мы продолжаем серию встреч для сообщества Yandex Cloud — здесь не только про технологии, но и про людей, идеи и поддержку.

В этот раз мы подготовили неформальный вечер с видом на закат, живым разговором об облачных решениях и интерактивным квизом.

Немного геймификации — много инсайтов, общения и облачных технологий.

Что вас ждёт:

  • Облачный квиз — проверьте, кто из коллег знает Terraform лучше всех
  • Открытый разговор с экспертами Yandex Cloud — без слайдов и регалий, просто и по делу
  • Закат и крыша — красивая атмосфера, чтобы перезагрузиться и вдохновиться
  • Нетворкинг — знакомьтесь с теми, кто тоже строит в облаке
  • Реальные кейсы и практики — обсудим, как облако помогает в жизни и бизнесе

Количество мест ограниченно, участие по предварительной регистрации.

Докладчики

Программа

15:00

Начало регистрации

15:30

Вступительное слово

15:40

Cloud Quiz (part 1)

16:10

Кофе-брейк

16:40

Cloud Quiz (part 2)

17:20

Нетворкинг на крыше

Как добраться

Алматы, проспект Аль-Фараби, 11/1

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