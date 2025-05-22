Cloud Community Quiz: Июнь

Мы продолжаем серию встреч для сообщества Yandex Cloud — здесь не только про технологии, но и про людей, идеи и поддержку.

В этот раз мы подготовили неформальный вечер с видом на закат, живым разговором об облачных решениях и интерактивным квизом.

Немного геймификации — много инсайтов, общения и облачных технологий.

Что вас ждёт:

Облачный квиз — проверьте, кто из коллег знает Terraform лучше всех

Открытый разговор с экспертами Yandex Cloud — без слайдов и регалий, просто и по делу

Закат и крыша — красивая атмосфера, чтобы перезагрузиться и вдохновиться

Нетворкинг — знакомьтесь с теми, кто тоже строит в облаке

Реальные кейсы и практики — обсудим, как облако помогает в жизни и бизнесе

Количество мест ограниченно, участие по предварительной регистрации.