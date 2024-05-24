Условия акции «Скидка на ресурсы Yandex Cloud для образовательных учреждений»

Чтобы получить скидку, пожалуйста, напишите в отдел продаж.

Условия участия в программе:

Организатором программы лояльности «Скидка на ресурсы Yandex Cloud для образовательных учреждений» (далее — «Программа») является: ООО «Яндекс.Облако», адрес местонахождения: 119021, город Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 528.

Целью Программы является поддержка деятельности учреждений высшего и среднего образования по цифровизации и построения цифровой образовательной среды.

Участие в Программе доступно только для Клиентов, зарегистрировавших бизнес-аккаунт в Яндекс.Облаке.

Программа действует с 1 января 2023 по 31 декабря 2024 года.

Принять участие в Программе может только государственная бюджетная или автономная организация высшего образования, имеющая действующую лицензию на образовательную деятельность на территории РФ (далее — «Учреждение»).

Скидка 10% предоставляется на все сервисы (кроме маркетплейса) при заключении договора между ООО «Яндекс.Облако» и Учреждением с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Скидка предоставляется при условии, что потребление облачных ресурсов составляет до 3 млн рублей в месяц.