PREVIEWSourceCraft
Сервис находится на стадии Preview.
SourceCraft — платформа, с помощью которой вы можете разрабатывать исходный код, управлять версиями, тестировать, собирать, развертывать и сопровождать программные продукты. Сервис представляет собой систему управления репозиториями кода для git с отслеживанием ошибок и пайплайном CI/CD.
Запросите доступ к SourceCraft на странице сервиса.
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