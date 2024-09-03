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Yandex Cloud CDN

Подключение к провайдеру Cloud CDN

Статья создана
Обновлена 3 сентября 2024 г.

Создать в каталоге CDN-ресурс и группу источников можно только в том случае, если этот каталог подключен к CDN-провайдеру. При подключении к CDN-провайдеру для каталога генерируется уникальное значение cname, которое необходимо для создания ресурсных записей CNAME на CDN-ресурсы.

Чтобы подключить каталог к CDN-провайдеру и получить значение cname:

  1. В консоли управления выберите каталог, который нужно подключить к CDN-провайдеру.

  2. Выберите сервис Cloud CDN.

  3. Если CDN-провайдер еще не активирован, нажмите кнопку Подключиться к провайдеру. Подключение произойдет автоматически.

    Если кнопки Подключиться к провайдеру нет и вам доступно создание ресурсов и групп источников — провайдер уже активирован.

  4. Значение cname для создания ресурсных записей на CDN-ресурсы отображается в блоках:

    • Доменные имена для раздачи контента при создании CDN-ресурса.
    • Настройки DNS на странице информации о CDN-ресурсе.

Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.

По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра --folder-name или --folder-id.

  1. Подключитесь к провайдеру:

    yc cdn provider activate --type gcore

  2. Получите значение CNAME-записи для CDN-ресурса:

    yc cdn resource get-provider-cname

    Результат:

    cname: cl-ms6*****90.edgecdn.ru
folder_id: b1gt6g8ht345********

Чтобы подключиться к провайдеру, воспользуйтесь методом REST API activate для ресурса Provider или вызовом gRPC API ProviderService/Activate.

Чтобы получить значение cname для каталога, воспользуйтесь методом REST API getProviderCName для ресурса Resource или вызовом gRPC API ResourceService/GetProviderCName.

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