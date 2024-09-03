Подключение к провайдеру Cloud CDN
Создать в каталоге CDN-ресурс и группу источников можно только в том случае, если этот каталог подключен к CDN-провайдеру. При подключении к CDN-провайдеру для каталога генерируется уникальное значение
cname, которое необходимо для создания ресурсных записей CNAME на CDN-ресурсы.
Чтобы подключить каталог к CDN-провайдеру и получить значение
cname:
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В консоли управления выберите каталог, который нужно подключить к CDN-провайдеру.
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Выберите сервис Cloud CDN.
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Если CDN-провайдер еще не активирован, нажмите кнопку Подключиться к провайдеру. Подключение произойдет автоматически.
Если кнопки Подключиться к провайдеру нет и вам доступно создание ресурсов и групп источников — провайдер уже активирован.
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Значение
cnameдля создания ресурсных записей на CDN-ресурсы отображается в блоках:
- Доменные имена для раздачи контента при создании CDN-ресурса.
- Настройки DNS на странице информации о CDN-ресурсе.
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра
--folder-name или
--folder-id.
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Подключитесь к провайдеру:
yc cdn provider activate --type gcore
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Получите значение CNAME-записи для CDN-ресурса:
yc cdn resource get-provider-cname
Результат:
cname: cl-ms6*****90.edgecdn.ru folder_id: b1gt6g8ht345********
Чтобы подключиться к провайдеру, воспользуйтесь методом REST API activate для ресурса Provider или вызовом gRPC API ProviderService/Activate.
Чтобы получить значение
cname для каталога, воспользуйтесь методом REST API getProviderCName для ресурса Resource или вызовом gRPC API ResourceService/GetProviderCName.