Связаться с намиПодключиться

Cloud Backup API, gRPC: ResourceService.GetInstanceRegistrationToken

Статья создана
Обновлена 2 сентября 2025 г.

Get instance registration token to install backup agent withot SA attached to instance

gRPC request

rpc GetInstanceRegistrationToken (GetInstanceRegistrationTokenRequest) returns (GetInstanceRegistrationTokenResponse)

GetInstanceRegistrationTokenRequest

{
  "folder_id": "string",
  "type": "ResourceType"
}

Field

Description

folder_id

string

Required field. Folder ID.

type

enum ResourceType

Type of resource. Could be compute VM or baremetal server.

  • RESOURCE_TYPE_UNSPECIFIED
  • COMPUTE: Resource is Compute Cloud VM
  • BMS: Resource is baremetal server
  • EXTERNAL_VM: Resource is VM
  • EXTERNAL_SERVER: Resource is server

GetInstanceRegistrationTokenResponse

{
  "instance_registration_id": "string",
  "expired_at": "google.protobuf.Timestamp"
}

Field

Description

instance_registration_id

string

Instance registration token id for instance registration.

expired_at

google.protobuf.Timestamp

Token expiration timestamp.
Предыдущая
ListOperations
Следующая
Overview